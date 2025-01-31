托斯卡尼尼｜桃園絕美義大利庭園餐廳進軍台中！超美歐式城堡建築，台中新開幕友善親子餐廳，免費停車

桃園絕美義大利庭園餐廳「托斯卡尼尼」進軍台中囉！托斯卡尼尼是大坑新開幕的友善親子餐廳，在桃園相當知名，分店主要以新竹、桃園為主，第五間分店就開在台中，絕美歐式城堡建築超好拍，近大坑步道，可免費停車

托斯卡尼尼台中北屯店位置

托斯卡尼尼台中北屯店位在台中北屯區廍子路的巷弄中，就在紙箱王創意園區的旁邊，近大坑風景區，在不遠處就可以看到超美的橘色歐式建築相當亮眼，看起來佔地不小呢

托斯卡尼尼台中北屯店停車資訊

托斯卡尼尼台中北屯店前方可以免費停車，空地非常大，可以停不少車

托斯卡尼尼台中北屯店環境

托斯卡尼尼台中北屯店不只外觀美，店裡頭的裝潢也超級美，帶有濃厚的摩爾式風格，每個角落都超好拍

店內空間非常寬敞，採挑高設計，桌子選用了美美的黑色大理石紋，有著美美的採光，桌數非常多，不管是姊妹、朋友聚會還是家庭聚餐都超適合

托斯卡尼尼台中北屯店不只是義大利麵餐廳，也是友善親子餐廳，店內還會提供畫紙及蠟筆給小朋友畫畫

托斯卡尼尼台中北屯店菜單

托斯卡尼尼台中北屯店餐點非常多樣化，有沙拉、義大利麵、燉飯、披薩、排餐及小點，另外任點一主餐+149元享120元飲品任選、麵包、濃湯及甜點

加價149元超值套餐的麵包是現烤的脆皮小法國麵包，搭配店家自製新鮮鮪魚醬，趁熱吃外皮酥脆帶有咬勁，佐上鮪魚醬香氣更迷人，如果麵包冷掉吃起來會稍微偏硬了些

套餐的主廚濃湯是雞蓉蘑菇濃湯，可加購55元升級成酥皮濃湯，這裡的酥皮是螺旋狀，吃起來超脆皮，裡頭濃湯也好喝，帶有濃濃的蕈菇香氣，是說喝完這碗酥皮濃湯就超有飽足感

派對分享大拼盤 650元

想要一次品嘗澎派小點，點這道派對分享大拼盤就對啦，裡頭包含匈牙利帶皮薯條、酥炸黑墨鮮魷圈、羅馬辣雞翅及義式炸魚條，旁邊附上番茄沾醬及塔塔醬，糖糖最愛酥炸黑墨鮮魷圈及義式炸魚條，外皮炸至酥脆不油膩，鮮魷圈彈牙鮮甜，炸魚條肉質也非常鮮嫩多汁

芒果優格水果沙拉 320元

沙拉系列糖糖點了芒果優格水果沙拉，採用木盆盛裝，以生菜為基底，搭配番茄、水蜜桃、蘋果、鳳梨等、橄欖等，撒上堅果脆片及莓果乾點綴，最後淋上來芒果優格醬，吃起來酸酸甜甜的，清爽又開胃

羅勒松子青醬蛤蜊義大利麵 305元

糖糖最愛的青醬，採用新鮮羅勒打成綠油油的青醬，麵條相當Q彈，吸附著濃郁醬汁，糖糖很喜歡托斯卡尼尼的青醬，還帶有蛤蜊的鮮甜，裡頭添加了松子及杏仁片超加分

肯迪亞法國奶油培根義大利麵 280元

這道肯迪亞法國奶油培根義大利麵是托斯卡尼尼的人氣招牌，裡頭添加了主廚的獨門秘方，奶香濃厚不膩口，裡頭除了培根，還有爽脆的德式香腸，小朋友很愛這道，吃的津津有味

粉紅醬明太子鮮蝦義大利麵 420元

喜歡明太子的朋友，糖糖還蠻推托斯卡尼尼這道粉紅醬明太子鮮蝦義大利麵，採用白醬及明泰太子醬下去大火爆炒，醬香十足，麵條非常入味，不時還會蹦出明太子嗶嗶啵啵的口感，裡頭的鮮蝦肥美又大隻，蝦殼超好剝，吃起來很新鮮呢

火烤墨魚黑汁燉飯 395元

採用自醬墨魚汁加上台灣米下去燉煮，可以調整米飯的軟硬度，米心煮的相當透徹，吃起來帶有墨魚的鮮味，旁邊還附上一整隻墨魚，看起來霸氣十足，是說跟心儀對象約會的朋友們點這道要三心，因為吃完嘴巴會歐罵罵

香蒜櫻桃鴨披薩 450元

披薩選了店家推薦的香蒜櫻桃鴨披薩，基底是紅醬，搭配櫻桃鴨、蒜苗、黑橄欖、彩椒等配料，加上滿滿乳酪絲下去焗烤，餅皮不會太厚，整體吃起來比較偏重口味

日耳曼德國豬腳 630元

德國豬腳以慢火烘烤，讓外皮變得酥脆迷人，趁熱吃咬下去還會卡滋卡滋的，裡頭的肉質相當紮實帶有咬勁，可以搭配一旁的爐烤蔬菜及蜂蜜芥末醬享用，建議大家趁熱吃，冷掉肉質會變比較硬一些

馬可波羅爐烤豬肋排 650元

豬肋條以高溫爐烤來鎖住肉汁，再塗上以番茄為基底的特製豬肋排醬進行慢火烘烤，鹹香醬汁帶有微微酸甜滋味，肉質紮實不乾柴，旁邊一樣有爐烤蔬菜可以搭配享用

套餐的甜點是波士頓派跟乳酪蛋糕二選一，乳酪蛋糕口感紮實綿密，帶濃厚奶香味，另一款波士頓派中間有著雪白的奶油餡，搭配柔軟的海綿蛋糕，口感輕盈，香甜不膩

熱夏威夷火山黑鹽咖啡 120元

基底是香醇的拿鐵咖啡，上頭加上綿密特製奶泡，最後再添加黑鹽增添香氣，一入口會先感受到迷人奶香，尾韻帶有黑鹽的淡淡鹹香，層次感豐富，喝起來相當滑順

義大利花茶 120元

義大利花茶是固定熱的，採壺裝，糖糖很喜歡托斯卡尼尼的義大利花茶，喝起來很像SPA會館那種香草花茶

維也納水果冰茶 120元／古坑農會柳丁汁 120元

維也納水果冰茶基底是紅茶，搭配特製百香果醬調製而成，果香迷人，裡頭還添加了新鮮蘋果片、金桔及柳橙，另一杯柳丁汁沒有額外添加糖，每一口帶有滿滿的維他命C

呂根島 – 蜜香契努克啤酒花 260元

如果你想喝啤酒，但又怕啤酒苦味的朋友，推薦這支呂根島蜜香契努克啤酒花，入口帶有果香味，喝起來相當順口，不帶苦澀味，很適合怕苦味的女孩們

（喝酒不開車，開車不喝酒，未滿18歲請勿飲酒）

台中大坑新開幕義式餐廳，有著美美摩洛哥風裝潢的托斯卡尼尼，主打義式料理，餐點好吃多樣化，近大坑風景區，非常適合家庭聚餐