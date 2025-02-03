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呷素西|淡水吃素好選擇，全素炸物、鍋燒麵呷還有古早味點心!
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2025-02-03 21:32:00
文字：胖達 帶你吃好料
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phone
0979-858315
place
新北市淡水區英專路2巷4號
4.55
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美味度
4.50
服務品質
5.00
裝潢氣氛
3.50
CP值
5.00
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