台中石頭火鍋推薦久桃石頭火鍋

天氣涼涼的時候

最適合來一鍋熱騰騰的石頭火鍋啦

久桃石頭火鍋不只是一般的火鍋

是用古早味的石頭火鍋方式

把新鮮的洋蔥、蒜頭、肉片先炒香

再倒入濃郁的湯頭

香氣直接衝上來光聞就讓人口水直流！

這裡的肉質鮮嫩、海鮮Q彈

還有手工製作的丸類及餃類

每一口都超有誠意，湯頭越煮越香

配上特製的特調沾醬，簡直是火鍋控的天堂

不管是和家人聚餐、跟朋友聊天吃飯

還是自己來享受美食

久桃石頭火鍋都是最棒的選擇

來這裡，包準讓你暖胃又暖心

吃完還會想再來！

久桃石頭火鍋停車交通資訊

鄰近勤美商圈、中正國小的久桃石頭火鍋

坐落在公益路及大和路的交叉口

招牌不是特別的明顯

就位在大和路上的天橋下

騎車來吃濃郁的石頭火鍋

店門口就可以直接停放

像我們開車來就停放在公益路上的停車格

交通上算是非常的方便

久桃石頭火鍋環境

走進久桃石頭火鍋

馬上就能感受到溫暖又放鬆的氛圍

這裡的空間寬敞，燈光柔和

而且整間主要以TIFFINY綠的配色

給人一種既舒適又有點質感的感覺

不管是三五好友小聚，還是家人聚餐

坐下來就能好好享受美食時光！

座位區有4~6人座，而且桌與桌的距離剛剛好

不會覺得擁擠，還能自在聊天

加上火鍋香氣四溢，讓人光是聞到就超有食慾

不管今天是一個人想找個地方

想吃美食又能好好放鬆

或是邀約朋友家人一起來開鍋也都非常適合。

久桃石頭火鍋優惠活動

開幕活動：兩人以上同行，來店前50名

免費送肉盤，有牛肉、豬肉及羊肉，三選一

久桃石頭火鍋自助區

這裡有提供多種醬料及餐具都可以自行拿取

醬料的部分尤其是青醬更是老闆娘特地調配的

沙茶醬是店家自己炒的

不管沾肉或是海鮮都超美味。

久桃石頭火鍋菜單

久桃石頭火鍋的點餐方式

除了有桌邊的QRC可點餐

另外還有提供自助式取餐

讓來用餐的客人

多了更多元及有趣的用餐體驗

蔬菜類、餃類及丸子類則是直接從冰箱拿取

每一盤的計價方式則是以顏色來區分

想吃什麼就拿什麼

飲品的部分就沒有特別標價

如果有需要都可以先問一下店員喔！

肉品的部分可以直接掃QRC點餐

久桃石頭火鍋的肉品都是現點現切

每一片肉片切的厚度也不會太薄

真的是給的非常有誠意

久桃石頭火鍋的出餐方式蠻特別的

點好肉盤後，店員會現點現炒

先爆炒洋蔥接著蒜頭

再把油脂較多的雪花牛肉片倒入石頭鍋

拌抄到約5分熟左右就會呈盤

然後再往石頭鍋裡加入特製醬汁及高湯

就會把一整個鍋底端上桌囉!

久桃石頭火鍋推薦評價

建議大家可以在鍋底上桌的時候

再到冰箱拿取想吃的食材

滿滿的一桌有肉品也有海鮮

還有各種蔬菜、丸類及餃子類

每一盤的份量也都不少

真的是非常的真材實料

另外店員還有推薦石頭火鍋的道地吃法

就是依序把所有拿上桌的食材通通餔在湯底上

最後留中間區域把炒到半熟的肉片放進去鍋內

接著店員會幫忙補上高湯

這樣的煮法

老闆說這樣的湯頭會多添了蔬菜的甜味

喝起來更加甘甜

最棒的是久桃石頭火鍋的湯頭是可以做調整的

不管你今天是重口味或是吃比較清淡的

都可以依自己的喜好去做調整喔！

久桃石頭火鍋的湯頭可不是普通的高湯

而是用現炒的方式，讓味道層次大大升級

師傅會先用洋蔥、蒜頭、特選肉品下鍋爆炒

把香氣逼出來

接著加入濃郁的湯底

讓每一口湯都充滿炒香的靈魂

喝起來不只甘甜順口

還越煮越濃郁，涮什麼都好吃！

不管是愛喝湯的還是重視湯頭的饕客

來這裡一定會一試成主顧！

伊比利梅花豬

想吃點特別的？

一定要試試這款伊比利梅花豬！

來自西班牙的伊比利豬

被稱為「豬肉界的和牛」

肉質細緻又帶有濃郁的堅果香氣

入口軟嫩帶點Q彈

涮個幾秒就能吃到最完美的口感

搭配久桃石頭火鍋的爆炒湯底

肉片吸附滿滿的湯汁

每一口都是極致享受

讓人忍不住一片接一片！

松阪豬

如果你喜歡瘦肉和油花剛剛好的口感

那松阪豬就是你的最佳選擇！

肉質扎實卻不乾柴，帶點微微的彈性

涮在香氣濃郁的石頭火鍋湯頭裡

能完美吸附湯汁，吃起來鮮甜又多汁

不管是搭配醬料還是單吃原味

都能感受到肉的鮮美與湯底的香氣

每一口都超滿足！

雪花牛

喜歡牛肉的話，一定要試試雪花牛！

這款牛肉油花分布均勻

肉質軟嫩又帶點嚼勁

輕輕涮個幾秒，粉嫩嫩的口感剛剛好

吃起來鮮甜又帶點奶香

完全是牛肉控的最愛！

搭配久桃石頭火鍋濃郁的湯底

每一口都是滿足！

不管是單吃還是搭配沾醬

都讓人一口接一口，完全停不下來！

久桃石頭火鍋的肉盤的份量都蠻足夠的

就算一個人來開鍋

絕對也是可以吃的很滿足

喜歡沾醬的人一定要試試店家的招牌青醬

不管是沾什麼肉都蠻好吃的

而且酸中帶點微辣的風味，也非常的解膩

白蝦

喜歡吃海鮮千萬不要錯過店家的白蝦

一份一共有6隻，每一隻都非常的新鮮

蝦肉吃起來Q彈鮮美

讓愛吃蝦的我真的非常喜歡

花枝漿

每天新鮮現做的花枝漿是可以吃得到花枝塊

而且煮熟的花枝漿，吃起來Q彈

不會有吃起來糊糊爛爛的感覺。

今天拿的木耳、玉米筍、白菜、絲瓜也都算有新鮮

所以下鍋煮熟還能吃到蔬菜的鮮甜

久桃石頭火鍋的爆香湯頭

真的是讓人一試成主顧！

店員現場用炭火爆炒洋蔥、蒜頭、特製醬料

那香氣直接衝上來，還沒開鍋就餓了

湯頭喝起來就是有那種古早石頭火鍋的香氣，

濃郁又不膩口，完全是火鍋的靈魂！

現點現切的肉品超新鮮，尤其是牛五花

油脂剛剛好，涮幾秒就超嫩！

海鮮也是誠意滿滿

蝦子Q彈又肥美，完全沒腥味

重點是價格不貴，CP值超高

難怪開幕不久就有很多老饕推薦

吃完後整個暖到心坎裡，真的會想再回訪！

愛吃火鍋的朋友，這家一定要收進口袋名單！

久桃石頭火鍋我非常推薦給大家！

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✩ 店家資訊 ✩

久桃石頭火鍋

地址：台中市西區公益路77號1樓

電話： 04-23019248

營業時間： 12:00~23:00

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以上為個人體驗感受，僅提供參考

實際餐點、價格、營業時間請依店家公告為主

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