樂多多旗下台式火鍋品牌 " 狂一鍋 " 將台式料理做成火鍋湯底，真的是很特別。

憑藉創新的口味與高CP值聞名，還能一次滿足味覺與視覺的享受。

累積超過1萬則Google評論，平均評分高達4.7顆星。

還榮獲2024鍋物優質嘉年華10大鍋物票選人氣第一，網路票選新台式火鍋

第一名的最狂火鍋。

狂一鍋

主打台式火鍋，將台灣小吃變成鍋物湯頭，真的是超特別的，不但有著高CP

值得火鍋選擇，還能一次滿足味覺與視覺的享受。

這次進駐了台北西門町商圈，離捷運站只要5分鐘的時間就可抵達，讓西門町

的美食選擇又多了一樣。

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狂一鍋-台式火鍋第一品牌 西門町店 交通位置

狂一鍋 西門町店位於捷運西門站6號出口，一走出捷運站後往大馬路沿著走，

約5分鐘的路程就可以到達了。

位於中華路一段大馬路交叉口，在一樓就可以看到大大的招牌了。

一開幕就造成長長的排隊人潮。

位於大樓四樓的地方，不管是搭手扶梯或是電梯都可以到達。

如果你是坐電梯到達四樓的，可以看到 狂一鍋 最吸睛的打卡點。

這可是網紅名人必來店朝聖的打卡新亮點。

另外我還發現了一個 2025首發網紅名人必定來打卡的第一首選的地方。

狂一鍋-台式火鍋第一品牌 西門町店 用餐環境

店內裝潢得有點復古文青風，座位也很寬敞舒適，大多是四 ~ 六人桌的座位。

在迎賓及上菜時，都可以聽到店員很有精神的喊出 " 我狂一鍋我驕傲 " ，

這口號同時也是招牌上的標語，搭配著口號看著更有年輕人的感覺

座位旁邊有著整片花紋的玻璃，讓我看了好熟悉，給人一份安心的熟悉感。

桌上會有這綠色水瓶，這水大家千......萬不要拿起來喝喔 !

這可是讓你依自己口味，調整鹹淡度使用的。

店內提供多達30種以上的蔬食自助吧 !

雖然式自助吧，但給的食材卻是很大器，想的到的食材這邊都有，

還有許多蔬菜及麵類、虱目魚滑可以做選擇。

不但選擇性很多，食材如果沒有了，捕貨的速度也相當得快。

我個人推薦 ~ 韓國魚板 一定要吃，超好吃的啦!

簡單的醬料區 有 沙茶醬、日式醬油、和風柚子醬、蔥花洋蔥、蒜泥、

特製辣醬、白醋、黑醋 應有盡有。

飲料區也是很豐富的喔 !

除了提供了基本的汽水飲品以外，還有提供了 鮮桔汁、台南府城義豐川冬瓜

茶 、台灣芭樂汁 、無糖玉露青茶，還有外面沒看過的蔬果汁、低糖薏仁水、

香醇椰子水....等，許多選擇任君挑選。

狂一鍋西門町店升級2.0版，不但有可可麥芽霜淇淋、布丁霜淇淋，還有綜合

口味一次滿足。

最棒的是，還有季節限定版的大苑子草莓冰沙及百家珍水蜜桃醋冰沙，吃火

鍋配著季節性的草莓冰沙，真是大大滿足啊!

狂一鍋西門町店還將冰淇淋升級成日本樂天的冰淇淋，讓客人吃得更開心。

狂一鍋的白飯也是使用了日本進口的電鍋煮的，米飯超香超好吃

狂一鍋-台式火鍋第一品牌 西門町店 菜單分享

狂一鍋西門町店菜單，在菜單上湯底的旁邊有個 " 爆 " 字，代表會現炒爆

炒鍋底，讓鍋底湯頭更為濃郁誘人。

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狂一鍋-台式火鍋第一品牌 西門町店 用餐分享

功夫排骨酥鍋 $489

這 功夫排骨酥鍋 可是狂一鍋鎮店之寶阿 ! 據說已狂銷超過20座101大樓了。

不但排骨酥連骨頭都很入味，煨煮5分鐘把鹹香滋味釋放，是個不需要沾醬

就很鹹香下飯的火鍋。

這功夫排骨酥鍋，使用每日手工現炸排骨酥，外皮酥脆，肉質扎實不失軟

嫩，連骨頭都入味透徹，精心熬煮的柴魚高湯，讓湯頭略帶一絲青甜，撲

鼻而來的胡椒與蒜頭香氣使人垂涎欲滴的火鍋。

排骨酥再煮過後變得更香更好吃，排骨的肉很多。

這功夫排骨酥湯頭，不但青甜好喝，涮肉或是煮火鍋料都很好吃。

雪花牛

這雪花牛也是很誘人，吃起來很鮮甜軟嫩，涮在功夫排骨酥鍋，不但可以吃

到雪花牛的好吃，還多帶了點排骨酥的香氣。

狂派酸菜魚鍋 $519

狂一鍋廣受好評的隱藏版 " 酸菜魚火鍋 " 西門町店 正式亮相囉，不管是

酸味、辣味 都很十足。

服務人員會先將豬油放入鍋子，再加入酸菜、蒜粒及洋蔥拌炒，再加入番

茄，拌炒時那辛香料超迷人的，讓人不自覺吞了口水。

待所有配料炒至入味後，再加入高湯、放入魚片、花椒，淋上熱油就可享用

美味的狂派酸菜魚鍋。

酸辣適中，魚片肉質細緻，放入蔬菜、火鍋料，讓酸辣湯頭更增添風味。

梅花豬

這梅花豬入口可以感受到肉質軟嫩，肥瘦比例也很剛好，肉質沒有豬腥味，

可以感受到這梅花豬的嫩口，如果你不吃牛，那一定不能錯過這梅花豬。

炙燒牛肉沙茶鍋(每日限量午餐及晚餐各10份

這炙燒牛肉沙茶鍋，可是隱藏版鍋物，每日限量午餐及晚餐各10份，限量

隱藏版-街邊店329元，商場349元-晚到就吃不到

將鍋內的雪花牛炙燒逼出油脂，再加入雞蛋、洋蔥、沙茶，拌炒出香氣，

最後加入高湯脂後就可以加入自己想吃的火鍋料及青菜。

翼板霜降牛

這翼板霜降牛，肉質偏瘦，基本的油花，涮至6分熟就很美味，

吃起來不但帶有咀嚼度又可以感受到他的鮮嫩。

香辣臭豆腐鴨血$99

這香辣臭豆腐鴨血，是上桌就能吃的熟食。

那鴨血Q軟嫩入味，鹹香帶辣口感很好吃

提醒大家一下，臭豆腐是真的~~~~很臭喔 !

秘製牛肉煲 $179

加入了紅蘿蔔、白蘿蔔跟牛肉加上秘製料煲至入味。

牛肉保有Q彈口感很有咀嚼感，還帶點紅、白蘿蔔、洋蔥....等的鮮甜味，

口感豐富又美味。

狂一鍋-台式火鍋第一品牌 西門町店 用餐心得

整體用餐下來，服務人員都很親切、環境也很舒服，草莓冰沙真的很好喝。

如果你也來到西門町，可以來這裡享受一下 " 狂一鍋 " 帶給你的味覺與視

覺的享受，CP值真的超高的 !!!

狂一鍋-台式火鍋第一品牌 西門町店 店家資料

狂一鍋 西門町店

電話 : (02)2381-2323

營業時間 : 週一 ~ 週五 11:30-15:00 (最後點餐14:00)

17:30-00:00 (最後點餐23:00)

假日 11:30-00:00 (最後點餐23:00)

地址 : 台北市萬華區中華路一段88號4樓

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