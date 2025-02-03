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[台南咖啡廳推薦]MUC Coffee JAPAN大阪上島咖啡神農館/創立於1932年的日本百年咖啡品牌/結合品質與美學的咖啡空間/日韓系外帶咖啡店

2025燈會攻略
2025-02-03 18:55:00 文字：星晴小步
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星晴小步

星晴小步
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[台南咖啡廳推薦]MUC Coffee JAPAN大阪上島咖

[台南咖啡廳推薦]MUC Coffee JAPAN大阪上島咖

[台南咖啡廳推薦]MUC Coffee JAPAN大阪上島咖

我常常去神農街逛逛看看拍拍照

過年前到神農街時

發現有新開一家非常有日韓風格的咖啡廳

它的外觀就非常吸引我了~~

原來是MUC Coffee JAPAN大阪上島咖啡神農館

[台南咖啡廳推薦]MUC Coffee JAPAN大阪上島咖

[台南咖啡廳推薦]MUC Coffee JAPAN大阪上島咖

[台南咖啡廳推薦]MUC Coffee JAPAN大阪上島咖

這家主要是以外帶咖啡為主

所以在店旁的巷子想要外帶咖啡或是霜淇淋都可以用點餐機點購

不用入店即可立馬享用

[台南咖啡廳推薦]MUC Coffee JAPAN大阪上島咖

當天點了一個繡球花開心果霜淇淋

還有一個草莓霜淇淋聖代

目前口味還沒有很多種

店家說會不定時更換新口味

[台南咖啡廳推薦]MUC Coffee JAPAN大阪上島咖

我覺得喜歡鹹甜鹹甜口味的霜淇淋

可以選繡球花開心果霜淇淋

因為它還會撒上鹽之花

讓整個味蕾更多一個層次

[台南咖啡廳推薦]MUC Coffee JAPAN大阪上島咖

[台南咖啡廳推薦]MUC Coffee JAPAN大阪上島咖

跟我一樣很喜歡草莓的人

可以點這個看起來超級可愛又很香甜的草莓霜淇淋聖代

擠上草莓霜淇淋之後

除了附上有大大的香甜草莓兩顆

還有數顆很大的草莓乾

最後在淋上很罪惡的草莓醬

真的超級大滿足

點我看短片介紹

[台南咖啡廳推薦]MUC Coffee JAPAN大阪上島咖

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[台南咖啡廳推薦]MUC Coffee JAPAN大阪上島咖

進入店內

會發現整體店都是以純白色為主

外觀是比較偏日式建築

但是裡面我倒是覺得比較偏韓系

所以我覺得這家店就是有日韓元素

加上神農街古色古香的感覺

就等於有豐富風格的一家咖啡廳

店內還結合服飾以及包包跟相關周邊販售

多元化的經營方式這點也很日韓

MucCoffee堅持使用日本進口的頂級咖啡豆

結合專業技術

為每一杯咖啡注入細膩的風味

[台南咖啡廳推薦]MUC Coffee JAPAN大阪上島咖

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現場手沖咖啡

真的在店內都可以聞到非常香醇的咖啡味

[台南咖啡廳推薦]MUC Coffee JAPAN大阪上島咖

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手沖咖啡/藝妓

手沖系列咖啡

都會附上一個手做布丁或是霜淇淋

當天布丁已售完所以就附一個開心果霜淇淋

還給一個滿有質感的帆布提袋...

藝妓手工咖啡喝起來

略帶酸感~~

平常我是不太喝純咖啡

但是這一款我覺得喝起來超級順口

我個人很喜歡~~

[台南咖啡廳推薦]MUC Coffee JAPAN大阪上島咖

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提供菜單給大家參考

[台南咖啡廳推薦]MUC Coffee JAPAN大阪上島咖

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雖然這家以外帶為主

但是店內還是有提供一個的內用區

但是座位是比較少

[台南咖啡廳推薦]MUC Coffee JAPAN大阪上島咖

這邊除了有提供手沖咖啡以及霜淇淋之外

還有以現場每日提供的甜點、麵包

以及特調飲品跟甜點系奶蓋茶

[台南咖啡廳推薦]MUC Coffee JAPAN大阪上島咖

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手作芝士奶蓋／鹽之花焦糖奶蓋

基底為荔枝紅茶

上頭加上鹹甜的鹽之花焦糖奶霜

喝起來意外的順口且完全不甜膩

是一杯我還會回購的奶蓋呢

而且一杯還滿大杯的

我可以喝好久XD

[台南咖啡廳推薦]MUC Coffee JAPAN大阪上島咖

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鹽味青蔥菠蘿

第一次吃到裡面包青蔥的~~

真的好愛它外面的軟軟甜甜的菠蘿麵包體

裡面鹹鹹的青蔥真的好搭喔!!!

[台南咖啡廳推薦]MUC Coffee JAPAN大阪上島咖

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黑糖麻吉蛋塔

花形的蛋塔也實在太可愛了吧~

裡面的QQ又微甜的黑糖麻糬真的太好吃了

要不是考慮到熱量會太高

感覺我可以連續吃上好幾個(誤

吃了之後感覺心情真的變好了~

[台南咖啡廳推薦]MUC Coffee JAPAN大阪上島咖

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[台南咖啡廳推薦]MUC Coffee JAPAN大阪上島咖

神農街上的花燈以及附近的普濟殿燈會也開始囉

燈會展期到3/1

大家若有來神農街的MUC Coffee JAPAN大阪上島咖啡

不妨也可以把普濟殿燈會列入散步行程哦~

店家資訊

MUC COFFEE ROASTERS台灣品牌總店

 

台南市中西區神農街53號

 

06-2212980


星期一: 11:30 – 21:30
星期二: 11:30 – 21:30
星期四: 11:30 – 21:30
星期五: 12:00 – 22:00
星期六: 12:00 – 22:00
星期日: 12:00 – 22:00

 

星期三公休

 

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台南咖啡廳 台南咖啡廳推薦 MUC Coffee JAPAN MUC Coffee JAPAN大阪上島咖啡神農館 大阪上島咖啡神農館
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MUC Coffee JAPAN大阪上島咖啡神農館

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place台南市中西區神農街53號
5.00 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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