無招牌 日式雞白湯拉麵，台中西區向上路一段美食，台中拉麵推薦這家位在台中勤美誠品綠園道草悟道、台中教育大學巷弄裡的超人氣雞白湯拉麵，從原先的人氣小攤車到現在的巷弄店面，美味依舊不減，宵夜時段想吃拉麵也吃的到喔。

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地址：台中市西區向上路一段17巷1弄3號

電話：0972 068 159

營業時間：12:00-13:00，17:00-23:00

無招牌 日式雞白湯拉麵位在台中市西區向上路一段上，711大莊園門市的巷子裡進去再左轉就可以到達，中午的用餐時段較少，主打晚餐、宵夜時段，晚上11點前想吃拉麵這裡可以吃的到喔。

店內座位數不多，但裝潢設計充滿著濃濃的日式風格。

湯頭有雞白湯跟魚介湯底可以選擇，也有2-6種口味任君挑選，湯頭鹹淡度、麵條粗細、麵的硬度都可以客製化需求調整，拉麵的價位落在$190-$230也算是平價版的拉麵，還有限量版的雞&魚雙湯拉麵以及叉燒飯，可惜當時中午去沒有飯，所以無法點叉燒飯試試，其他還有多種追加點餐、小菜、飲料可以選擇。

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鹽味雞白湯拉麵 $190。

拉麵的配料有木耳、半顆溏心蛋、筍乾、蔥花、兩片叉燒肉，中規中矩的基本配備，麵條小荻選擇粗的麵條、麵條的硬度選擇硬的，本身就比較喜歡粗的麵條加上有點硬度，配上濃郁的雞白湯湯頭，濃厚又鹹香，讓人不小心一口接著一口，湯頭留的不剩。

湯頭的鹹淡度小荻選擇淡味，覺得淡味的湯頭其實就蠻濃厚了，適合平常口味吃的沒這麼重的朋友們選擇。

叉燒肉的肉質軟嫩且充滿香氣，瘦肉居多，也不會太薄，吃得很滿足。

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老料椒麻雞白湯拉麵 $230。

朋友點的是椒麻口味的雞白湯，湯頭的鹹淡度選擇基本款，辣度夠味，有爽度，也是相當濃郁。

替玉(加麵) $30。

另外有加點拉麵，要給小孩吃的所以選擇細麵煮軟。

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