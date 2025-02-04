這一鍋旗下品牌「韓啵韓式料理」正式進駐桃園區啦！真的很開心有越來越多餐飲品牌進駐，讓大家的美食選擇更加豐富！

店家資訊

店名：韓啵 韓式料理 桃園藝文店

地址：桃園市桃園區中正路1003號

營業時間：星期一～星期五11:30-15:00 / 17:00-23:00，星期六日11:30-23:00（六日下午不休息）

電話：03-358-3311

旁邊就是「這一小鍋」和「九初煎餃」，三種截然不同的美食選擇，看你今天想吃哪種風格。

進店後馬上會看到超可愛的裝飾牆。

餐廳內空間寬敞，座位以四人桌為主。

坐下來看到桌面擺設，突然有種熟悉感，真的跟「北村豆腐家」有點相似！

一坐下，店員就會先送上五道小菜，真的很有誠意！更棒的是，店內還有小菜自助吧，吃不夠還能無限續加。

一整桌小菜真的超療癒，最喜歡這種小菜自由的感覺！接下來就來看看菜單有什麼好料吧！

餐廳會貼心提供紙本菜單，但主要還是用掃碼點餐。

來用餐前先看看規則，這裡一樣會收取服務費喔。

豆腐煲口味選擇超多，有原味、泡菜、大醬、起司牛奶等。

點豆腐煲都會附上一份鐵鍋飯，而且還能加價升級，像是起司飯、麻油鮮菇飯、鮭魚鬆飯，也可以換成炸醬麵喔！

除了豆腐煲，這裡還有各種經典韓式料理，最特別的是還有很多特調飲品可以選！但身為小資探店代表，這次就先試試豆腐煲，配上五道小菜也已經很有飽足感了。

期待的餐點上桌啦！這次點了泡菜口味的豆腐煲，搭配原味鐵鍋飯，可樂則是開幕活動五星好評換的飲料，整套餐下來超有滿足感，吃得超飽！

結帳時還能兌換一支霜淇淋，這操作方式真的讓人聯想到某村！

霜淇淋吃起來，就是冰冰涼涼的～哈哈，好像有點敷衍。

整體來說，這間店讓人有二訪的衝動！只要三百多塊就能享受無限續的小菜，我喜歡！

簡單跟大家分享!

我是旅美，我會繼續努力在桃園區大街小巷探訪新店跟大家分享的!