彰化又有新開幕的放鬆好去處啦！去年年底開幕的「貓頭鷹彈珠樂園彰化民族店」，不僅有全新彈珠台可以讓親子一起回味童年，更有獨家的「烤雞爭霸」和「小雞飼料」機台，結合彈珠與彩票元素，有趣好玩又容易上手，累積點數還能兌換各種零食、玩具、家電等超值好禮！

這天剛好還遇到超刺激的「誰是投珠王」活動，完全就是彈珠高手大對決！全程超級考驗手速與反應力，不分老少都玩得超嗨超忘我，甚至還有機會贏得iphone 16！難怪讓大家玩到根本捨不得離開呀～

貓頭鷹彈珠樂園彰化民族店在哪裡？

貓頭鷹彈珠樂園彰化民族店就位在彰化市民族路上，招牌有隻可愛的貓貓，旁邊就是阿添蛤仔麵，門口停放機車也很方便。

開車的朋友可以停在旁邊的民族路停車場，如果假日人潮較多，也可以像我們再往前開一點到羅眼科，隔壁就有USPACE華山民族的停車場哦～

魚編粉絲福利搶先看！免費彈珠大方送

感謝「貓頭鷹彈珠樂園彰化民族店」提供魚編粉絲們的專屬福利，輸入關鍵字就能得到免費彈珠！

加入 貓頭鷹官方 LINE（ID：@485ypavg）。 到店後輸入關鍵字：「魚子醬打彈珠」。 獲得「黃金彈珠卡」：免費100顆彈珠 + 5枚代幣（價值100元）。​ 活動門市：員林旗艦店、彰化民族店、溪湖城堡店。（每人手機限用一次，領券即可使用，各店限領一次)

除此之外，加入貓頭鷹官方LINE好友後，還有雙倍彈珠優惠喲～

100元→200顆

200元→400顆

300元→800顆

彈珠用不完也別擔心，100顆以上彈珠可以寄存在櫃檯，下次來玩就能使用哦！

貓頭鷹彈珠樂園彰化民族店環境

貓頭鷹彈珠樂園彰化民族店的環境乾淨明亮，一樓以櫃檯、各式遊戲機台為主，二樓則為禮品區，許多角落都能看到貓頭鷹們的超萌身影呢！

可以看到有不少人假日跑來放鬆一下，甚至也有家庭會帶小朋友一起來同樂，增進感情又能順便動動腦～

誰是投珠王？彈珠高手齊聚一堂拿大獎

看到整排坐滿滿的大陣仗，原來是超級刺激的「誰是投珠王」活動啦！想要參與可要提前來卡位，來晚了可是搶不到位置的呢～

據說其中還有幾位是過往好幾個場次的常勝軍，根本就是彈珠高手大對決啊！

遊戲規則也很簡單，只要「投入99顆彈珠」且「打中2倍燈號」，最快舉起機台上的小雞娃娃，並大喊「抓到小雞了！」，就是該場次的獲勝者～

看到大家使出全身解數與各種花式投法，以及滿地散落的彈珠，就知道戰況有多麼激烈啦XD

全程超級考驗手速與反應力，不小心一個閃神就與勝利失之交臂啦！有興趣想要來挑戰的朋友，活動時間與場次可以參考「貓頭鷹彈珠樂園」官方平台發佈的消息哦～

老鷹抓小雞彈珠台怎麼玩？

看到前面「誰是投珠王」的戰況也太激烈，像我們這種新手決定還是先觀戰，到旁邊先練練手啦～

老鷹抓小雞彈珠台分別有2、4、6、8、10的倍數，按下按鈕決定當次的倍數，一次最多可以放入99顆彈珠，如果運氣好的話，最多一次可以獲得990顆彈珠！

不過倍數愈高，指定彈珠必須通過的排數(紅點那排)也愈少，難度也會隨之提昇，這時候就是考驗人品的時候了XD

我們差點一次把三盒彈珠都用完，邊玩還忍不住笑說要敗家敗光光了，真的很不甘心啊～玩到整個勝負心都被激起來了。

好在後來好運降臨，一次贏回了60多顆彈珠，又可以延緩敗家的速度了(喂XD)

對了，如果單次打中50顆以上彈珠的時候，記得搖晃店內的鈴鐺，服務員就會來贈送彩票卡哦～

烤雞爭霸彈珠台怎麼玩？

烤雞爭霸的規則也很簡單，將代幣投放機台中，機台上的數字就會隨機亮燈，再來只要將彈珠打入未亮燈的數字內，就能獲得相對應隻數的烤雞與烤鴨！

機台上面還有遊戲說明，如果打中8隻烤雞或烤鴨，就能一次獲得400張彩票，打卡評論再加碼送400張彩票超好康～

我們玩到後面好像比較抓到一點點訣竅，一次打出多顆彈珠的打中機率好像比較高，不過也別太貪心一次想打太多顆，彈珠多到重到拉不動把手就搞笑啦XD

小雞飼料彈珠台怎麼玩？

這款小雞飼料應該是魚編感到最有成就感的彈珠台遊戲了！是以排數決定彩票數，一開始還不熟悉時，很容易「再接再厲」。

後來竟然直接中了15排200張，看到整串彩票從機台跑出來，真的是激動到不行！雖然沒能像16排1000張那麼多，不過也算心滿意足了啦～

對了，如果打中16排1000張，打卡評論一樣再加碼送1000張彩票，真的超福！彈珠高手必須要來挑戰一波的吧！

點數馬上就能兌換好禮！

最後就是我們超期待的兌換獎品環節啦！要將彩票拿到櫃檯旁入票計算數量，菜鳥如我們竟然還能拿到600多點，已經要偷笑了哈～

光是櫃檯旁邊就有滿滿的零食與玩具能夠挑選，有得玩又有得吃，難怪聽到其他客人的小孩說之後還要再來玩。

除了整架的義美蛋捲與禮盒之外，竟然還有我們超愛的庫洛米與Care Bears！可惜這次我們還太遜，下次一定要把他們換回家～

看到櫃檯上方的PS5、Switch與各式3C週邊商品了嗎？這些通通也是能夠兌換的，真的太有誠意了吧！

別以為只有一樓可以逛，二樓還有整層獎品區可以兌換，只要來到二樓擊鼓，就會有服務人員上樓協助兌獎囉～

滿滿的卡通玩偶、週邊小物、生活用品讓我們看得目不暇給，而且質感都還蠻不錯的耶！

而且竟然連家電也能換得到，像是電火鍋、電烤箱、氣炸鍋等等，旁邊還有繽紛的行李廂；喜歡打彈珠的朋友，趕緊來貓頭鷹彈珠樂園回味童年搶好康吧！

貓頭鷹彈珠樂園彰化民族店

營業時間：12:00 - 00:00

電話：04 700 4999

地址：彰化縣彰化市民族路457號

粉絲專頁：貓頭鷹親子遊樂園

IG：owl26788ch

官方LINE：@485ypavg

貓頭鷹彈珠樂園員林旗艦店

彰化縣員林市萬年路一段155號（彰南運動中心旁）

營業時間：10:00 - 00:00

貓頭鷹彈珠樂園溪湖城堡店

彰化縣溪湖鎮地政路155號（藝鍋物旁）

營業時間：10:00 - 00:00