(本文同步發表於「SJKen的浮光掠影」部落格,喜歡我的文章,請幫忙到「SJKen的浮光掠影FB粉絲頁」按讚,謝謝。)





<一分鐘短評>



天命玄鳥萬世殷商,妖狐入侵附身妲己,姜子牙請命攜封神榜下凡,尋找天下共主,開啟混沌朝歌風雲!



改編自明代小說《封神演義》及宋元話本《武王伐紂平話》,由中國金獎導演《尋龍訣》烏爾善盡畢生之力,打造拍攝的華語奇幻史詩鉅作《封神三部曲》,系列電影第一部《封神第一部:朝歌風雲》從劇本對白編寫、尋角、拍片前年輕演員體能與專長訓練、動作指導、佈景道具、到妝髮服裝,從中國浩瀚山水取景到配樂,到攝影、後製電腦特效,無一不美,展現出中華民族古神話中,特有風雲詭譎玄奇奧妙的卓越丰姿。





由名導烏爾善與跨國特效團隊合作,幕後攜手千人製作團隊,拍出了近年大中華電影市場,前所未見神話史詩片的新標竿,《封神三部曲》可說是中國版的《魔戒三部曲》(2001 ~ 2003),距今20餘年,當年由紐西蘭導演彼得 · 傑克森(Peter Jackson) 所拍攝而成的系列電影《魔戒三部曲》(2001 ~ 2003),一次拍完,剪輯成三集分三年上映,作品至今令人印象深刻,看過的影迷津津樂道 ! 不讓珠玉在前的《封神三部曲》,烏爾善也拍出了集天地渾沌硝煙四起、亂臣賊子妖魔亂世,教忠教孝守護蒼生、到尋找共主開榜封神,八方征戰風雲再起磅礡千古的氣勢。



片中角色眾多,網羅了中國影壇老中青三代的演員參與演出,卻都能將人物個性刻畫得鞭辟入裡,人與人、人與妖到神魔對決,不僅外顯的聲光特效璀璨華麗,也觸及了勇士君臣、夫妻、親子、女媧賜榜、狐妖報恩多重中華文化的內蘊,片尾還來三個彩蛋,為即將在台上映的系列電影第二部《封神第二部:戰火西岐》引人好奇賣足關子!

《封神三部曲》系列電影,改編自16世紀中國古典神話小說《封神演義》(前三十三回與第三十七回)和話本《武王伐紂平話》,於2023年7月中國大陸市場首映的系列電影第一部《封神第一部:朝歌風雲》,集結了包括音樂劇男神費翔、娜然、金馬獎影帝黃渤黃渤、金雞獎影帝李雪健、夏雨、袁泉、百花獎影帝陳坤在內等老戲骨,搭配于適、陳牧馳、此沙、武亞凡、娜然、王洛勇、侯雯元、黃曦彥、李昀銳、楊玏等中新生代領銜主演,共同打造出了一部從劇本對白演技,到電腦特效聲光令人驚艷,令人看得拍案叫絕,餘韻綿綿的中華大片,

電影《封神第一部:朝歌風雲》,製作成本高達8億人民幣,一上映光中國內地市場,就寫下26.34億人民幣的高票房,捧紅了片中一票新生代,甚至是初次參與電影演出的演員,今年大年初一《封神三部曲》系列電影第二部《封神第二部:戰火西岐》也在中國與港澳上映,票房能否再創新高備受矚目!



電影《封神第一部:朝歌風雲》(Creation of The Gods I: Kingdom of Storms),是2023年7月20日與9月28日分別在中國內地與港澳馬來西亞新加坡上映的中國奇幻史詩電影,也是「封神三部曲」系列電影的第一部。

《封神三部曲》系列電影,改編自16世紀的中國古典神話小說《封神演義》(前三十三回與第三十七回)和話本《武王伐紂平話》,《封神第一部:朝歌風雲》由音樂劇男神費翔、娜然、金馬獎影帝黃渤黃渤、金雞獎影帝李雪健、夏雨、袁泉、百花獎影帝陳坤等老戲骨,與于適、陳牧馳、此沙、武亞凡、娜然、王洛勇、侯雯元、黃曦彥、李昀銳、楊玏等中新生代領銜主演。

系列電影第一部《封神第一部:朝歌風雲》( Creation of the Gods I: Kingdom of Storms )預告,影片引用自 https://www.youtube.com/watch?v=dy_e5ESg42A

電影《封神第一部:朝歌風雲》(Creation of The Gods I: Kingdom of Storms)一開場,就是由音樂劇男神費翔擔綱主角重任的商王帝已次子殷壽,帶領質子營眾將,在冰天雪地中強攻冀州城,殺冀州侯蘇護砍首回朝獻給商王,而原本在現場選擇自刎而死的蘇護之女蘇妲己,卻在陰錯陽差中,被殷壽無意間滴下的血,釋放了被禁錮五百年的九尾妖狐,牠為報恩附身妲己,讓其重生,更在朝堂慶功宴上,獻計迷惑太子殷啟,導致其心神失控,一劍弒父商王帝已,隨即又遭保護殷壽的西伯候次子姬發護因護主所殺,父兄相繼死亡,殷壽自封為紂王,與妲己一人一妖,就此掀起漫天渾沌的朝歌風雲!



這一切自然都被天上諸神看在眼裡,元始師尊召喚十二弟子赤精子、廣成子、太乙真人、靈寶大法師、懼留孤、普賢真人、文殊廣法天尊、道行天尊、清虛道德真君、慈航道人與黃龍真人前來共商對策,



元始天尊:

「人間戰亂不止,妖獸出沒,自然難逃此劫 ,當初盤古開天劈開混沌 ,清氣上昇為天 ,濁氣下沉為地,天地即成 ,萬物滋生;劫難一旦降臨,將反其道而行 ,世間重歸混沌,不再有任何生靈。」



慈航道人:

「雖然世人一直自取辭其咎 ,為能們終不能見死不救!」



黃龍真人:

「女媧娘娘留下封神榜,交由我們昆崙守護,正是預見到人間早晚會有這麽一天」



玉鼎真人:

「看來封神榜下山的時候到了!」



太乙真人:

「只要將封神榜送到人間 ,交給天下共主,由他來開榜封神,便能消除天譴,拯救眾生。」





最後由元始天尊徒弟,崑崙仙人姜子牙請命自費四十年修行謫為凡人,將女媧娘娘留下的「封神榜」在二郎神與哪吒護送保護下凡,來到人間尋找天下共主,期盼明君開榜封神重振人間秩序以救蒼生,三人在朝歌王宮,與暴虐無道引發「天譴」的商王殷壽和被狐妖附身的蘇妲己初見,另一方面打勝仗班師回朝受封高升的質子之一,西伯侯幼子姬發,卻在紂王的身上,與叔父比干割心餵養妲己,讓狐妖現出原形的過程中,逐漸發現了紂王殷壽殘酷無情殺害諸侯禍亂蒼生的真實面目,便挺身而反,為救父親西伯侯逃離朝歌回到西岐,沿途各方勢力集結相互爭奪封神榜,一場集結人妖神三界,捲起天地混沌殺戮的暗流逐漸湧現,正反派勢力相互對壘,風雲變幻端倪初顯得精采好戲就此掀開。

全片有五大看點如下 :

一、人物角色眾多,刻劃活靈活現,個個演技驚人,身形鍛鍊演出細膩



除了片中擔綱演出紂王的主角費翔,飾演狐妖附身的妲己新人娜然,與飾演西伯侯次子姬發的新人于適,在片中身形與演技都令人眼睛一亮外,老戲骨飾演姜子牙的金馬獎影帝黃渤黃渤、飾演西伯侯的金雞獎影帝李雪健、飾演申公豹的夏雨、飾演姜皇后的袁泉,與飾演元始天尊的百花獎影帝陳坤等老戲骨,在片中不管戲分多寡,都讓人印象深刻,加上飾演二郎神楊戩的此沙,與飾演哪吒的武亞凡,也就是姜子牙左右護法的新演員,更有在片中飾演質子營眾兵將的新人,都在開拍前經過一系列嚴格的演技與武技訓練,一出場裝壯碩的體魄與靈敏的身手便是全場的焦點!

二、劇本改編與對白創作深度札實,攝影運鏡流與剪輯流暢

演員演得好的背後,當然劇本深度與對白流暢佔了很大的功勞,幕後的編劇群將遠在商周朝代朝野王臣、出征武將小兵與市井小民的心態,寫得活靈活現直觸觀眾人心,許多片中的對白更隱含著以古諷今的深刻意涵,讓人在觀看令人驚豔的神魔對戰電腦特效外,還對君臣、夫妻、父子兄弟之間,甚至是路邊救嬰的義舉的深入刻畫描繪,讓人深思。

三、外景取自中國內地遼闊山河氣勢磅礡,內景布景道具與演員妝髮服裝圓滿到位

全片有許多令人讚嘆的大自然風景,從冰天雪地的兩軍對仗,到王朝君臣與市井小民的裝扮, 從華麗到貧困都能恰如其分, 皇宮建築的內景布景道具都看得出下足功夫去打造,從大自然取景到人工造景都讓人拍手叫好!

四、幕後視覺特效與電腦聲光影音特效炫目驚人,氣勢恢弘讓人驚艷連連

既然是描繪人妖魔三界的封神榜之戰,全片自然少不了許多神妖魔對戰的特效場景,跨國特效團隊顯然貢獻良多,銀幕上看到的特效,從天上到地底上天下海穿梭萬里風雲的視覺特效, 處理得毫無破綻,視覺娛樂效果十分讓人驚豔!

五、片尾幾段彩蛋安排,巧妙為系列電影第二部《封神第二部:戰火西岐》宣傳造勢備受期待

從西方超級英雄電影行之有年的片尾彩蛋,玩出極富東方味的華麗色彩,關鍵新角色與魔怪出場氣勢驚人,勾人好奇觀看!

電影《封神三部曲》在台將由鴻聯國際發行,《封神第一部:朝歌封雲》已於 2025 年 1 月 3 日起在各大串流平台上架;《封神第二部:戰火西岐》最新上映消息,敬請關注電影《封神》三部曲與​鴻聯國際官方公告,趁著等待《封神第二部:戰火西岐》之際,還沒看過《封神第一部:朝歌封雲》的朋友, 2025/01 起在下列各大平台會員可觀看,千萬別錯過!



<台灣上映>

2025/01 起在下列各大平台會員可觀看

𖠁 中華電信 Hami Video 𖠁,

https://hamivideo.hinet.net/product/282315.do?cs=2​

𖠁 中華電信 MOD 𖠁

https://mod.cht.com.tw/product/455227.do?cs=2​

𖠁 MyVideo 𖠁

https://www.myvideo.net.tw/details/0/408293​

𖠁 friDay影音 𖠁

https://reurl.cc/RLkpYg

​𖠁 Catchplay+ 𖠁

https://reurl.cc/74VgK5​

𖠁 愛奇藝 𖠁

https://www.iq.com/album/1p39haliwfo

𖠁 Netflix 𖠁

https://www.netflix.com/watch/8174597



<電影本事>



商王殷壽與被狐妖附身的蘇妲己勾結,暴虐無道,引發「天譴」。



崑崙仙人姜子牙攜「封神榜」下山,尋找「天下共主」,以救蒼生。



西伯侯之子姬發逐漸發現了殷壽的本來面目,反出朝歌。各方勢力暗流涌動,風雲變幻端倪初顯。



各方勢力暗流湧動,風雲變幻端倪初顯,朝歌烏雲密布,人、神、妖三界齊聚,三方敵對陣營,劍拔弩張一觸即發!

​

以商王殷壽、殷郊為首的朝歌,西伯侯姬昌、姬發為首的西岐,兩組人物分列左右,初顯分庭抗禮之勢,

​

置身風暴中心的絕世美人 --- 被狐妖附身的蘇妲己,究竟是禍國殃民的妖孽,還是為王招福的祥瑞?

​

九尾狐、饕餮、龍鬚虎,玄幻奇獸突破想像,姜子牙、哪吒、二郎神,經典人物跨界重生,千年史詩神話,即將揭開峰火連天序幕!

封神第一部:朝歌風雲 Creation Of The God I : Kingdom of Storms

電影類型 : 動作、奇幻、戰爭

電影級別 : 普遍級

電影片長 : 2時28分

出品國家:中國

電影語言:普通話

上映日期 : 2023/07/20 (中國內地),2023/09/28 港澳馬來西亞新加坡

電影製片商:北京文化、世紀長生天影業、企鵝影視、貓眼電影、海發文化與華夏電影

電影監製 : 江志強與黃渤

電影製片 : 杜揚(總製片人)與烏爾善(創意製片人)

電影導演 :《畫皮 2》《尋龍訣》烏爾善

電影編劇 : 冉平、冉甲男、烏爾善、曹升

小說原著:《封神演義》許仲琳作品、《武王伐紂平話》杜揚(總製片人)與烏爾善(創意製片人)

動作指導:桑林

電影配樂:蒙柯卓蘭(音樂總監)、高迪·哈博、田汨

電影攝影:王昱

電影剪輯:黃爍、張嘉輝與杜媛

領銜主演 :《白色巨塔》費翔飾演帝乙次子後自封商紂王殷壽

《封神第一部:朝歌風雲》陳牧馳飾演太子殷郊

許還山飾演商王帝乙

高曙光飾演太子殷啟,被狐妖所惑弒父商王帝乙後被殺

袁泉飾演姜王后

徐沖飾演冀州侯蘇護

阿仁飾演冀州侯蘇護之子質子旅蘇全忠

《你好,火焰藍》單敬堯飾演蘇全孝

《異人之下》娜然飾演冀州侯蘇護之女蘇妲己,為保貞潔悲痛自盡身亡,卻被殷壽流出鮮血,意外解開軒轅墳九尾妖狐封印,妖狐為報恩附身蘇妲己

李雪健飾演西伯侯姬昌

于適飾演西伯侯次子姬發

楊玏飾演西伯侯長子伯邑考

《尋龍訣》黃渤飾演姜子牙

《一生一世》此沙飾演二郎神楊戩

武亞凡飾演哪吒

《極寒之城》夏雨飾演元始天尊弟子,姜子牙師弟申公豹

袁泉飾演東伯侯姜桓楚之女,太子殷郊和殷洪之母姜王后

王洛勇飾演紂王王叔比干

侯雯元飾演崇應彪

《東北插班生》黃曦彥飾演姜文煥

李昀銳飾演鄂順

《畫皮 2》陳坤飾演元始天尊

楊立新飾演姜桓楚

丁勇岱飾演鄂崇禹

高冬平飾演崇侯虎

馮紹峰飾演太乙真人

姜寶成飾演鄭倫

楊添皓飾演赤精子

李澤宇飾演廣成子

俞穎飾演慈航道人

宋寧峰飾演黃龍道人

夏晨旭飾演玉鼎真人

吳超飾演靈寶大法師

楊大鵬飾演懼留孫

趙磊飾演普賢真人

張振煊飾演文殊廣法天尊

文波飾演道行天尊

宋渡宇飾演清虛道德真君

雷震子數字特效生物,由韓鵬翼擔任動作捕捉演員。

(以下三位僅以旁白出現,形象未登場)

春曉飾演雲霄娘娘

其勒木格飾演瓊霄娘娘

張雪菡飾演碧霄娘娘

(以下要角在第一部片尾彩蛋片段「聞太師回朝」登場)

《特務謎城》吳興國飾演聞太師聞仲

僧格仁欽飾演魔禮青

張藝瀧飾演魔禮海

孫煌辰飾演魔禮紅

艾力江·庫爾班飾演魔禮壽

《異人之下》那爾那茜飾演鄧嬋玉

FB粉絲頁 : 鴻聯國際 Eagle Movie





(註)

一、本文中介紹的電影海報與劇照係引用自鴻聯國際Eagle Movie FB粉絲專頁相片 ,圖片僅作為推薦好電影之目的,無任何商業利益之考量,版權歸屬鴻聯國際Eagle Movie所有,請勿任意轉載,或另移作商業使用。



二、本文介紹的電影《封神第一部:朝歌風雲》預告相關影片 , 係引用自鴻聯國際 Eagle Movie Youtube影音頻道 ,版權歸屬鴻聯國際Eagle Movie所有。



三、本文觀影心得文字,版權歸屬SJKen個人所有,未經本人書面同意,請勿任意引用、分享、轉載與下載,盜文必究。