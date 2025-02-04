您知道，吃著經典川菜酸菜魚，也能有這麼時尚與文青的感受嗎？
【狂一鍋酸菜魚】是肉多多、明水然樂兩大新創姊妹品牌，2025樂多多集團最新力作，
不僅是向經典中的經典-川菜致敬，更融合時尚精品獨樹一幟的生活美學，
讓世界美味，美學一生！
相信大家對狂一鍋絕對不陌生，【狂一鍋】於2021年橫空出世，
成功將百年台菜翻玩為台式鍋物第一名的日常好鍋！
今年再度推出經典好料，於台北及台南同步開幕【狂一鍋酸菜魚】，
讓人迫不及待，搶先品嚐！
台北店人潮滿滿，晚餐、周末或假日用餐時段都得等一個小時以上，
【狂一鍋酸菜魚】真的是太吸引人了！
【狂一鍋酸菜魚】堪稱『美食翻玩界的天花板』-三冠玩
NO.1➡️愈藍愈好玩：精品藍世界
NO.2➡️AI玩主廚：AI玩菜單
NO.3➡️邊吃邊玩：開心追求時尚
辣媽前往的是【狂一鍋酸菜魚】新光中山店，位於台南新光三越中山店12樓主題餐廳，
整個裝潢以時尚的蒂芬妮藍為色調主軸，門口一朵又大又美的精品藍色蝴蝶結，
提升了時尚與年輕的色彩！
1725辣椒傳進川菜發源地，演化奠定酸菜魚的經典口味！
2025跨界翻玩向經典致敬品狂一鍋 美學一生！
一開幕就爆紅的年輕時尚酸菜魚，排隊也要品嚐~
進到餐廳裡頭，立即讓人發出讚嘆聲，實在是太美了，
充滿了時尚感，也充滿了夢幻氣息，用餐環境相當舒適~
蒂芬妮藍沙發座椅好有質感哦，坐著好舒服，用餐真是太享受了~
搭配白色大理石花紋桌，以及圓形造型頂燈，整體更加精緻，更加夢幻~
每張餐桌都設有抽屜，放置濕紙巾、餐紙及餐具，相當方便~
店内提供免費熱飲，用的是真材實料的花茶及果乾，還提供了不同配方呢~
有玫瑰花、洛神花及陳皮，想怎麼喝，隨心所欲~
來這裡用餐，真的好放鬆哦~
用餐前先喝杯熱飲暖暖身~
菜單在這裡⬆️
【狂一鍋酸菜魚】菜單也太可愛了，2道主菜的取名也相當用心！
主菜有2種口味，經典川味-蕭鼓傳情酸菜魚，不吃辣-邦香四溢番茄鮮，
依用餐人數細分為：機車包1~2人、托特包2~3人、鉑金包3~4人，是不是相當特別，
還有加料區、涼菜、炸物、小食及飲料~
蕭鼓傳情酸菜魚-機車包，份量蠻大的耶，一上桌就聞到自然的酸香味，
忍不住吞了一下口水，上頭的辣椒更是不手軟，但主廚及團隊經過多年的調研，
調製出適合國人的口味，所以放心大膽的享用吧！
#兒女情長鴨血辣
鴨血的品質非常好，入口軟嫩Q彈，爽辣好過癮~
#鍋巴
直接入口，口感非常酥脆，加入酸菜魚裡，吸附湯汁之後，質感變得濕潤，
2種吃法我都喜歡~
#易品清新梅子醋 以及 #登高望遠烏梅醉
飲料是以外帶杯盛裝，紙杯的設計與裝潢一致，狂一鍋真是狂！
#奈人擋住饅頭香
螺旋狀的饅頭炸得金黃造型相當討喜，外層酥脆，裡頭紮實，沾點香甜的煉乳，
人人都無法抗拒~
台灣餐飲界唯一10年內新創單一品牌，雙雙突破10億餐飲新貴幕後餐飲推手，
聽店長說肉多多及明水然樂已紅到海外，新的目標是將狂一鍋也開到國外，
樂多多集團的可說是餐飲界的台灣之光！
#蕭鼓傳情酸菜魚-機車包
酸菜魚的份量給的相當足，用料實在，福氣魚片肉質細緻，口感結實帶有Q度，
無論是湯匙勺或筷子夾，都呈現完整的魚片，吃得相當滿足~
配料有寬粉、肉片、木耳、金針菇...豐富了酸菜魚，也增添了更多滋味~
湯頭酸鮮香辣不死鹹，選用亞熱帶冬陽照護、溯源玉山群峰滋潤的嘉南平原職人酸菜，
孕育出特有自然鹹香、爽脆回甘的美食界百搭配角，更是美學餐飲體驗的美味主角~
機車包適合1-2人共享，但我和馬哥還是吃不完呢，超飽足的~
#百年傳世蓮藕香
這道涼菜相當開胃，蓮藕冰涼脆口，充滿了柚子的酸香~
QQ嫩嫩的鴨血，沒有腥血， 香辣可口~
【狂一鍋酸菜魚】是我吃過最好吃的酸菜魚，口味意外的好吃！
來這裡享受酸菜魚，等於是另類追求時尚，值得推薦！
【狂一鍋酸菜魚】新光中山店
地址:台南市中西區中山路162號12樓 (新光三越 台南中山店)
電話:(06)223-9696
FB：https://www.facebook.com/KYG.suancaifish