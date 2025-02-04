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凌舞餐酒館必點美食

凌舞餐酒館店家資訊

凌舞餐酒館店家環境介紹

位於林森北路八條通上，有這麼一間低奢高質感的餐酒館！初來乍到「凌舞餐酒館」，直接被超有氣派的外觀給震撼到！

畢竟八條通巷弄內，滿是木質懷舊感的日式裝潢居酒屋，站在「凌舞餐酒館」前，彷彿到了另一個世界，不僅多了現代的輕奢簡潔感，視覺上更多了點俐落！

從「凌舞餐酒館」外觀不難看出他的設計與眾不同，尤其內有高雅的玻璃酒櫃裝飾，更以黑色大理石點綴出店內的輕奢感！

進入店內彷彿別有洞天般，天花板以絢麗紫色燈光籠罩店內，使店內整體燈光不過於刺眼，尤其牆面以大理石與鏡面交錯，更加深了餐酒館的氛圍感！

將酒類打造成藝術品般擺設，透過不一樣的收藏隔架將不同酒類擺設裝飾，店內更以豪華的吊燈完美呈現出「凌舞餐酒館」想帶給大家低奢、優雅氛圍，在這愜意品嘗美食！

座位部分更是別有雅緻，除了有常見吧台座位區外，更有常見的四人、六人座位，以奢華絨布椅呈現，座位的舒適度讓我們在品嘗美食的同時，享受了閒情逸致般格外舒適～

加上半開放式隱蔽包廂座位區，使得「凌舞餐酒館」看起來簡雅許多～

每一牆面都掛著不同的壁畫，彷彿在點綴高雅中也保有另一種稚嫩風格，就好像想讓客人彷彿在自己家中大啖美食般舒適、自在！

「凌舞餐酒館」不放過每一個設計細節！就連杯墊也能製作得相當有質感，放上自家的logo，再搭配紫色燈光的照耀，顯得格外高雅別緻！

凌舞餐酒館必點美食

牛肉鍋（PR牛小排）$2380

道道餐點都獲得不少好評的「凌舞餐酒館」，果然名副其實，除了餐點美味外！就連給料也絲毫不馬虎，十分澎湃，就像這道「牛肉鍋」，放眼望去滿海鮮與鮮蔬、火鍋料搭配～

湯底以最能吃到食材美物且又能喝到鮮甜湯頭的昆布高湯，清淡不膩口！時蔬布滿了火鍋，冷冷的天喝上口湯，除了能喝到昆布高湯本身的清爽，也因為時蔬關係更彰顯了湯頭的鮮甜度！

油花分布均勻Prime等級的牛小排，看起來相當新鮮且鮮紅，想必涮火鍋內肯定又是另一種美味！

最高等級且即便到全熟也保有鮮嫩口感的Prime牛小排，透過食材不難想「凌舞餐酒館」想提供美味、高級的餐點給饕客們！

牛小排因為油花豐富均勻分布的關係，加上帶著細筋的特色，涮到7分熟或全熟，都能吃到那鮮嫩、帶有嚼勁的口感，尤其涮在昆布高湯中，更品嘗得到牛肉本身的香氣與甜度，果真讓人一片接著一片絕不膩口！

雖說牛小排是火鍋的主食，不過「凌舞餐酒館」也精心挑選火鍋內的各樣食材，就好比蝦子來說，鮮嫩度是我目前餐酒館吃過最不敷衍的，尤其蝦子的彈牙程度與鮮甜口感，超乎我意料！

搭配昆布高湯後，使得蝦子的甜度提升不少，清淡中帶著微甜口感～實在讓人讚不絕口！

飽滿又色澤鮮美的扇貝，也是牛肉鍋食材的佼佼者之一！濃醇的甘味帶出豐富的甜感，讓人難以忘懷這樣彈牙十足的美味！

普羅旺斯烤時蔬$360

這倒也是令我讚不絕口的一道！玉米筍、櫛瓜、杏鮑菇、番茄…等，各種新鮮時蔬組合成一道～究竟怎麼能保有時蔬的鮮甜又增添了層次的奶油香氣～

「凌舞餐酒館」做到了！每一款時蔬都吃得到奶香與蒜香交織，不僅如此，這道可是一端上桌就令人垂涎三尺！畢竟餐點的香氣直接瀰漫於空氣中，那樣的美味光想像就讓人難以忍受！

看著因為奶油而散發出光芒的杏鮑菇，吃在嘴中那樣的彈嫩度，咬下盡是滿滿的濃醇奶香與淡淡的蒜香，一層層散發於唇舌間，細細品嘗美味並感受時蔬原本的鮮甜度！

秘製羊肩排$480

「凌舞餐酒館」中人氣餐點之一的秘製羊肩排！可想而知許多人都很害怕吃羊肉，一來擔心羊騷味過重，二來害怕肉質乾柴！不過在「凌舞餐酒館」中的秘製羊肩排，可非如此！

鹹甜口感的秘汁香氣搭配上帶有嚼勁的羊肩排，吃起來彈牙鮮嫩，此款秘製羊肩排絕非透過醬汁掩蓋羊肉的騷味～因為吃進嘴中的羊肉香氣會慢慢散發於嘴中，一口接著一口彷彿吃著燒烤般美味～

真的推薦平時害怕吃羊肉的人，一定要來「凌舞餐酒館」大口吃美味的羊肩排！

胡麻味噌松阪豬$360

「凌舞餐酒館」真的道道美味，且用料實在！這道「胡麻味噌松阪豬」，是多層次口感的美味，讓人一口接著一口有夠涮嘴！

胡麻的香帶著味噌的微苦，這道吃起來回甘的滋味真的好讓人難忘！先烤後煎的松阪豬不僅保有嫩度，更因為烤後帶著點脆感～吃起來相當有嚼勁！

這一片片舌尖上的美味，讓人沉浸其中！嘴中那種回甘口味，清爽不膩口，尤其松阪豬的香氣與胡麻的香交織～讓人不得不細嚼慢嚥的細細品嘗其中美妙的滋味！

好喜歡在「凌舞餐酒館」品嘗晚餐的滋味，道道餐點不僅用料實在，配料更是令人讚不絕口，每道餐點將美味發揮得淋漓盡致，其實那一道道看似簡單的餐點，實則考驗主廚的烹煮功夫！

能將簡易的餐點做得令人印象深刻，著實不容易！這奧妙的美味，容易使人上癮！