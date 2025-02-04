桃園中壢美食「福飽飽」，位在健行科大附近，主打酥皮蛋餅、碳烤吐司和乾拌麵。推薦必吃的有鬆擱有辣、椒椒豬肉吐司、榛果巧克力吐司、泡菜肉蛋吐司、青醬菇雞麵、牛肉乾拌麵、大腸麵線以及椒椒烤肉蛋餅。想吃豐盛早午餐，快來福飽飽試試吧！

福飽飽怎麼去？

福飽飽就位在健行科大附近的長沙路上，這裡可是早餐一條街！回想以前上學時，早午餐店可沒有這麼多選擇。店家以綠色招牌為特色，機車可以停在店門口，開車的話，可停在附近的計時停車場(長沙路73號)或健行科大正門的地下停車場。

福飽飽用餐環境

福飽飽的用餐環境寬敞，主要以2-4人桌為主，約可容納55人。店內綠橘色的設計，營造出活潑自然的氛圍。

福飽飽的自助區提供餐具和各式醬料，包括醋、番茄醬、蒜蓉醬、辣椒和胡椒粉。

用餐後，餐具需自行放置於回收區。

福飽飽菜單

福飽飽內用或外帶都用QRCODE點餐哦！

福飽飽的菜單有炭火吐司、卡茲蛋餅、福堡堡、社長下麵、小點炸物、福飽飲品和韓國氣泡酒，平日下午茶13:30-16:30還提供金幣燒(起司/巧克力)喔！無論中式或西式，多元化的品項，所有餐點皆為現點現做。

推薦必吃的有鬆擱有辣、椒椒豬肉吐司、榛果巧克力吐司、泡菜肉蛋吐司、青醬菇雞麵、牛肉乾拌麵、大腸麵線以及椒椒烤肉蛋餅。

福飽飽點任一餐點並給予Google 5星好評，可享雞塊、薯餅、熱狗三選一。

餐點

其實這家福飽飽我觀望很久了，之前就看到別人分享，和家人一直說要找時間來試試看。這次終於來了，直接點了幾道招牌必點！原本還想點大腸麵線，結果賣完了。如果想吃的話，記得早點去喔！

歐姆起司蛋吐司

福飽飽的炭火吐司系列是真的用炭火烤過的喔！吐司帶著炭火特有的香氣，搭配軟嫩的歐姆蛋，一咬下濃郁的起司滑出來，鹹香軟潤，真的超銷魂！

花醬肉蛋吐司

花醬肉蛋吐司一上桌，濃濃的花生香氣撲鼻而來，搭配鹹香炒肉和厚實柔嫩的歐姆蛋，口感蓬鬆順滑，鹹甜的滋味與花生醬完美融合！

鬆擱有辣

鬆擱有辣是福飽飽的新品！滿滿的肉鬆、濃郁的起司，再加上特製辣椒，口感層次豐富。如果你喜歡酥脆的蛋餅，這家一定會讓你愛上！餅皮煎得金黃酥脆，現點現煎，吃起來卡滋卡滋超有咬感，咬下去不只肉鬆和起司的香味，還帶著辣椒的微辣，每一口都很過癮！

椒椒烤肉蛋餅

椒椒烤肉蛋餅包裹著自製辣椒和豬肉片，內餡厚實軟嫩，香氣四溢，辣度恰到好處！

塔香炒肉蛋餅

塔香炒肉蛋餅，每一口都能品味到九層塔的香氣和鹹香多汁的炒肉，口中餘香不散。

牛肉乾拌麵

牛肉乾拌麵的寬麵Q彈有勁，份量十足，特製醬汁清爽不死鹹，牛肉大塊又有嚼勁，吃了讓人滿足！

青醬菇雞麵

青醬菇雞麵，青醬味道適中，麵體軟硬剛好，雞肉軟嫩不柴，還帶有淡淡的菇香，口感相當鮮美！

紅茶/奶茶/鮮奶茶

福飽飽的紅茶略帶澀味，奶茶和鮮奶茶的比例對我們來說剛好，喝起來不會太甜也不會膩。

桃園美食懶人包推薦

關於吃貨熊貓