建一食堂位在遼寧夜市附近的靜巷內，靠近大潤發中崙店，店面外表低調樸實，日式木質的裝潢很容易辨認，馬上就讓人會注意到，夜晚中隔著木條透出的橘黃燈光，讓人不自覺地被吸引。

走進店內，映入眼簾的是長長的吧檯，還可以看到擺著魚鮮的冷藏櫃，溫暖的燈光讓人覺得溫馨放鬆，向後走，有個小包廂，是有和外面稍微隔開的空間，適合小型聚會，或是喜歡有點隱私的人。

這裡的無菜單料理有三種等級，我們今天點的是2480的價位，上菜前我們有點兩杯飲料，可爾必思和梅酒，這裡的氣氛很適合小酌一下。

警語：飲酒過量，有害健康。酒後不開車，安全有保障。未成年請勿飲酒。

上菜的速度很快，不用等很久，前菜馬上就上來了，前菜是明太子山藥、烤雞翅和蘿蔔泡菜組合而成的拚盤，清脆的山藥還保有水分，雞翅外皮烤的香酥，蘿蔔泡菜酸甜脆口，三種吃起來都非常開胃。

接著上桌的是熟食海鮮盤，多樣的海鮮組合而成，適合不喜歡吃生食的人，簡單的燒烤鮭魚、鮑魚、海大蝦、干貝，不用沾醬就非常鮮甜，還有一樣特別的軟絲頭炒明太子醬，香濃的醬料裹在彈牙的軟絲上，濃郁有口感，非常好吃。

熟食吃後的海鮮盤是生食海鮮盤，比起熟食有更豐富的海鮮，有鮭魚、鮪魚、天使紅蝦、鮑魚、鮭魚卵、角蝦、青魽、日本生蠔、海鱺魚、日本干貝，我很喜歡東北角的角蝦，吃起來濃郁鮮甜口感細嫩，讓人印象非常深刻。

喜之次烤魚也是這次的重點，從細嫩的魚肉就可以看到魚肉有多新鮮，從酥脆的外皮可以看到師傅的烤功有多了得，不用額外的調味就非常好吃，沾上胡椒味道更是一絕，是很推薦的料理。

這個價位的無菜單料理有包含一個螃蟹料理，今天的食材是活體麵包蟹，在料理前，廚師有給我們看他的樣子，蒸熟後看到裡面大量的蟹膏和蟹黃，讓人感覺十分愉悅，而且蟹螯已經預先替我們把殼敲開，食用起來也很方便，讓人感覺非常貼心。

在一陣海鮮料理後，來上一盤蔬菜緩和一下味蕾，今天的蔬菜是綜合炒時蔬，簡單的把多樣的蔬菜一起炒製，加上柴魚片點綴，簡單卻有很有風味，上桌不一會兒就一掃而空。

在味蕾緩和後，上的是肉類的美味，澳洲和牛烤的很剛好，透出粉嫩的色澤，我很喜歡搭配特製燒肉奶油蒜頭醬或是蔥鹽醬，特製的蒜頭醬更能讓牛肉的味道香氣加成，吃起來更有層次，蔥鹽醬則是讓牛肉多一點清脆的口感，吃起來多一點清爽也比較不會膩口。

今天的湯品是蘿蔔羊腩湯，蘿蔔和羊腩這個經典的組合我吃過不少次，但加入了味噌，變成蘿蔔羊腩味噌湯卻沒有吃過，這樣的組合讓湯頭多一點味噌發酵後的醬香，是很弄人驚豔的湯品

而搭配的主食是花雕雞燉飯，白飯燉的入味，仍然保持粒粒分明的口感，雞腿肉軟嫩配著花雕酒的清香，非常下飯，我們已經非常飽足，但還是吃完這道料理。

最後一道菜色是鴨胸，我們已經非常飽足，以份量來說，真的很足夠，鴨胸配上蒜頭奶油燒肉醬的香味還是讓我們難以拒絕，比起牛肉的軟嫩，鴨胸紮實的口感和咬勁讓我更喜歡。

飯後的甜點是用水果呈現，今天的水果是無籽白葡萄和櫻桃，白葡萄多汁又香甜，櫻桃微酸解膩，為這頓大餐畫下一個美麗的句點，讓人非常滿足。

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【門市資訊】

▲店名：建一食堂

▲地址：台北市中山區八德路二段300巷10號

▲電話：(02)8772-2178

▲粉絲專頁：

https://www.facebook.com/Jian1.Jian1/

▲Line：

@w87722178

▲營業時間：

週一至週六 12:00–14:30, 18:00–23:00

週日 公休

▲線上訂位：inline