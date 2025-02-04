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> 美食 > 久桃石頭火鍋：公益路火鍋推薦，現炒爆香超夠味，湯頭濃郁讓人一吃就愛上！

久桃石頭火鍋：公益路火鍋推薦，現炒爆香超夠味，湯頭濃郁讓人一吃就愛上！

2025燈會攻略
2025-02-04 21:01:00 文字：Cindy Chen
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Cindy Chen

Cindy Chen
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台中石頭火鍋推薦久桃石頭火鍋

天氣涼涼的時候

最適合來一鍋熱騰騰的石頭火鍋啦

久桃石頭火鍋不只是一般的火鍋

是用古早味的石頭火鍋方式

把新鮮的洋蔥、蒜頭、肉片先炒香

再倒入濃郁的湯頭

香氣直接衝上來光聞就讓人口水直流！

這裡的肉質鮮嫩、海鮮Q彈

還有手工製作的丸類及餃類

每一口都超有誠意，湯頭越煮越香

配上特製的特調沾醬，簡直是火鍋控的天堂

不管是和家人聚餐、跟朋友聊天吃飯

還是自己來享受美食

久桃石頭火鍋都是最棒的選擇

來這裡，包準讓你暖胃又暖心

吃完還會想再來！

久桃石頭火鍋停車交通資訊

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鄰近勤美商圈中正國小久桃石頭火鍋

坐落在公益路大和路的交叉口

招牌不是特別的明顯

就位在大和路上的天橋下

騎車來吃濃郁的石頭火鍋

店門口就可以直接停放

像我們開車來就停放在公益路上的停車格

交通上算是非常的方便

久桃石頭火鍋環境

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走進久桃石頭火鍋

馬上就能感受到溫暖又放鬆的氛圍

這裡的空間寬敞，燈光柔和

而且整間主要以TIFFINY綠的配色

給人一種既舒適又有點質感的感覺

不管是三五好友小聚，還是家人聚餐

坐下來就能好好享受美食時光！

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座位區有4~6人座，而且桌與桌的距離剛剛好

不會覺得擁擠，還能自在聊天

加上火鍋香氣四溢，讓人光是聞到就超有食慾

不管今天是一個人想找個地方

想吃美食又能好好放鬆

或是邀約朋友家人一起來開鍋也都非常適合。

久桃石頭火鍋優惠活動

開幕活動：兩人以上同行，來店前50名

免費送肉盤，有牛肉、豬肉及羊肉，三選一

久桃石頭火鍋自助區

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這裡有提供多種醬料及餐具都可以自行拿取

醬料的部分尤其是青醬更是老闆娘特地調配的

沙茶醬是店家自己炒的

不管沾肉或是海鮮都超美味。

久桃石頭火鍋菜單

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久桃石頭火鍋的點餐方式

除了有桌邊的QRC可點餐

另外還有提供自助式取餐

讓來用餐的客人

多了更多元及有趣的用餐體驗

蔬菜類、餃類及丸子類則是直接從冰箱拿取

每一盤的計價方式則是以顏色來區分

想吃什麼就拿什

 

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飲品的部分就沒有特別標價

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如果有需要都可以先問一下店員喔！

肉品的部分可以直接掃QRC點餐

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久桃石頭火鍋的肉品都是現點現切

每一片肉片切的厚度也不會太薄

真的是給的非常有誠意

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久桃石頭火鍋的出餐方式蠻特別的

點好肉盤後，店員會現點現炒

先爆炒洋蔥接著蒜頭

再把油脂較多的雪花牛肉片倒入石頭鍋

到約5分熟左右就會呈盤

然後再往石頭鍋裡加入特製醬汁及高湯

就會把一整個鍋底端上桌囉!

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久桃石頭火鍋推薦評價

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建議大家可以在鍋底上桌的時候

再到冰箱拿取想吃的食材

滿滿的一桌有肉品也有海鮮

還有各種蔬菜、丸類及餃子類

每一盤的份量也都不少

真的是非常的真材實料

另外店員還有推薦石頭火鍋的道地吃法

就是依序把所有拿上桌的食材通通餔在湯底上

最後留中間區域把炒到半熟的肉片放進去鍋內

接著店員會幫忙補上高湯

這樣的煮法

老闆說這樣的湯頭會多添了蔬菜的甜味

喝起來更加甘甜

最棒的是久桃石頭火鍋的湯頭是可以做調整的

不管你今天是重口味或是吃比較清淡的

都可以依自己的喜好去做調整喔！

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久桃石頭火鍋的湯頭可不是普通的高湯

而是用現炒的方式，讓味道層次大大升級

師傅會先用洋蔥、蒜頭、特選肉品下鍋爆炒

把香氣逼出來

接著加入濃郁的湯底

讓每一口湯都充滿炒香的靈魂

喝起來不只甘甜順口

還越煮越濃郁，涮什麼都好吃！

管是愛喝湯的還是重視湯頭的饕客

來這裡一定會一試成主顧！

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伊比利梅花豬

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想吃點特別的？

一定要試試這款伊比利梅花豬！

來自西班牙的伊比利豬

被稱為「豬肉界的和牛」

肉質細緻又帶有濃郁的堅果香氣

入口軟嫩帶點Q彈

涮個幾秒就能吃到最完美的口感

搭配久桃石頭火鍋的爆炒湯底

肉片吸附滿滿的湯汁

每一口都是極致享受

讓人忍不住一片接一片！

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松阪豬

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如果你喜歡瘦肉和油花剛剛好的口感

那松阪豬就是你的最佳選擇！

肉質扎實卻不乾柴，帶點微微的彈性

涮在香氣濃郁的石頭火鍋湯頭裡

完美吸附湯汁，吃起來鮮甜又多汁

不管是搭配醬料還是單吃原味

都能感受到肉的鮮美與湯底的香氣

每一口都超滿足！

雪花牛

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喜歡牛肉的話，一定要試試雪花牛！

這款牛肉油花分布均勻

肉質軟嫩又帶點嚼勁

輕輕涮個幾秒，粉嫩嫩的口感剛剛好

吃起來鮮甜又帶點奶香

完全是牛肉控的最愛！

搭配久桃石頭火鍋濃郁的湯底

每一口都是滿足！

不管是單吃還是搭配沾醬

都讓人一口接一口，完全停不下來！

久桃石頭火鍋的肉盤的份量都蠻足夠的

就算一個人來開鍋

絕對也是可以吃的很滿足

喜歡沾醬的人一定要試試店家的招牌青醬

不管是沾什麼肉都蠻好吃的

而且酸中帶點微辣的風味，也非常的解膩

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白蝦

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喜歡吃海鮮千萬不要錯過店家的白蝦

一份一共有6隻，每一隻都非常的新鮮

蝦肉吃起來Q彈鮮美

讓愛吃蝦的我真的非常喜歡

花枝漿

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每天新鮮現做的花枝漿是可以吃得到花枝塊

而且煮熟的花枝漿，吃起來Q彈

不會有吃起來糊糊爛爛的感覺。

今天拿的木耳、玉米筍、白菜、絲瓜也都算有新鮮

所以下鍋煮熟還能吃到蔬菜的鮮甜

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久桃石頭火鍋的爆香湯頭

真的是讓人一試成主顧！

店員現場用炭火爆炒洋蔥、蒜頭、特製醬料

那香氣直接衝上來，還沒開鍋就餓了

湯頭喝起來就是有那種古早石頭火鍋的香氣，

濃郁又不膩口，完全是火鍋的靈魂！

現點現切的肉品超新鮮，尤其是牛五花

油脂剛剛好，涮幾秒就超嫩！

海鮮也是誠意滿滿

蝦子Q彈又肥美，完全沒腥味

重點是價格不貴，CP值超高

難怪開幕不久就有很多老饕推薦

吃完後整個暖到心坎裡，真的會想再回訪！

愛吃火鍋的朋友，這家一定要收進口袋名單！

久桃石頭火鍋我非常推薦給大家！

 

阿秋大肥鵝健康店-台中南區美食，2024父親節桌菜推薦，主打喜歡二傻夫婦文章記得按讚關注阿秋大肥鵝健康店-台中南區美食，2024父親節桌菜推薦，主打

 

 

✩ 店家資訊 ✩

久桃石頭火鍋

地址：台中市西區公益路77號1樓

電話： 04-23019248

營業時間： 12:00~23:00

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以上為個人體驗感受，僅提供參考

實際餐點、價格、營業時間請依店家公告為主

歡迎轉貼連結，圖文未經授權禁下載

文章標籤
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久桃石頭火鍋專門店

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服務品質
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裝潢氣氛
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