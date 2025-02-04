菇菇來啦~~過年感覺是個寫文好日子((嗯?!)
近期不管是文章、IG或是YT
都可以看到紛紛介紹位於愛知縣的超夯景點--吉卜力公園
也是本次和胖比姊的名古屋之旅最主要目的地
擔心購票看不懂?怕買錯票種?
就讓本菇娘來詳細解說一番啦!!
1.購票日期
首先~身為外國人的我們購票有兩種途徑
一是官網的英文網站
二是官方的
但不論是哪種方式購票都是採2個月前的10號下午2點(日本時間)搶票
務必注意!!!!是台灣時間的下午1點!!!
所以想要4月前往就是2月10日下午1點購票啦~
↓↓官網也有提醒大家購票時間↓↓↓↓
知道了購票時間就來看看票種的差別吧~
吉卜力公園目前總共5大區：4區戶外1區室內大倉庫
搶票除了搶日期還需要搶指定時間
指定時間就是進入大倉庫的時間(裡面很好拍照)
如果是買到12:00的票
可以在12:00~13:00之間進入大倉庫
要在裡面待多長時間則沒有限制
2.票種說明
O-Sanpo Day Pass--吉卜力4個戶外區(不能入建築物參觀)+大倉庫
O-Sanpo Day Pass Premium--吉卜力4個戶外區+大倉庫+各主題建築物內部
如果想要去看龍貓裡面小梅的家或是霍爾移動城堡內部
就務必購買Premium囉!!!
3.購票流程
由於搶票是全球共同搶同一個月份
有可能你們想去的日期會賣完
菇建議購票前先想好哪幾天可以當成備案
才不會進系統之後發現額滿手忙腳亂的啦~~
需事前備好物品：購買者護照/信用卡/小孩的身分證號
※小小撇步※
大倉庫的指定時間從10:00~15:00每個整點一場
假日提早營業就會多一個9:00的場次
但想要在魔女之谷的13人の魔女團商店買限定限量商品的看官
菇會建議大倉庫就不要買第一個場次
因為魔女團的商品很多都是外面買不到的!!!!
像是很夯的茵茵大中小娃娃都是一人限定買一隻
限量總是殘酷的!!菇就是那個沒做好功課沒有買到的人!!!!((哭跑))
進入英文版購票網站→網址
點選左邊Tickets
點選第一個LAWSON TICKET
購票當天如果比官方時間早幾秒進去
就會顯示還要等候多久才開賣
當天菇等完上面那12秒後點選購票
顯然菇的網路很慢XD
因為居然要等前面2萬7000人購票完才到我((扶額頭))
好.......等了快一個半小時終於前進到一半!!!
系統也終於顯示預計到我的時間是下午16：10....
這2個小時菇還邊吃飯邊注意那個小人跑到哪裡((笑))
終於終於!!!進入之後就開始點選月份跟票種啦~~
點選粉紅色的Select進入~
記得要選對票種哦!!
進入後就會顯示各營業日期的大倉庫時段
還有位的→O 快賣完→△ 已額滿→X
菇記得進入網站時想要的日期已滿
只能先看在名古屋的日期裡哪裡還有空位就先點
也有點進去後速度慢別人一點就被點完然後又要重選
還好最後想要的那天後來有空位
二話不說就算是最後場次15：00還是立刻點選!!!
綠色圈圈點下去
選人數(畫面用一般票的做示意)
從上到下分別是
成人→孩童(4~12歲)→身障成人→身障孩童
4.注意事項
一個購票代表人最多可以買6張
結帳僅限使用信用卡
每一張票都會加收110日圓手續費哦~
確認之後勾選同意再進入下一步驟
再來就是填寫資料
填寫兩次的Email和兩次電話
電話則是記得要寫886+9+手機剩餘的8碼
EX：886923456789
再來就是很好玩的防機器人認證
要依據下方粉紅色的英文找出對應的物品丟到右邊框框
天曉得這對英文白癡菇真是有點難度((大笑))
英文考試完成後終於來到填寫資料啦!!!
上方欄位是設定自己的密碼
要像示範那樣由英文+數字+英文+數字的組合
護照上的名→Given Name
護照上的姓→Surname
如果是一位代表買多張票這面的資料就填代表人就好唷
再來再來在看了一堆英文訓練眼力之後
(1)填寫住日本的住宿地址→這個谷歌神會告訴你們的
(2)購票代表人的護照號碼
(3)購票代表人的國家
(4)如果有購買身障票這裡就要填寫他們的身分證囉
菇也建議身障手冊或是其他證明最好帶在身上以防臨時檢查
購票正式完成後會收到兩封mail
一封是刷卡成功
確認時間地點跟票價
第二封會收到一個網址
這個網址很重要的哦~~~
入園到每個參觀的場景都需要點開這網址讓工作人員查核
所以負責購票的看官當天務必要有網路
以及其他人不能跟你走散不然他們哪裡都去不了((笑))
點開網址就會顯示各個點位的名稱
菇覺得這個電子票設計很不錯
像是菇一次購買兩張成人票
工作人員確認身分後進行QRcode核銷
第一位蓋章後畫面會自動跳到第二位
是個很聰明的設計呢!!!!
核銷後該區票券就會顯示已用過啦~~
畫面是菇把所有區域都去過一輪之後也會顯示
現在想想都有點佩服自己的腳力了呢((誤))
吉卜力公園的購票就介紹到這邊啦((結束的很突然))
菇盡量把購票流程解釋清楚一些了
希望能幫上各位看官的忙
也祝福你們都能買到希望的入園場次
啊!!!!!記得我介紹的是"名古屋"的吉卜力公園
不是東京的三鷹之森吉卜力美術館嘿!!!!
園區資訊
地址：愛知縣長久手市茨ケ廻間乙1533-1(愛・地球博記念公園内)
交通：名古屋站→地鐵東山線(上班時段超可怕多人)
↓
藤之丘站→轉乘Linimo
↓
Linimo藤之丘站
↓
愛・地球博紀念公園站下車
官網：GHIBLI PARK