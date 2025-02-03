我常常去神農街逛逛看看拍拍照

過年前到神農街時

發現有新開一家非常有日韓風格的咖啡廳

它的外觀就非常吸引我了~~

原來是MUC Coffee JAPAN大阪上島咖啡神農館

這家主要是以外帶咖啡為主

所以在店旁的巷子想要外帶咖啡或是霜淇淋都可以用點餐機點購

不用入店即可立馬享用

當天點了一個繡球花開心果霜淇淋

還有一個草莓霜淇淋聖代

目前口味還沒有很多種

店家說會不定時更換新口味

我覺得喜歡鹹甜鹹甜口味的霜淇淋

可以選繡球花開心果霜淇淋

因為它還會撒上鹽之花

讓整個味蕾更多一個層次

跟我一樣很喜歡草莓的人

可以點這個看起來超級可愛又很香甜的草莓霜淇淋聖代

擠上草莓霜淇淋之後

除了附上有大大的香甜草莓兩顆

還有數顆很大的草莓乾

最後在淋上很罪惡的草莓醬

真的超級大滿足

點我看短片介紹

進入店內

會發現整體店都是以純白色為主

外觀是比較偏日式建築

但是裡面我倒是覺得比較偏韓系

所以我覺得這家店就是有日韓元素

加上神農街古色古香的感覺

就等於有豐富風格的一家咖啡廳

店內還結合服飾以及包包跟相關周邊販售

多元化的經營方式這點也很日韓

MucCoffee堅持使用日本進口的頂級咖啡豆

結合專業技術

為每一杯咖啡注入細膩的風味

現場手沖咖啡

真的在店內都可以聞到非常香醇的咖啡味

手沖咖啡/藝妓

手沖系列咖啡

都會附上一個手做布丁或是霜淇淋

當天布丁已售完所以就附一個開心果霜淇淋

還給一個滿有質感的帆布提袋...

藝妓手工咖啡喝起來

略帶酸感~~

平常我是不太喝純咖啡

但是這一款我覺得喝起來超級順口

我個人很喜歡~~

提供菜單給大家參考

雖然這家以外帶為主

但是店內還是有提供一個的內用區

但是座位是比較少

這邊除了有提供手沖咖啡以及霜淇淋之外

還有以現場每日提供的甜點、麵包

以及特調飲品跟甜點系奶蓋茶

手作芝士奶蓋／鹽之花焦糖奶蓋

基底為荔枝紅茶

上頭加上鹹甜的鹽之花焦糖奶霜

喝起來意外的順口且完全不甜膩

是一杯我還會回購的奶蓋呢

而且一杯還滿大杯的

我可以喝好久XD

鹽味青蔥菠蘿

第一次吃到裡面包青蔥的~~

真的好愛它外面的軟軟甜甜的菠蘿麵包體

裡面鹹鹹的青蔥真的好搭喔!!!

黑糖麻吉蛋塔

花形的蛋塔也實在太可愛了吧~

裡面的QQ又微甜的黑糖麻糬真的太好吃了

要不是考慮到熱量會太高

感覺我可以連續吃上好幾個(誤

吃了之後感覺心情真的變好了~

神農街上的花燈以及附近的普濟殿燈會也開始囉

燈會展期到3/1

大家若有來神農街的MUC Coffee JAPAN大阪上島咖啡

不妨也可以把普濟殿燈會列入散步行程哦~

店家資訊

MUC COFFEE ROASTERS台灣品牌總店

台南市中西區神農街53號

06-2212980



星期一: 11:30 – 21:30

星期二: 11:30 – 21:30

星期四: 11:30 – 21:30

星期五: 12:00 – 22:00

星期六: 12:00 – 22:00

星期日: 12:00 – 22:00

星期三公休

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