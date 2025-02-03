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[高雄三民區熱炒推薦]天嚐地酒熱炒店/招牌成都老鴨鍋/金沙蝦仁豆腐煲/金銀酥脆海龍/三民區宵夜好去處/適合全家聚餐、三五好友小酌

2025燈會攻略
2025-02-03 20:57:00 文字：星晴小步
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星晴小步

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[高雄三民區熱炒推薦]天嚐地酒熱炒店/招牌成都老鴨鍋/金沙蝦

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過年假期前跟家人到

高雄三民區這家天長地酒熱炒店吃飯

從外觀就能感受到熱炒店的氣氛囉

[高雄三民區熱炒推薦]天嚐地酒熱炒店/招牌成都老鴨鍋/金沙蝦

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用餐座位有1.2樓

大部份都是8-10人大桌為主

也有戶外桌...比較適合人數比較少的

店內環境我覺得還滿溫馨感的

真的很適合帶全家人或是三五好友來吃熱炒小酌一番

飲料以及酒都是在冰箱想要喝什麼請自取

[高雄三民區熱炒推薦]天嚐地酒熱炒店/招牌成都老鴨鍋/金沙蝦

菜單如上

點我看短片介紹

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蝦仁肉絲蛋炒飯

有人說熱炒店的炒飯炒飯都特別好吃

果真是這樣沒錯耶~~~

我在熱炒店點過的炒飯炒飯

甚至都比專賣店還好吃

我很怕炒飯會炒的不均勻

有的時候會吃到特別鹹的

這裡的炒飯真的調味炒得剛剛好

這一盤大概三個人吃剛剛好~~

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客家野蓮

只要菜單上有水蓮我就一定必點啦~~

因為水蓮它獨特的口感

就連日本、韓國人都接受度很高

這裡炒的水蓮吃起來口感很清脆之外

還一點都不油膩～～

調味也剛剛好～～整體吃起來很棒

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金沙蝦仁豆腐煲

本來有加鹹蛋黃的料理

我就很喜歡了

這道更是下飯

感覺有這道都可以直接嗑一碗飯了XD

蝦仁新鮮~豆腐口感超順綿

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乾媽炒大腸

老闆強力推薦的

敢吃辣的朋友

這道我覺得必點啦~~

不太吃辣的我

雖然被辣到嘴巴都腫起來了

但那個大腸我不得不說

有種魔力~~

讓我越吃越上癮...

也是很下飯的一道

[高雄三民區熱炒推薦]天嚐地酒熱炒店/招牌成都老鴨鍋/金沙蝦

鐵板鮮蚵

愛吃鮮蚵的我

這裡有好幾樣不同鮮蚵料理

最後選擇用鐵板料理的鮮蚵

一上桌就超級香的啦

每一顆鮮蚵都好肥美

然後鐵板上居然還有一顆蛋~~

這道非常受到家人的喜愛

因為是立馬掃盤完畢

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金銀酥脆海龍

這也是老闆非常推薦的一道

對我來說這真的很特別

我們家人都是第一次品嚐

除了有海龍還有炸芋頭籤

吃起來就跟餅乾一樣

酥酥脆脆的口感

滿適合當下酒菜

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起司櫛瓜

之前有吃過明太子櫛瓜

覺得非常好吃

所以看到菜單上有起司櫛瓜就想點來吃看看

果然起司碰上櫛刮也是表現非常棒耶

鹹鹹的起司加上水潤感很飽滿的櫛瓜

真的好好吃

讓人不知不覺一片接著一片

[高雄三民區熱炒推薦]天嚐地酒熱炒店/招牌成都老鴨鍋/金沙蝦

新疆孜然羊肉

這種比較偏乾的孜然羊肉

還是第一次嘗試

就連薑片也好像餅乾的口感

個人也好喜歡青龍

這道真的好適合當下酒菜

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招牌成都老鴨鍋

我覺得這一鍋真的是來這裡最必點的

我原本就超愛吃各種鴨料理

這一鍋的湯頭真的好順口

想當然這鍋湯真的是熬煮好久

才能熬出這種精華

真的喝了一口就會愛上

裡面有鴨肉之外還有丸類根不少的高麗菜

喝起來酸甜酸甜

真的一整個大開胃呢~~

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酒蒸鮮蝦

這裡的蝦子料理比較少

經過服務員的推薦

點了酒蒸鮮蝦

蝦子吃起來口感很彈牙又非常好剝

就知道蝦子的品質是很新鮮的

我個人覺得是沒什麼酒味

如果是很怕有酒的人可以試試看

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泰式檸檬魚

最後一道是我最愛的魚料理

這裡有鱈魚、鱸魚還有這道檸檬魚可供選擇

這一整尾還滿大尾的

吃魚料理最怕就是有魚腥味或是土味太重

好加在完全沒有這種問題

魚肉的口感也不至於太軟爛

算是還有一點Ｑ彈

擠上一點檸檬汁更讓肉質更鮮美

店家資訊

天嚐地酒熱炒店

高雄市三民區明仁路12號

0989666936
 
17：00-01：00
 
週一公休
 
 
文章標籤
天嚐地酒熱炒店 高雄熱炒店 招牌成都老鴨鍋 金沙蝦仁豆腐煲 金銀酥脆海龍 高雄聚餐推薦
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天嚐地酒熱炒店

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place高雄市三民區明仁路12號
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美味度
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服務品質
4.67
裝潢氣氛
5.00
CP值
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