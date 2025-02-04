您知道，吃著經典川菜酸菜魚，也能有這麼時尚與文青的感受嗎？

【狂一鍋酸菜魚】是肉多多、明水然樂兩大新創姊妹品牌，2025樂多多集團最新力作，

不僅是向經典中的經典-川菜致敬，更融合時尚精品獨樹一幟的生活美學，

讓世界美味，美學一生！

相信大家對狂一鍋絕對不陌生，【狂一鍋】於2021年橫空出世，

成功將百年台菜翻玩為台式鍋物第一名的日常好鍋！

今年再度推出經典好料，於台北及台南同步開幕【狂一鍋酸菜魚】，

讓人迫不及待，搶先品嚐！

台北店人潮滿滿，晚餐、周末或假日用餐時段都得等一個小時以上，

【狂一鍋酸菜魚】真的是太吸引人了！

【狂一鍋酸菜魚】堪稱『美食翻玩界的天花板』-三冠玩

NO.1➡️愈藍愈好玩：精品藍世界

NO.2➡️AI玩主廚：AI玩菜單

NO.3➡️邊吃邊玩：開心追求時尚

辣媽前往的是【狂一鍋酸菜魚】新光中山店，位於台南新光三越中山店12樓主題餐廳，

整個裝潢以時尚的蒂芬妮藍為色調主軸，門口一朵又大又美的精品藍色蝴蝶結，

提升了時尚與年輕的色彩！

1725辣椒傳進川菜發源地，演化奠定酸菜魚的經典口味！

2025跨界翻玩向經典致敬品狂一鍋 美學一生！

一開幕就爆紅的年輕時尚酸菜魚，排隊也要品嚐~

進到餐廳裡頭，立即讓人發出讚嘆聲，實在是太美了，

充滿了時尚感，也充滿了夢幻氣息，用餐環境相當舒適~

蒂芬妮藍沙發座椅好有質感哦，坐著好舒服，用餐真是太享受了~

搭配白色大理石花紋桌，以及圓形造型頂燈，整體更加精緻，更加夢幻~

每張餐桌都設有抽屜，放置濕紙巾、餐紙及餐具，相當方便~

店内提供免費熱飲，用的是真材實料的花茶及果乾，還提供了不同配方呢~

有玫瑰花、洛神花及陳皮，想怎麼喝，隨心所欲~

來這裡用餐，真的好放鬆哦~

用餐前先喝杯熱飲暖暖身~

菜單在這裡⬆️

【狂一鍋酸菜魚】菜單也太可愛了，2道主菜的取名也相當用心！

主菜有2種口味，經典川味-蕭鼓傳情酸菜魚，不吃辣-邦香四溢番茄鮮，

依用餐人數細分為：機車包1~2人、托特包2~3人、鉑金包3~4人，是不是相當特別，

還有加料區、涼菜、炸物、小食及飲料~

蕭鼓傳情酸菜魚-機車包，份量蠻大的耶，一上桌就聞到自然的酸香味，

忍不住吞了一下口水，上頭的辣椒更是不手軟，但主廚及團隊經過多年的調研，

調製出適合國人的口味，所以放心大膽的享用吧！

#兒女情長鴨血辣

鴨血的品質非常好，入口軟嫩Q彈，爽辣好過癮~

#鍋巴

直接入口，口感非常酥脆，加入酸菜魚裡，吸附湯汁之後，質感變得濕潤，

2種吃法我都喜歡~

#易品清新梅子醋 以及 #登高望遠烏梅醉

飲料是以外帶杯盛裝，紙杯的設計與裝潢一致，狂一鍋真是狂！

#奈人擋住饅頭香

螺旋狀的饅頭炸得金黃造型相當討喜，外層酥脆，裡頭紮實，沾點香甜的煉乳，

人人都無法抗拒~

台灣餐飲界唯一10年內新創單一品牌，雙雙突破10億餐飲新貴幕後餐飲推手，

聽店長說肉多多及明水然樂已紅到海外，新的目標是將狂一鍋也開到國外，

樂多多集團的可說是餐飲界的台灣之光！

#蕭鼓傳情酸菜魚-機車包

酸菜魚的份量給的相當足，用料實在，福氣魚片肉質細緻，口感結實帶有Q度，

無論是湯匙勺或筷子夾，都呈現完整的魚片，吃得相當滿足~

配料有寬粉、肉片、木耳、金針菇...豐富了酸菜魚，也增添了更多滋味~

湯頭酸鮮香辣不死鹹，選用亞熱帶冬陽照護、溯源玉山群峰滋潤的嘉南平原職人酸菜，

孕育出特有自然鹹香、爽脆回甘的美食界百搭配角，更是美學餐飲體驗的美味主角~

機車包適合1-2人共享，但我和馬哥還是吃不完呢，超飽足的~

#百年傳世蓮藕香

這道涼菜相當開胃，蓮藕冰涼脆口，充滿了柚子的酸香~

QQ嫩嫩的鴨血，沒有腥血， 香辣可口~

【狂一鍋酸菜魚】是我吃過最好吃的酸菜魚，口味意外的好吃！

來這裡享受酸菜魚，等於是另類追求時尚，值得推薦！

【狂一鍋酸菜魚】新光中山店

地址:台南市中西區中山路162號12樓 (新光三越 台南中山店)

電話:(06)223-9696

FB： https://www.facebook.com/KYG.suancaifish