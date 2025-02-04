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無招牌 日式雞白湯拉麵，台中勤美誠品綠園道超人氣雞白湯拉麵，宵夜時段吃的到 - Cyndi loves享食天堂

2025燈會攻略
2025-02-04 13:48:00 文字：Cyndi love's 享食天堂
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無招牌 日式雞白湯拉麵，台中勤美誠品綠園道超人氣雞白湯拉麵，宵夜時段吃的到 - Cyndi loves享食天堂

無招牌 日式雞白湯拉麵台中西區向上路一段美食台中拉麵推薦這家位在台中勤美誠品綠園道草悟道、台中教育大學巷弄裡的超人氣雞白湯拉麵，從原先的人氣小攤車到現在的巷弄店面，美味依舊不減，宵夜時段想吃拉麵也吃的到喔。

詳細圖文請至原文出處：https://cyndi.tw/無招牌-日式雞白湯拉麵/

台中拉麵推薦

地址：台中市西區向上路一段17巷1弄3號

電話：0972 068 159

營業時間：12:00-13:00，17:00-23:00

無招牌 日式雞白湯拉麵，台中勤美誠品綠園道超人氣雞白湯拉麵，宵夜時段吃的到 - Cyndi loves享食天堂

無招牌 日式雞白湯拉麵位在台中市西區向上路一段上，711大莊園門市的巷子裡進去再左轉就可以到達，中午的用餐時段較少，主打晚餐、宵夜時段，晚上11點前想吃拉麵這裡可以吃的到喔。

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店內座位數不多，但裝潢設計充滿著濃濃的日式風格。

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湯頭有雞白湯跟魚介湯底可以選擇，也有2-6種口味任君挑選，湯頭鹹淡度、麵條粗細、麵的硬度都可以客製化需求調整，拉麵的價位落在$190-$230也算是平價版的拉麵，還有限量版的雞&魚雙湯拉麵以及叉燒飯，可惜當時中午去沒有飯，所以無法點叉燒飯試試，其他還有多種追加點餐、小菜、飲料可以選擇。

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鹽味雞白湯拉麵 $190。

拉麵的配料有木耳、半顆溏心蛋、筍乾、蔥花、兩片叉燒肉，中規中矩的基本配備，麵條小荻選擇粗的麵條、麵條的硬度選擇硬的，本身就比較喜歡粗的麵條加上有點硬度，配上濃郁的雞白湯湯頭，濃厚又鹹香，讓人不小心一口接著一口，湯頭留的不剩。

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湯頭的鹹淡度小荻選擇淡味，覺得淡味的湯頭其實就蠻濃厚了，適合平常口味吃的沒這麼重的朋友們選擇。

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叉燒肉的肉質軟嫩且充滿香氣，瘦肉居多，也不會太薄，吃得很滿足。

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老料椒麻雞白湯拉麵 $230。

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朋友點的是椒麻口味的雞白湯，湯頭的鹹淡度選擇基本款，辣度夠味，有爽度，也是相當濃郁。

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替玉(加麵) $30。

另外有加點拉麵，要給小孩吃的所以選擇細麵煮軟。

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無招牌 日式雞白湯拉麵

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place台中市西區向上路一段17巷1弄3號
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美味度
4.50
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.50
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