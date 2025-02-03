位於ATT筷食尚三樓的【甩鍋雞볶찜韓式炒雞吃到飽-桃園ATT店】在韓國分店高達180家，是近期超夯的炒雞吃到飽，一個人399元起，炒雞有辣跟不辣多種口味，還可無限續加，吃完能改吃火鍋。還有韓式炸雞、韓國魚板串、披薩、燒賣、炸雞奶油飯、飲料、冰品…等自助吧無限享用

撰文。拍攝／呂萱萱

鄰近桃園火車站，位於ATT筷食尚的3樓

炒雞口味蜂蜜醬香雞、義式茄醬雞、BBQ醬炒雞、辛奇泡菜雞、經典春川雞、麻舌辣喉雞、狠角色辣雞…等依照辣度有不同口味

因為我們不太敢吃辣，所以選擇口感微甜的BBQ醬炒雞

甩鍋雞保留韓國傳統的烹煮方式，用新鮮雞肉、高麗菜、馬鈴薯、年糕、等種食材，以甩鍋的方式大火翻炒，總共有兩道炙燒工序，並加入加入韓國原裝進口的特色醬料，所以口感非常道地

選好口味後，先到自助吧夾自已想吃的生食蔬菜，店員會協助烹煮，約六分鐘就可以直接享用了

雞肉皮脆焦香，超級入味，而且完全不會柴，不需要另外沾醬也非常夠味，真的超級下飯！

吃完炒雞後，可以加入高湯，馬上就變成火鍋了！冬天吃暖呼呼的也很過癮！一鍋二吃CP值好高呀～

火鍋肉片有牛肉、豬肉、雞肉塊，469元方案的肉品都可以無限續點，完全不怕你吃

自助吧的熟食、炸物超豐盛，有韓式辣炒年糕、泡菜炒豬肉、韓式炸雞、炸洋蔥圈，炸水餃、炸馬鈴薯球、披薩、韓式泡菜炒飯…等

這些韓式料理，若在一般餐廳小吃單點其實真的不便宜，這裡可以隨你吃，真的好划算

我個人很喜歡韓式炸雞，口味超道地，微甜的味道很涮嘴

這邊是生食自助區，可以放在炒雞裡煮，也可以放在火鍋裡，有豆芽、綠色蔬菜、韓國綜合魚板、甜不辣、小熱狗、杏鮑菇、金針菇、洋蔥、水煮蛋、木耳、高麗菜、蒟蒻…等多種食材任你選

DIY的炸雞奶油飯也很好吃，可以依個人喜好添加各種拌飯食材，口感微甜，小朋友都會很喜歡

竟然還有韓國魚板串！有分辣跟不辣二種口味，辣有椒麻香，滿好吃的

小包子跟燒賣也有，自助吧的餐點真的超豐盛阿

副食有韓國寬冬粉、寬冬粉、麵筋球、韓國泡麵…等，我們最喜歡的是這個麥芬堡

包著剛煮好的炒雞吃，超級讚！也可以加點生菜或生洋蔥，也滿提味的哦

重口味的朋友，也可以自行用鍋底醬料來調味，但我們是覺得原味就很讚了，所以沒有使用醬料區

飲料部份也是多樣化，有美粒果冰沙、咖啡、汽水、可爾必思、茶飲…等