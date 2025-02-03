

位於中正區徐州路上的市長官邸藝文沙龍

原為台北州知事官舍的市長官邸

為一幢和洋混合的日式住宅

屬日治時期少見的宅邸



餐廳內有著日式風的木造地板

搭配洋氣的西式餐桌

看似有點衝突但也不至於太過違和



今天選用的是-美國Prime厚切20盎司肋眼牛排(雙人套餐)

套餐內含3道開胃前菜、湯品、甜點及茶或咖啡(飲料)



第一道開胃前菜是:海膽醬海鮮搭胡麻沙拉

以貝殼容器盛裝的是海膽醬海鮮，風味十分濃郁

搭配清爽的胡麻醬生菜沙拉

入口就是開胃



第二道開胃前菜:滷牛肚番茄盅搭庫斯庫斯

滷到入味的牛肚放置於中空的番茄內裡

切一口嘗到兩者搭配的風味十分有趣

也是第一次吃到這樣的組合

另外再上頭鋪些庫斯庫斯增加口感豐富度



第三道開胃前菜:水波蛋襯鴨肝蕈菇

看似蒸蛋的型態，入口非常的絲滑

搭配上頭的鴨肝滋味十分綿密

湯品:蟹肉絲佐南瓜濃湯鮭魚卵

南瓜香氣十足、甜味恰當

搭配海味十足的蟹肉絲

另外軟法充分浸泡在濃湯內

吸飽南瓜精華的麵包真是好吃



上主餐前來一下Soerbet清清味蕾吧



主角來啦!!!!

這次肋眼選擇五分熟熟度，外皮微焦、內裡粉色

搭配烤大蒜、第戎芥末子醬以及3種風味鹽(海鹽、竹炭鹽、玫瑰鹽)

可依個人口味自行增添

深褐色的外表經梅納反應釋放的脂香與保有肉汁的牛肉大口咬下徹底滿足!



又是個可以飽到天靈蓋的套餐~~~

以至於餐後的甜點僅能淺嘗幾口就宣告投降了(別跟自己的胃過不去!)



整體用餐感覺蠻特別的

有種穿越時空到過去歷代的市長宅邸內用餐

也許當天用餐是在晚上，所以藝術氣息的氛圍感沒有那麼重

在網路上有看到這邊也有許多藝文相關的活動

可能有機會下次白天來看看也是不錯



餐點的部分，重頭到尾都令人蠻驚豔的

有許多混搭的風格呈現出各食材的美味及整體豐富度

在口味上的組合也是迸出許多特別的風味，十分有趣當然也好吃

份量上那更不用說，就是一路從前菜就怕人客吃不飽的大氣

應該也可充分展現主廚對自身廚藝的自信吧!