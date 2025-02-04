台南歸仁區三井親子餐廳推薦！這間歸仁「 Mochi Mochi 鬆餅屋」地點就位於台南三井一樓，主打親子友善餐廳，可說是許多親子家庭口袋名單之一喔~餐點選類從義式、日式鹹食，甚至還有人氣最高法國甜食舒芙蕾，也因此不管是正餐或是想要來一段悠閒的浪漫下午茶，來Mochi Mochi鬆餅屋都很適合喔，特別要說的是，帶小孩用餐還提供免費圖畫紙和水彩筆，想要感受不一樣又超歡樂的親子餐廳，就來Mochi Mochi鬆餅屋吧~

台南三井美食 Mochi Mochi鬆餅屋 位置

台南歸仁旅遊首選之一，台南三井Outlet 可說是一定要逛起來的百貨，這裡好逛之餘也有各式美食餐廳，這次熱血要推薦的是這間 Mochi Mochi 鬆餅屋親子友善餐廳，是很多親子家庭都會來用餐的好去處，不過這次我們來，也發現由於餐點類別多樣化，甜點更是好吃，也是許多情侶約會聚餐好地點呢~

Mochi Mochi 鬆餅屋位於三井 Outlet 一樓位置，空間寬敞，坐起來不壅擠。

店內風格色調可愛又帶點輕鬆活潑的氣息，一踏進去就感受到青春洋溢的氛圍，是對於Mochi Mochi 鬆餅屋的第一印象。

台南親子餐廳 Mochi Mochi鬆餅屋菜單 MENU

來看看Mochi Mochi鬆餅屋菜單，有著各式各樣的餐點，不管是飯類、麵食均有，價格上也高貴不貴，而且份量也很夠，除此之外店內也有超人氣舒芙蕾甜點喔。

Mochi Mochi 鬆餅屋菜單：請點我

提供免費免費圖畫紙和水彩筆

如果你和我們一樣有帶小孩前來用餐，Mochi Mochi 鬆餅屋還提供免費的免費圖畫紙和水彩筆讓小朋友畫畫喔！

看小Yoga一整個開心的不得了，來親子餐廳用餐，小朋友開心真的是最重要~

2歲兒童的手繪，哈哈~

店內也有提供很可愛的兒童餐具。

幸福草莓瀑布舒芙蕾 (季節限定)

他們家不僅僅只有鹹食可以點，甜點的部分同樣是店內人氣推薦喔！

其中一定要推薦你的就是他們家舒芙蕾，這次吃的是季節限定的幸福草莓瀑布舒芙蕾，一上桌記得先開啟手機，因為接下來就會出現療癒的瀑布，夢幻的白色瀑布不但好看吃起來也不膩口，沾上鬆軟的舒芙蕾，鬆軟綿密的口感好幸福啊~

小Yoga也喜歡他們家舒芙蕾，吃到第一口就露出幸福的表情說：好吃喔~ 表情讓爸媽都療癒了，我想這就是他們家餐廳的魅力吧，不但讓心愛a喜歡，小孩也很滿意，這一餐吃的很值得呢。

豪華雙拼極上釜飯

心愛a點的豪華雙拼極上 釜飯看起來也很可以耶~

分別有三種吃法，第一吃是直接先品嚐釜飯原味，鹽烤鯖魚烤的鹹香剛好，肉質帶嫩口不會太柴，搭配釜飯很適合和小孩一起吃~

第二種吃法是，一旁還有附拌飯配料，可以混合著一起吃，這樣的吃法很像韓式拌飯的口感，將米飯搭配上各種小菜之後攪拌一起吃，搭配上種口味的泡菜，咀嚼在嘴裡味道濃郁又美味，真的是簡單就好吃，個人最愛的是第二種吃法！

另外第三種吃法，就是淋上湯汁的湯泡飯吃法。

超有儀式感的以茶壺盛裝，湯底以野菇雞湯熬煮，喝起來清甜好喝，但建議一定要趁熱吃，熱熱的雞湯搭配上米飯吃起來好暖心。

雙色起司瀑布漢堡

這道雙色起司瀑布漢堡也是店內招牌，一上桌就讓我們忍不住驚艷了一下，尤其是現場還有小Yoga一整個看到出神XDD 一直小小聲的說哇~~哇~~~

漢堡中間夾層搭配著蔬菜、番茄等，光是豬肉排看上去也超厚實，層層堆疊出高聳的漢堡，接下來服務生會準備起司醬將起司緩緩淋上，看著好療癒，期間還引來坐在側邊的小孩目不轉睛的關注呢，認真說，如果小孩要慶生或過節，這樣超有儀式感的瀑布漢堡，也很適合點起來。

浮誇之餘，漢堡本身是好吃的！

豬肉厚度很夠，吃起來鹹香剛好，咀嚼在嘴裡滿滿的豬肉香氣，沾上一旁的起司瀑布，好吃呢。

義大利波隆那番茄肉醬義大利麵

義大利波隆那番茄肉醬義大利麵幾乎是親子家庭的熱門款！

這天看到好多桌也都點這道呢，和我們一樣大人、小孩都能一次滿足的餐點，點這份準沒錯~

雖然是很經典的番茄肉醬義大利麵，但店家製作上也不馬虎~

義大利麵份量多，麵條帶點軟Q度，也是小孩會喜歡的口感，只要小孩願意在餐桌上好好用餐，對大人來說都是一頓美味的享受啦~

炸蝦天婦羅也處理的不錯，共有三尾炸天婦羅，趁熱吃酥香蝦子嫩口，吃起來也不錯。

招牌梅果氣泡飲、波蘿神薄荷氣泡飲

跟你們說，來這裡用餐一定要喝他們家氣泡飲喔！

這次點的兩杯招牌梅果氣泡飲、波蘿神薄荷氣泡飲兩杯都好喜歡，一上桌心愛a就被夢幻的顏色給迷惑，接著氣泡飲還會在現場點上泡泡，超有儀式感啦，夢幻到冒泡泡囉~也難怪這天來用餐，內用超多年輕情侶呢~

招牌梅果氣泡飲，喝起來有著濃郁的果香、草莓香氣，微微甜度搭配上氣泡感，喝起來好順口，讓心愛a一直說好喜歡耶~~

另外這杯波蘿神薄荷氣泡飲也好讚！

喝起來有著夏日的氣息，口感上有種水果香氣以及緩緩的鳳梨香甜，喝起來同樣很順口呢~

台南三井美食推薦！這間Mochi Mochi 鬆餅屋餐點非常多樣化，除了主餐之外，美味的舒芙蕾更是店內人氣冠軍喔，很適合全家或友人相約用餐好去處。

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美食的口感屬個人感受，僅供參考~

旅遊景點、食記均有一定時效性，正確資訊須以官方公告為主喔！

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