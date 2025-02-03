過年假期前跟家人到

高雄三民區這家天長地酒熱炒店吃飯

從外觀就能感受到熱炒店的氣氛囉

用餐座位有1.2樓

大部份都是8-10人大桌為主

也有戶外桌...比較適合人數比較少的

店內環境我覺得還滿溫馨感的

真的很適合帶全家人或是三五好友來吃熱炒小酌一番

飲料以及酒都是在冰箱想要喝什麼請自取

菜單如上

點我看短片介紹

蝦仁肉絲蛋炒飯

有人說熱炒店的炒飯炒飯都特別好吃

果真是這樣沒錯耶~~~

我在熱炒店點過的炒飯炒飯

甚至都比專賣店還好吃

我很怕炒飯會炒的不均勻

有的時候會吃到特別鹹的

這裡的炒飯真的調味炒得剛剛好

這一盤大概三個人吃剛剛好~~

客家野蓮

只要菜單上有水蓮我就一定必點啦~~

因為水蓮它獨特的口感

就連日本、韓國人都接受度很高

這裡炒的水蓮吃起來口感很清脆之外

還一點都不油膩～～

調味也剛剛好～～整體吃起來很棒

金沙蝦仁豆腐煲

本來有加鹹蛋黃的料理

我就很喜歡了

這道更是下飯

感覺有這道都可以直接嗑一碗飯了XD

蝦仁新鮮~豆腐口感超順綿

乾媽炒大腸

老闆強力推薦的

敢吃辣的朋友

這道我覺得必點啦~~

不太吃辣的我

雖然被辣到嘴巴都腫起來了

但那個大腸我不得不說

有種魔力~~

讓我越吃越上癮...

也是很下飯的一道

鐵板鮮蚵

愛吃鮮蚵的我

這裡有好幾樣不同鮮蚵料理

最後選擇用鐵板料理的鮮蚵

一上桌就超級香的啦

每一顆鮮蚵都好肥美

然後鐵板上居然還有一顆蛋~~

這道非常受到家人的喜愛

因為是立馬掃盤完畢

金銀酥脆海龍

這也是老闆非常推薦的一道

對我來說這真的很特別

我們家人都是第一次品嚐

除了有海龍還有炸芋頭籤

吃起來就跟餅乾一樣

酥酥脆脆的口感

滿適合當下酒菜

起司櫛瓜

之前有吃過明太子櫛瓜

覺得非常好吃

所以看到菜單上有起司櫛瓜就想點來吃看看

果然起司碰上櫛刮也是表現非常棒耶

鹹鹹的起司加上水潤感很飽滿的櫛瓜

真的好好吃

讓人不知不覺一片接著一片

新疆孜然羊肉

這種比較偏乾的孜然羊肉

還是第一次嘗試

就連薑片也好像餅乾的口感

個人也好喜歡青龍

這道真的好適合當下酒菜

招牌成都老鴨鍋

我覺得這一鍋真的是來這裡最必點的

我原本就超愛吃各種鴨料理

這一鍋的湯頭真的好順口

想當然這鍋湯真的是熬煮好久

才能熬出這種精華

真的喝了一口就會愛上

裡面有鴨肉之外還有丸類根不少的高麗菜

喝起來酸甜酸甜

真的一整個大開胃呢~~

酒蒸鮮蝦

這裡的蝦子料理比較少

經過服務員的推薦

點了酒蒸鮮蝦

蝦子吃起來口感很彈牙又非常好剝

就知道蝦子的品質是很新鮮的

我個人覺得是沒什麼酒味

如果是很怕有酒的人可以試試看

泰式檸檬魚

最後一道是我最愛的魚料理

這裡有鱈魚、鱸魚還有這道檸檬魚可供選擇

這一整尾還滿大尾的

吃魚料理最怕就是有魚腥味或是土味太重

好加在完全沒有這種問題

魚肉的口感也不至於太軟爛

算是還有一點Ｑ彈

擠上一點檸檬汁更讓肉質更鮮美

店家資訊

天嚐地酒熱炒店

高雄市三民區明仁路12號

0989666936

17：00-01：00