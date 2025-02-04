自從咖朵咖啡從東區搬到新地點，我就一直念念不忘，尤其是他們家的舒芙蕾，真的找不到更好吃的！這天剛好平日朋友都有空，趁著過年前來朝聖一下。

依著 Google 指示，過了至善路的原住民公園後沒多久就到達目的地。確認地址沒錯，但現場完全沒有招牌，讓我差點想打電話求救，這裡也太隱密了吧！

鼓起勇氣踏進去，看到熟悉的「咖朵」招牌才終於鬆了口氣，老闆真的該做個招牌放門口啊！

店內共有兩層樓，還有一個小夾層，一樓緊鄰溪邊，二樓則靠近大馬路。還好事先訂位，老闆特地幫我們安排了超棒的溪景窗邊座位。

注意事項

每人低消為350元

訂位只要提供「日期、時段、人數、想預留的餐點」，飲品則可以到現場再決定。平日訂位彈性較大，只要告知幾點到即可。用餐時間2小時，若後面沒人訂位還能續坐。

假日訂位則分為三個時段：12:00-14:00 / 14:00-16:00 / 16:00-18:00

甜點都是現點現做，從打蛋開始算需要等30～40分鐘，若剛好遇到大量訂單，可能要等到1小時，趕時間的話要考慮一下

來這裡主要是享受美食和氛圍，風景部分就別抱太高期待，當作放鬆心情的小確幸就好

寵物友善空間

我們這次三人同行，提前預留了牛肉咖哩飯、舒芙蕾和原味熱蛋糕，飲品則是到了現場再點。

來咖朵消費還有個很特別的地方，就是結帳價格是「自由心證」！如果覺得服務或餐點超滿意，可以多付點；但若覺得不合預期，也能選擇較低的價格，這種模式真的很少見。

我們的位置剛好就在陽台旁邊，想出來透氣隨時都可以。今天天氣不錯，沒有下雨，對我來說就是好天氣！

在都市裡待久了，沒時間往郊外跑，那就來外雙溪感受一下大自然的寧靜吧！這個陽台太適合發呆放空了，我直接幫它取名叫「放空站」。

牛肉咖哩飯（微辣牛腱心）

濃郁的咖哩醬搭配軟嫩的大塊牛肉，入口時還不會太辣，但後勁會慢慢浮現。附餐的玉子燒做得很棒，口感濕潤柔軟。

阿薩姆紅茶（壺）

阿薩姆紅茶喝起來香醇順口，完全沒有苦澀感，還帶著淡淡的麥芽香。如果想喝冰的，店家會另外提供一杯冰塊，無糖版本很適合搭配甜點。

維也納咖啡（美式咖啡＋日本中澤鮮奶油）

日本中澤鮮奶油果然厲害，滑順清爽，完全不膩口。喜歡咖啡濃郁感的話，可以選擇濃縮版搭配鮮奶油，視覺上雖然看起來濃厚，但喝起來卻很順口。

米香烏龍奶茶

這杯烏龍奶茶最特別的地方是上面的奶泡加了桂花蜜，香氣超加分！因為不想喝太甜，我請店家做無糖版，喝起來茶香與奶香完美融合，口感溫潤細膩。

原味熱蛋糕（Ricotta cheese）

乍看之下熱蛋糕和舒芙蕾有點像，但其實完全不同！熱蛋糕是用煎的，而舒芙蕾則是烘烤而成，口感介於麵包和蛋糕之間。

搭配奶油和龍眼蜜一起吃，層次感瞬間提升，新鮮刨下的檸檬皮香氣四溢，不僅增添風味，還讓整體吃起來更清爽，一點也不膩口。

剛上桌熱熱吃時，口感鬆軟帶點彈性；放涼後則變得Q彈紮實，竟然能吃出不同層次的口感，真是太有趣了。

茶香舒芙蕾（不定期供應）

今天剛好有蜜香紅茶口味的舒芙蕾，身為茶控當然不能錯過！這款是可遇不可求的限定甜點啊！

舒芙蕾剛上桌時，大家都驚呼太可愛了！圓鼓鼓的蓬鬆外觀超療癒，但它會隨著時間慢慢塌陷，想拍美照的話要快狠準。

現烤舒芙蕾外皮微酥，內部則是柔軟綿密，紅茶香氣撲鼻而來，剛出爐非常燙口，入口時要小心。

沒過多久就把這份舒芙蕾吃光了，真的太好吃了，忍不住立刻去找老闆加點，結果蜜香紅茶口味已經賣完，殘念！

甜點胃一旦被開啟，根本停不下來！於是我們又點了原味舒芙蕾和熔岩巧克力，老闆還半開玩笑地問：「吃得完嗎？」放心，因為真的好吃到停不下來。

原味熔岩巧克力（苦甜微酒香）

身為巧克力愛好者，這道甜點當然不能錯過！黑嚕嚕、圓滾滾的熔岩巧克力擺在眼前，讓人迫不及待想切開。旁邊還附上兩塊冰淇淋雪糕。

這款熔岩巧克力帶有微微的酒香，與濃郁的巧克力完美融合，口感醇厚。記得趁熱享用，才能感受到內餡流動的滑順感！不過巧克力的風味較濃，吃到後面可能會稍嫌膩口，建議搭配無糖飲品一起享用。

原味香草舒芙蕾（馬達加斯加香草莢）

原本以為原味的舒芙蕾會比較普通，沒想到完全顛覆我的想像！這款使用馬達加斯加香草籽製作，散發出濃郁的蛋香與奶香，口感細緻柔軟，絕對是經典中的經典！來咖朵的朋友，一定要點上一份。

為什麼只有一張原味舒芙蕾的照片？因為忍不住立刻開吃了，真的太好吃了

吃飽後順便到二樓逛了一下，空間比想像中還要大，還有幾張適合多人聚餐的大桌子，人多也不怕。

這裡也是網美們的最愛！採光超好，怎麼拍都美。

這裡還有唯一的戶外座位，天氣好的時候坐在這裡真的很愜意，彷彿置身度假勝地。

離開前別忘了到櫃檯的木盒子裡投入你的消費金額，這裡的結帳方式是自己決定金額，不用告知店家，而且還要自己找零哦！所以這裡只收現金。

咖朵咖啡的水準依舊在線，舒芙蕾還是好吃得令人難忘，能感受到店家對餐點的用心。搬到外雙溪後，我反而覺得這裡更有魅力，帶著一種逃離都市的度假感，來這裡真的能好好放鬆，身心靈完全被療癒！想來的話記得提前預約，不然可能會吃不到想吃的品項喔！

如果找不到咖朵在哪，不妨先找旁邊的便利商店，藍色招牌很好認，否則真的很容易錯過。

店家資訊

停車資訊

至善路沿線「沒有畫黃紅線」可以停車（運氣）

店鋪往上開不遠處有整排停車格（建議）

唯一大型停車場在故宮斜對面（較遠）

希望大家喜歡今天的分享喔