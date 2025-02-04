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全新彈珠台讓親子一起回味童年！還有獨家「烤雞爭霸」和「小雞飼料」機台，簡單好玩又能把好禮帶回家

2025燈會攻略
2025-02-04 20:38:00 文字：柚香魚子醬
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柚香魚子醬

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全新彈珠台讓親子一起回味童年！還有獨家「烤雞爭霸」和「小雞飼料」機台，簡單好玩又能把好禮帶回家

彰化又有新開幕的放鬆好去處啦！去年年底開幕的「貓頭鷹彈珠樂園彰化民族店」，不僅有全新彈珠台可以讓親子一起回味童年，更有獨家的「烤雞爭霸」和「小雞飼料」機台，結合彈珠與彩票元素，有趣好玩又容易上手，累積點數還能兌換各種零食、玩具、家電等超值好禮！

這天剛好還遇到超刺激的「誰是投珠王」活動，完全就是彈珠高手大對決！全程超級考驗手速與反應力，不分老少都玩得超嗨超忘我，甚至還有機會贏得iphone 16！難怪讓大家玩到根本捨不得離開呀～

貓頭鷹彈珠樂園彰化民族店在哪裡？

全新彈珠台讓親子一起回味童年！還有獨家「烤雞爭霸」和「小雞飼料」機台，簡單好玩又能把好禮帶回家貓頭鷹彈珠樂園彰化民族店就位在彰化市民族路上，招牌有隻可愛的貓貓，旁邊就是阿添蛤仔麵，門口停放機車也很方便。

全新彈珠台讓親子一起回味童年！還有獨家「烤雞爭霸」和「小雞飼料」機台，簡單好玩又能把好禮帶回家開車的朋友可以停在旁邊的民族路停車場，如果假日人潮較多，也可以像我們再往前開一點到羅眼科，隔壁就有USPACE華山民族的停車場哦～

魚編粉絲福利搶先看！免費彈珠大方送

全新彈珠台讓親子一起回味童年！還有獨家「烤雞爭霸」和「小雞飼料」機台，簡單好玩又能把好禮帶回家感謝「貓頭鷹彈珠樂園彰化民族店」提供魚編粉絲們的專屬福利，輸入關鍵字就能得到免費彈珠！

  1. 加入 貓頭鷹官方 LINE（ID：@485ypavg）。
  2. 到店後輸入關鍵字：「魚子醬打彈珠」。
  3. 獲得「黃金彈珠卡」：免費100顆彈珠 + 5枚代幣（價值100元）。​
  4. 活動門市：員林旗艦店、彰化民族店、溪湖城堡店。（每人手機限用一次，領券即可使用，各店限領一次)

全新彈珠台讓親子一起回味童年！還有獨家「烤雞爭霸」和「小雞飼料」機台，簡單好玩又能把好禮帶回家除此之外，加入貓頭鷹官方LINE好友後，還有雙倍彈珠優惠喲～

  • 100元→200顆
  • 200元→400顆
  • 300元→800顆

彈珠用不完也別擔心，100顆以上彈珠可以寄存在櫃檯，下次來玩就能使用哦！

全新彈珠台讓親子一起回味童年！還有獨家「烤雞爭霸」和「小雞飼料」機台，簡單好玩又能把好禮帶回家

貓頭鷹彈珠樂園彰化民族店環境

全新彈珠台讓親子一起回味童年！還有獨家「烤雞爭霸」和「小雞飼料」機台，簡單好玩又能把好禮帶回家全新彈珠台讓親子一起回味童年！還有獨家「烤雞爭霸」和「小雞飼料」機台，簡單好玩又能把好禮帶回家貓頭鷹彈珠樂園彰化民族店的環境乾淨明亮，一樓以櫃檯、各式遊戲機台為主，二樓則為禮品區，許多角落都能看到貓頭鷹們的超萌身影呢！

全新彈珠台讓親子一起回味童年！還有獨家「烤雞爭霸」和「小雞飼料」機台，簡單好玩又能把好禮帶回家可以看到有不少人假日跑來放鬆一下，甚至也有家庭會帶小朋友一起來同樂，增進感情又能順便動動腦～

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誰是投珠王？彈珠高手齊聚一堂拿大獎

全新彈珠台讓親子一起回味童年！還有獨家「烤雞爭霸」和「小雞飼料」機台，簡單好玩又能把好禮帶回家看到整排坐滿滿的大陣仗，原來是超級刺激的「誰是投珠王」活動啦！想要參與可要提前來卡位，來晚了可是搶不到位置的呢～

全新彈珠台讓親子一起回味童年！還有獨家「烤雞爭霸」和「小雞飼料」機台，簡單好玩又能把好禮帶回家全新彈珠台讓親子一起回味童年！還有獨家「烤雞爭霸」和「小雞飼料」機台，簡單好玩又能把好禮帶回家據說其中還有幾位是過往好幾個場次的常勝軍，根本就是彈珠高手大對決啊！

全新彈珠台讓親子一起回味童年！還有獨家「烤雞爭霸」和「小雞飼料」機台，簡單好玩又能把好禮帶回家遊戲規則也很簡單，只要「投入99顆彈珠」且「打中2倍燈號」，最快舉起機台上的小雞娃娃，並大喊「抓到小雞了！」，就是該場次的獲勝者～

全新彈珠台讓親子一起回味童年！還有獨家「烤雞爭霸」和「小雞飼料」機台，簡單好玩又能把好禮帶回家看到大家使出全身解數與各種花式投法，以及滿地散落的彈珠，就知道戰況有多麼激烈啦XD

全新彈珠台讓親子一起回味童年！還有獨家「烤雞爭霸」和「小雞飼料」機台，簡單好玩又能把好禮帶回家全程超級考驗手速與反應力，不小心一個閃神就與勝利失之交臂啦！有興趣想要來挑戰的朋友，活動時間與場次可以參考「貓頭鷹彈珠樂園」官方平台發佈的消息哦～

老鷹抓小雞彈珠台怎麼玩？

全新彈珠台讓親子一起回味童年！還有獨家「烤雞爭霸」和「小雞飼料」機台，簡單好玩又能把好禮帶回家看到前面「誰是投珠王」的戰況也太激烈，像我們這種新手決定還是先觀戰，到旁邊先練練手啦～

全新彈珠台讓親子一起回味童年！還有獨家「烤雞爭霸」和「小雞飼料」機台，簡單好玩又能把好禮帶回家老鷹抓小雞彈珠台分別有2、4、6、8、10的倍數，按下按鈕決定當次的倍數，一次最多可以放入99顆彈珠，如果運氣好的話，最多一次可以獲得990顆彈珠！

全新彈珠台讓親子一起回味童年！還有獨家「烤雞爭霸」和「小雞飼料」機台，簡單好玩又能把好禮帶回家不過倍數愈高，指定彈珠必須通過的排數(紅點那排)也愈少，難度也會隨之提昇，這時候就是考驗人品的時候了XD

全新彈珠台讓親子一起回味童年！還有獨家「烤雞爭霸」和「小雞飼料」機台，簡單好玩又能把好禮帶回家我們差點一次把三盒彈珠都用完，邊玩還忍不住笑說要敗家敗光光了，真的很不甘心啊～玩到整個勝負心都被激起來了。

全新彈珠台讓親子一起回味童年！還有獨家「烤雞爭霸」和「小雞飼料」機台，簡單好玩又能把好禮帶回家好在後來好運降臨，一次贏回了60多顆彈珠，又可以延緩敗家的速度了(喂XD)

全新彈珠台讓親子一起回味童年！還有獨家「烤雞爭霸」和「小雞飼料」機台，簡單好玩又能把好禮帶回家對了，如果單次打中50顆以上彈珠的時候，記得搖晃店內的鈴鐺，服務員就會來贈送彩票卡哦～

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烤雞爭霸彈珠台怎麼玩？

全新彈珠台讓親子一起回味童年！還有獨家「烤雞爭霸」和「小雞飼料」機台，簡單好玩又能把好禮帶回家烤雞爭霸的規則也很簡單，將代幣投放機台中，機台上的數字就會隨機亮燈，再來只要將彈珠打入未亮燈的數字內，就能獲得相對應隻數的烤雞與烤鴨！

全新彈珠台讓親子一起回味童年！還有獨家「烤雞爭霸」和「小雞飼料」機台，簡單好玩又能把好禮帶回家機台上面還有遊戲說明，如果打中8隻烤雞或烤鴨，就能一次獲得400張彩票，打卡評論再加碼送400張彩票超好康～

全新彈珠台讓親子一起回味童年！還有獨家「烤雞爭霸」和「小雞飼料」機台，簡單好玩又能把好禮帶回家我們玩到後面好像比較抓到一點點訣竅，一次打出多顆彈珠的打中機率好像比較高，不過也別太貪心一次想打太多顆，彈珠多到重到拉不動把手就搞笑啦XD

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小雞飼料彈珠台怎麼玩？

全新彈珠台讓親子一起回味童年！還有獨家「烤雞爭霸」和「小雞飼料」機台，簡單好玩又能把好禮帶回家這款小雞飼料應該是魚編感到最有成就感的彈珠台遊戲了！是以排數決定彩票數，一開始還不熟悉時，很容易「再接再厲」。

全新彈珠台讓親子一起回味童年！還有獨家「烤雞爭霸」和「小雞飼料」機台，簡單好玩又能把好禮帶回家全新彈珠台讓親子一起回味童年！還有獨家「烤雞爭霸」和「小雞飼料」機台，簡單好玩又能把好禮帶回家後來竟然直接中了15排200張，看到整串彩票從機台跑出來，真的是激動到不行！雖然沒能像16排1000張那麼多，不過也算心滿意足了啦～

全新彈珠台讓親子一起回味童年！還有獨家「烤雞爭霸」和「小雞飼料」機台，簡單好玩又能把好禮帶回家對了，如果打中16排1000張，打卡評論一樣再加碼送1000張彩票，真的超福！彈珠高手必須要來挑戰一波的吧！

點數馬上就能兌換好禮！

全新彈珠台讓親子一起回味童年！還有獨家「烤雞爭霸」和「小雞飼料」機台，簡單好玩又能把好禮帶回家最後就是我們超期待的兌換獎品環節啦！要將彩票拿到櫃檯旁入票計算數量，菜鳥如我們竟然還能拿到600多點，已經要偷笑了哈～

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全新彈珠台讓親子一起回味童年！還有獨家「烤雞爭霸」和「小雞飼料」機台，簡單好玩又能把好禮帶回家看到櫃檯上方的PS5、Switch與各式3C週邊商品了嗎？這些通通也是能夠兌換的，真的太有誠意了吧！

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貓頭鷹彈珠樂園彰化民族店
營業時間：12:00 - 00:00
電話：04 700 4999
地址：彰化縣彰化市民族路457號
粉絲專頁：貓頭鷹親子遊樂園
IG：owl26788ch
官方LINE：@485ypavg

貓頭鷹彈珠樂園員林旗艦店
彰化縣員林市萬年路一段155號（彰南運動中心旁）
營業時間：10:00 - 00:00

貓頭鷹彈珠樂園溪湖城堡店
彰化縣溪湖鎮地政路155號（藝鍋物旁）
營業時間：10:00 - 00:00

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