榮獲此生必嚐十大高CP值無菜單鐵板燒第一名【明水然・樂】展店到宜蘭了。

明水然・樂

以日式無菜單鐵板 都是透過主廚精湛的鐵板手藝，將Omakase 無菜單鐵板

燒精隨完美演繹，以最簡單的調味彰顯食材本位，讓顧客一次可以品嚐到豐

富的頂級食材。

明水然・樂 最低 $1600+10%就能吃到包含 " 時令活龍蝦三吃 " 、"北海道

生食級干貝"、"日本A4或A5和牛".....等精緻16品料理，還可以就近欣賞到

主廚現場鐵板燒霸氣料理，不但讓你享受一場美味的饗宴，更有一場精采

的鐵板燒料理秀。

預約制的無菜單鐵板燒，僅提供一個月內場次預訂，假日更是一位難求，

建議一定要提早訂位，線上訂位服務： https://reurl.cc/QjGdV0

明水然・樂 每一家店都有著明水然樂大燈籠，這可是打卡熱點，平時雖然

不太愛拍照的我，忍不住也跟他合影了一張。

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1.明水然.樂 無菜單鐵板燒 宜蘭礁溪店 位置交通

明水然・樂 宜蘭礁溪店 (田園景觀店 )，前方就是超遼闊的田野山景，白色建

築有如畫一般的優美，在這讓人悠閒放鬆的宜蘭田邊，可以享受到最高品質

的無菜單美味餐點，真是人生一大享受阿 !

一旁還有寬敞的停車處，讓你享用美食之餘，不用擔心愛車要停放何處。

2.明水然.樂 無菜單鐵板燒 宜蘭礁溪店 用餐環境

明水然・樂 宜蘭礁溪店的用餐環境走的是一個舒適放鬆的日系玻璃屋，好夢

幻，感覺就像童話故事中的白色城堡一樣。

挑高設計、玻璃屋頂，如果天氣好可以看到那光影穿透照耀整個空間。

一樓有二個寬敞的鐵板燒料理區，用餐空間很舒適。

一樓還有個放活跳跳龍蝦的水族箱，餐廳會依照顧客預約人數先撈當日

要料理的龍蝦，堅持讓顧客都可以品嚐到活體龍蝦的新鮮美味。

二樓附有二個獨立的包廂設計，如果是多位家人一同用餐，可以選擇隱私性

較高的包廂空間。

我們今天位置是安排在二樓開放空間，但用餐空間一樣舒適自在。

入座時桌上就會有杯溫溫的 荔枝烏龍茶 ，部的不說那香氣真的是超香

又超順口的，光看座位上的餐具擺設，就可以感受到店家的用心。

在一旁還會放著今天要料理的食材，食材新鮮度讓顧客都可以親眼看到。

3.明水然.樂 無菜單鐵板燒 宜蘭礁溪店 樂饗宴/樂盛宴NT.1600/NT.2400 完整菜單

明水然・樂 人氣爆紅套餐 " 樂饗宴 " 只要$1600 就可以吃到活龍蝦 、生食級

干貝 、日本和牛....等 精緻16品項及料理，高貴不桂就算是小資族也能有大享受。

$1600 樂饗宴套餐已經物超所值了，而 " 樂盛宴 " $2400 套餐更令人驚豔，

只要升級價$800 就能吃到活鮑、海膽、整尾現流魚....等，CP值爆高的。

今天我享用了樂饗宴/樂盛宴，有些食材上略有不同，V會在料理品名後加

註，如果沒有特別加註的部分，表示二者皆有喔 !

今天為我們料理食材的師傅是一位很帥氣的 ~ 小許 師傅

他非常專業，在每道料理的期間都會為我們解說食材的來源及烹煮的方式，

讓眼睛與味蕾可以得到美好饗宴，還可以從中學習到一些知識。

入座時，筷子前放會放有 柚子醃蘿蔔 、碎洋蔥 ，這二種小菜都可以無限續

加，方便轉換味蕾。

3.1黃金蜆湯

清澈見底的蜆湯，是用黃金蜆與蒜熬製的，入口可以感受到那濃濃的海味，

口感非常濃郁。

3.2前菜

富山銀烏，上方搭配的是日本小青蔥，味增醬口味偏重，建議搭配下方豆腐

一併食用。

銀烏春季再富山灣，會浮上海面進行繁殖，夜晚時整個海面會發光，非常的

漂亮。

先將銀烏搭配小青蔥入口可以吃到滿滿的海味，味增醬搭配豆腐，讓整個

味蕾都清醒過來了。

3.3海膽鮭魚卵蒸蛋($2400)

日本馬芬海膽搭配鮭魚卵，綿密細緻充滿海味的海膽，搭配鮭魚卵讓整杯蒸

蛋的海味更為鮮明，鮭魚卵波波的口感讓蒸蛋層次更豐富。

3.4鴻禧菇松露蒸蛋($1600)

運用黑白松露調配，旁邊搭配了鴻喜菇做搭配，柔軟的蒸蛋與松露融合為

一，入口那松露香氣真是誘人。

3.5干貝佐比目魚鰭邊肉

使用了日本生食級干貝，每一顆都超大 !

新鮮的食材就是不用過多的料理方式，將干貝沾油後香煎讓干貝裡的膠質逼

出來，煎到呈現金黃色後，再擺上油脂豐富的比目魚鰭邊肉，加上炙燒後逼

出魚油就可以上桌了。

主廚建議干貝五分熟就好，口感是最美味的，如果想吃再熟一點也可以跟主

廚說喔 !

上桌前搭配了日本生食級山藥絲及台南櫛瓜，再加上鮭魚卵點綴，鮭魚卵閃

閃發亮就像一顆顆橘色珠寶一樣，主持建議我們閉上眼睛想像再海邊，再將

干貝一口氣吃掉。

天啊 ! 這海味、甜美的干貝，真的讓人彷彿身處於海邊一樣的海味十足又鮮

甜，這干貝我超愛的。

3.6香煎現流紅目鰱 魚($2400)

現煎整尾紅目鰱，紅目鰱富含了很多的維生素，貼心的主廚還會幫我們將骨

肉分離，讓大家食用起來更為方便，這動作真的是超貼心的啦。

入口可以讓你嚐到新鮮Q彈的魚肉，還可以沾取一旁搭配上了 玫瑰鹽 、辣椒

絲 、黑胡椒 、 日本海苔...等，讓口感更為有層次。

3.7季節時令漁獲鮮魚排($1600)

精挑時令的現流魚，搭配了魚湯熬煮的蘿蔔，在淋上含有北海道的海藻，

富含許多的膠質，讓魚肉更為鮮甜厚實。

3.8白菜佐蟹螯

這是波士頓龍蝦的螯肉，每一塊龍蝦螯肉都超飽滿的，搭配的是奶油螺肉

醬，最後再刨入烏魚子上桌。

放入口中龍蝦螯肉飽滿彈牙，搭配上面的螺肉奶油醬加入了烏魚子更增添

鮮味，這一道真的讓人吃的很滿足。

3.9鹽蒸南非野生鮑魚($2400)

這鮑魚再料理前會將鮑魚放在冰塊裡，降低他的活動力，將活鮑魚放在葉片

上，再放上酸豆會刺激鮑魚的肉質，放萊姆片去除腥味同時增加香氣，

最後將營養價值很高的昆布一片片撲滿再鮑魚上面，讓昆布的甜味可以滲透

到鮑魚裡，最後在鋪上一層厚厚的粗鹽將昆布的水份逼出，讓昆布水提升鮑

魚的肉質。

鹽蒸的鮑魚上面在放上魚子醬，在一旁放上松露奶油醬，搭配鴻喜菇級玉米

筍，更提升了整體的奢華感。

如手掌般大的鮑魚，單吃就可以感受到肉質Q彈鮮甜，沾點松露奶油醬會讓鮑

魚口感提升到另一個層次。

3.10生食級山藥($1600)

嚴選日本生食級准山，稍微乾煎後塗上日本九州明太子後再炙燒，最後放上

西班牙魚子醬讓香氣更為提升，簡單的炙燒過後，可以吃到山藥的清甜，黏

滑口感，在嘴中細細咀嚼，真的很難相信山藥可以做成如此美味的料理。

3.11波士頓龍蝦

不管你點的是哪種價位的，都可以吃到完整的半隻龍蝦，龍蝦再烹煮前都是

活的，足見時才真的很新鮮。

龍蝦經過蒸煮後，再炙燒龍蝦殼分泌蝦紅素，也讓龍蝦多了一份炙燒香氣。

上桌前會在龍蝦上淋上海膽醬，增添滿滿海味。

新鮮的龍蝦肉輕輕一拉，就可以整尾肉拉起，肉質豐厚飽滿，還可以嚐到

龍蝦原本的鮮甜度。

3.12紫蘇梅醋飲

中場會送上這紫蘇梅醋飲，中和一下嘴中的味蕾，迎接下一道美味料理。

3.13和牛漢堡排

別以為這小漢堡很簡單，主廚會先將漢堡皮放在鐵板上加熱。

再將使用日本A4+A5混合的和牛肉製作成的漢堡肉，煎製過程中會撒上黑胡

椒增加香氣，再放上巧達起司片讓起司軟化黏著在漢堡肉中，讓肉質更為鮮

嫩。

最後再漢堡皮上放上 生菜 、櫻桃蘿蔔 ，漢堡肉 、淋上蛋黃芥末醬，一同入

口，可以感受到那酥脆中夾著和牛的多汁感。

3.14松葉蟹蛋捲漢堡(不吃牛的選項)

不吃牛的人也不用擔心，主廚會依照季節的變化選擇適當的食材做其他料

理，讓你也可以享受到這每位小漢堡。

主廚幫我準備的是松露蛋捲，淋上加入滿滿松露的蛋液，放上蟹肉後炙燒蛋

衣，再慢慢捲成蛋捲放入小漢堡中。

讓我也可以感受到那鮮味十足的小漢堡，是道美味又有創意的蛋捲漢堡。

3.15龍蝦味噌湯

龍蝦味噌湯，濃郁的味噌湯中有著二大塊龍蝦肉，真是道豪華感的湯品阿 !

3.16日本A5和牛菲力

這和牛油花真的是好美阿 ! 可以看到肌肉纖維之間含有豐富的脂肪，光看就

好讓人流口水喔 !

不管你是哪種價位的套餐，都能品嚐到A5和牛，這CP值真的很高耶 !

這邊的A5和牛選用的是日本宮崎縣的黑毛和牛，再日本和牛協會要達到A5的

標準是很嚴格的，主廚建議 A5和牛熟度最佳是5分熟度，當然如果你想做熟

點的熟度也是可以的喔 !

聽吃牛的友人敘述，A5和牛吃起來油花細膩，口感有如奶油般軟嫩，

外酥內嫩，入口可以感受到肉汁飽滿。

3.17香煎桂丁雞(不吃牛的選項)

這是使用了國宴等級桂丁雞，使用了不打抗生素及生長激素飼養的桂丁雞，

是許多星級餐廳指定的食材。

主廚建議桂丁雞不要煎至全熟，肉質會比較老不好吃，最佳的熟成度是 8~9

分，是最美味的熟成度。

將桂丁雞腿肉煎至外皮酥脆，雞油肉汁滿滿，如果你跟我一樣，也是不吃牛

的朋友，這桂丁雞是非常棒的選擇喔 !

單吃就很好吃了，也可以搭配一旁的法國鹽之花及蒜頭，讓口感更為升級。

3.18蛋香愛心炒飯

這一道愛心炒飯，著實讓我們都眼睛為之一亮。

主廚再我們面前揮動鍋鏟，輕輕鬆鬆展現出絕妙的炒飯功夫，蛋酥包裹白飯

在淋上醬油，就變成一道相當美味的炒飯。

飯量的部分也可以選擇 少量 、正常 、多一點，主廚都會為你客製化製作喔 !

可愛的小許主廚還將炒飯排成愛心形狀，你以為就這樣了嗎?

錯 ! 驚喜還在後面。。。。。。。

小許主廚將愛心炒飯變化成 " 心心相印 " 了 ，不但讓客人眼睛為之一亮，

手機拍個不停，也可以讓客人走道料理區裡跟這 " 心心相印 " 拍照。

這道愛心炒飯真的是讓人視覺、味覺都變有趣了，也巧妙的讓客人跟主廚

有所互動，相當有趣。

如果你是吃辣的人，建議可以跟服務人員索取主廚自製的 " 干貝辣椒絲 "，

辣度麻香十足，搭配炒飯也很好吃。

粒粒分明的蛋酥愛心炒飯，每一口都可以吃到特別的蛋酥口感。

3.19布朗尼香草冰淇淋

將布朗尼放在鐵板上加熱軟化，在放上香草冰淇淋，讓我們今天視覺、味覺

的美食饗宴，畫上完美的句點。

如果你是當月壽星，也可以跟服務人員講，店家會為你送上一份小驚喜喔 !

4.明水然.樂 無菜單鐵板燒 宜蘭礁溪店 活動優惠

明水然・樂 加入樂多多APP會員會有入會禮

集點還有會員點數禮

5.明水然.樂 無菜單鐵板燒 宜蘭礁溪店 用餐心得

很喜歡吃無菜單料理，喜歡那種下一道是什麼驚喜的感覺，我想這就是無菜

單的誘人之處吧。

明水然・樂 在台灣已經有10餘家門店，因為人氣爆漲，所以展店動作不斷，

聽主廚說2024聖誕季已陸續開到 台南 、西門町 、台中七期。

不僅如此 明水然・樂 還紅到國外，緊接日本 、香港 、新加坡 、馬來西亞

、澳門 都已經在緊鑼密鼓積極展店，可以說是美食時另類的台灣之光。

明水然・樂 宜蘭礁溪店 (田園景觀店 )

不但環境雅致、CP值高 、服務好，還可以感受到一場無與倫比的主廚魔幻

秀，看著主廚們絕佳技術的揮動鍋鏟，在鐵板上用新鮮的食材製作出美味

的料理，這真是一趟視覺及味覺的華麗饗宴。

$1600的價位就可以吃到 16品項美食，吃得相當滿足，我個人覺得CP值

很高，很適合作為慶生或重要節慶的約會場合。

我個人建議一定要來趟 明水然・樂 宜蘭礁溪店 ，感受一下這位於山景田野

的美味餐廳。

6.明水然.樂 無菜單鐵板燒 宜蘭礁溪店 店家資訊

明水然·樂 無菜單鐵板燒：粉絲團，明水然樂全台門市訂位

明水然・樂 宜蘭礁溪店 (田園景觀店 )

電話 : 03-9887003

用餐時間 : 11:30 、13:40 、17:30 、19:20 ，每場用餐時間為120分鐘

地址 : 宜蘭縣礁溪鄉二龍村淇武蘭路 110-7號

【 明水然．樂 淡水中山店 淡海景觀店(大都會廣場)，LINE@訂位 】

電話：02-26229002

地址：新北市淡水區中山路8號11樓

【 明水然・樂 信義遠百店(台北101/世貿捷運站)，LINE@訂位 】

電話：02-87860466

地址：台北市信義區松仁路58號14樓

【 明水然・樂 信義松菸店(市政府捷運站)，LINE@訂位 】

電話：02-27566267

地址：台北市信義區忠孝東路四段553巷6弄16號

【 明水然・樂 板橋重慶店(府中捷運站)，LINE@訂位 】

電話：02-29558933

地址：新北市板橋區廣德里重慶路251號

【 明水然·樂 林口昕境店(林口機場捷運站車程10分鐘)，LINE@訂位 】

電話：02-26068258

地址：新北市林口區文化三路一段402巷2號3樓

【 明水然·樂 新竹林森店(新竹火車站對面)，LINE@訂位 】

電話：03-522-0822

地址：新竹市東區林森路2巷9號4樓

【 明水然·樂 高雄三多店，LINE@訂位 】

電話：07-331-2223

地址：高雄市前鎮區三多三路213號3樓

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