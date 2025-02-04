菇菇來啦~~過年感覺是個寫文好日子((嗯?!)

近期不管是文章、IG或是YT

都可以看到紛紛介紹位於愛知縣的超夯景點--吉卜力公園

也是本次和胖比姊的名古屋之旅最主要目的地

擔心購票看不懂?怕買錯票種?

就讓本菇娘來詳細解說一番啦!!



1.購票日期

首先~身為外國人的我們購票有兩種途徑

一是官網的 英文網站

二是官方的

但不論是哪種方式購票都是採2個月前的10號下午2點(日本時間)搶票

務必注意!!!!是台灣時間的下午1點!!!

所以想要4月前往就是2月10日下午1點購票啦~

↓↓官網也有提醒大家購票時間↓↓↓↓



知道了購票時間就來看看票種的差別吧~

吉卜力公園目前總共5大區：4區戶外1區室內大倉庫

搶票除了搶日期還需要搶指定時間

指定時間就是進入大倉庫的時間(裡面很好拍照)

如果是買到12:00的票

可以在12:00~13:00之間進入大倉庫

要在裡面待多長時間則沒有限制

2.票種說明

O-Sanpo Day Pass--吉卜力4個戶外區(不能入建築物參觀)+大倉庫



O-Sanpo Day Pass Premium--吉卜力4個戶外區+大倉庫+各主題建築物內部

如果想要去看龍貓裡面小梅的家或是霍爾移動城堡內部

就務必購買Premium囉!!!



3.購票流程

由於搶票是全球共同搶同一個月份

有可能你們想去的日期會賣完

菇建議購票前先想好哪幾天可以當成備案

才不會進系統之後發現額滿手忙腳亂的啦~~

需事前備好物品：購買者護照/信用卡/小孩的身分證號



※小小撇步※

大倉庫的指定時間從10:00~15:00每個整點一場

假日提早營業就會多一個9:00的場次

但想要在魔女之谷的13人の魔女團商店買限定限量商品的看官

菇會建議大倉庫就不要買第一個場次

因為魔女團的商品很多都是外面買不到的!!!!

像是很夯的茵茵大中小娃娃都是一人限定買一隻

限量總是殘酷的!!菇就是那個沒做好功課沒有買到的人!!!!((哭跑))

進入英文版購票網站→ 網址

點選左邊Tickets



點選第一個LAWSON TICKET



購票當天如果比官方時間早幾秒進去

就會顯示還要等候多久才開賣



當天菇等完上面那12秒後點選購票

顯然菇的網路很慢XD

因為居然要等前面2萬7000人購票完才到我((扶額頭))



好.......等了快一個半小時終於前進到一半!!!

系統也終於顯示預計到我的時間是下午16：10....

這2個小時菇還邊吃飯邊注意那個小人跑到哪裡((笑))



終於終於!!!進入之後就開始點選月份跟票種啦~~

點選粉紅色的Select進入~

記得要選對票種哦!!



進入後就會顯示各營業日期的大倉庫時段

還有位的→O 快賣完→△ 已額滿→X

菇記得進入網站時想要的日期已滿

只能先看在名古屋的日期裡哪裡還有空位就先點

也有點進去後速度慢別人一點就被點完然後又要重選

還好最後想要的那天後來有空位

二話不說就算是最後場次15：00還是立刻點選!!!



綠色圈圈點下去



選人數(畫面用一般票的做示意)

從上到下分別是

成人→孩童(4~12歲)→身障成人→身障孩童



4.注意事項

一個購票代表人最多可以買6張

結帳僅限使用信用卡

每一張票都會加收110日圓手續費哦~



確認之後勾選同意再進入下一步驟



再來就是填寫資料

填寫兩次的Email和兩次電話

電話則是記得要寫886+9+手機剩餘的8碼

EX：886923456789



再來就是很好玩的防機器人認證

要依據下方粉紅色的英文找出對應的物品丟到右邊框框

天曉得這對英文白癡菇真是有點難度((大笑))



英文考試 完成後終於來到填寫資料啦!!!

上方欄位是設定自己的密碼

要像示範那樣由英文+數字+英文+數字的組合

護照上的名→Given Name

護照上的姓→Surname

如果是一位代表買多張票這面的資料就填代表人就好唷



再來再來在看了一堆英文訓練眼力之後

(1)填寫住日本的住宿地址→這個谷歌神會告訴你們的

(2)購票代表人的護照號碼

(3)購票代表人的國家

(4)如果有購買身障票這裡就要填寫他們的身分證囉

菇也建議身障手冊或是其他證明最好帶在身上以防臨時檢查



購票正式完成後會收到兩封mail



一封是刷卡成功

確認時間地點跟票價



第二封會收到一個網址

這個網址很重要的哦~~~

入園到每個參觀的場景都需要點開這網址讓工作人員查核

所以負責購票的看官當天務必要有網路

以及其他人不能跟你走散不然他們哪裡都去不了((笑))



點開網址就會顯示各個點位的名稱

菇覺得這個電子票設計很不錯

像是菇一次購買兩張成人票

工作人員確認身分後進行QRcode核銷

第一位蓋章後畫面會自動跳到第二位

是個很聰明的設計呢!!!!



核銷後該區票券就會顯示已用過啦~~

畫面是菇把所有區域都去過一輪之後也會顯示

現在想想都有點佩服自己的腳力了呢((誤))



吉卜力公園的購票就介紹到這邊啦((結束的很突然))

菇盡量把購票流程解釋清楚一些了

希望能幫上各位看官的忙

也祝福你們都能買到希望的入園場次

啊!!!!!記得我介紹的是"名古屋"的吉卜力公園

不是東京的三鷹之森吉卜力美術館嘿!!!!



園區資訊

地址：愛知縣長久手市茨ケ廻間乙1533-1(愛・地球博記念公園内)

交通：名古屋站→地鐵東山線(上班時段超可怕多人)

↓

藤之丘站→轉乘Linimo

↓

Linimo藤之丘站

↓

愛・地球博紀念公園站下車

官網： GHIBLI PARK