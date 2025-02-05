「在這 coffee x sweet」隱身在四維公園附近的巷弄內，是一間帶有小清新風格的咖啡館，白色系搭配溫潤的木質元素，整體設計簡約又不失文青感。店內提供咖啡、牛奶、茶類與手作甜點（每日品項依現場供應為準），規定禁止攜帶外食，低消為每人一杯飲品（兒童不在此限），且不收取服務費。如果遇到客滿，則有2小時的用餐時間限制。飲品與甜點皆表現出色，而最美好的，莫過於與閨蜜相聚，一起聊東聊西，度過愜意的午後時光。

「在這 coffee x sweet」低調地藏身於一排民宅之中，圓弧形的建築外觀位於巷口，純白色的簡約門面十分醒目，也算是相當容易找到。

店內空間不算寬敞，主要以木質風裝潢為主，整體氛圍溫馨且充滿質感。目測座位約有16個，包括落地窗前的三張桌子（共六個座位）、櫃檯前的長桌，以及兩個特別的VIP座位，整體而言座位數不算多。

由於我們人數較多，經過與其他客人協調，最後成功換到了長桌區。（真的很感謝當天願意讓位的好心男孩）

櫃檯設計融合了木質與水泥元素，搭配懸吊燈具，巧妙營造出一絲工業風的氛圍。

櫃檯上擺放著一台小冰箱，裡面陳列著當日供應的手作甜點。

店內擺放的各種小物件不僅精緻有質感，還帶著一絲可愛氛圍。

這間咖啡館的所有點餐、餐點製作與送餐服務皆由老闆一人包辦，因此點餐後需要稍微等候，不過上餐速度其實還算快，不會等太久。

這天氣溫偏涼，店內開了一點窗戶通風，結果因為室內外溫差的關係，窗戶上起了霧氣。昕妹妹抓住這個機會，在玻璃上創作了一幅「傑作」，哈哈～

在這 coffee x sweets 菜單

店家菜單僅有一頁，主要販售飲料與甜點，飲品種類包含咖啡、牛奶及茶類，價位落在$90～$150之間。此外，菜單上還會夾一張當日甜點的選單，品項可能包含巴斯克、生乳酪、戚風蛋糕、肉桂捲、塔類、布丁與可麗露，每日供應品項不固定，建議關注粉絲專頁以掌握最新消息。

我們一家四口點了兩杯飲品與三款甜點。

仙仙奶茶 $110

帶有獨特的茶香，入口滑順不澀，還蠻好喝的。

宇治抹茶牛奶 $130 昕妹妹的最愛，抹茶的濃郁度剛剛好，搭配溫熱的牛奶，很好喝～

核桃肉桂捲 $100

外觀看起來比一般肉桂捲更偏淡色，口感較像軟式麵包，整體來說還是蠻好吃的。

可麗露 $55

店家貼心地將可麗露切成兩半，方便入口。外皮微脆，內裡紮實有嚼勁，帶有淡淡的甜味，雖然孩子們不太喜歡，不過搭配咖啡享用很可以。

東方美人茶巴斯克 $130

這款巴斯克乳酪蛋糕超有誠意，鋪滿了新鮮水果，搭配蛋糕本身淡淡的東方美人茶香，讓整體口感層次更加豐富。

後記

我和高中好姐妹平時就會固定聚會，這次完全沒約好，竟然能在這間咖啡館巧遇！她們才剛聊到我，沒多久就看到一個熟悉的身影走進來，定睛一看，竟然真的就是我！這樣的默契和緣分，真的讓人忍不住感嘆：「說人人就到」也太準了吧，哈哈～

在這 Coffee X Sweets，無論是店內氛圍、咖啡還是甜點，都讓人感到愜意又滿足。只是店內空間較為精緻，加上顧客們都習慣輕聲細語，因此進店後記得放低音量，保持寧靜的氛圍，讓每位來訪的客人都能好好享受這份寧靜與美好。

店家資訊

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