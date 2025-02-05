延南家韓式豬肉湯飯一開幕就受到大家熱烈關注，因為這裡主打各式經典韓式湯飯，特別是看韓劇時總會讓人忍不住想來上一碗！店內菜單簡單純粹，還有無限供應的韓式小菜，加上全天營業不休息，部分座位是韓式塌塌米區，需脫鞋入座，就算是一個人來用餐也很適合。

延南家韓式豬肉湯飯雪濃湯

延南家就位在大墩十一街與大進街的交叉口，目前營業時間延長，對於像我這種總是在奇怪時段才想吃飯的人來說，根本是福音！加上韓式料理本來就很適合一個人享用，店員也會親切帶位，店內有雙人座位區，靠窗的則是韓式塌塌米座席。

即使不是陽光灑落的日子，店裡依舊透著溫暖的氛圍，這種環境特別適合享用熱騰騰的湯飯。即使是下午時段，店內依然座無虛席，稍微空出來的座位立刻又被填滿。

餐桌旁邊設有隱藏式抽屜，裡面放著衛生紙、湯匙和筷子。

韓式小菜可無限續加，想吃更多的話可以直接跟店員說，不過我通常第一輪就已經投降了，戰鬥力有限啊XD

之前看完《海岸村恰恰》之後就對血腸湯飯念念不忘，所以來這裡當然要點一碗試試！先上桌的是小菜，還有一盤”配料盤”，裡面有青辣椒、大蒜和韓式辣醬。

大貓總是說：「別人追劇是迷上劇中角色，而我只會被劇裡的美食勾走魂，這吃貨稱號，當之無愧」

當天附上的韓式小菜有三款：經典韓式泡菜、醃蘿蔔、還有海帶。因為座位區光線比較昏暗，我就隨手拍了一下。不過這幾樣都是熟悉的味道，延南家的泡菜帶有濃郁的辣椒香氣（微辣），醃蘿蔔爽脆又帶點微微嗆辣，至於海帶則是百搭款，經典又耐吃。

不一會兒，熱騰騰的湯飯就上桌了，另外還附上特製沾醬，有韓式辣醬的辛辣風味，以及帶有蝦米鮮味的特調胡椒。

血腸湯飯

用心燉煮10小時的濃郁湯頭，裡面滿滿的豬肉片和血腸，還附上一碗白飯。

先來試試原味湯頭，濃郁順口，接著就能依照個人口味來調整辣度與鹹淡。配料盤裡的蝦米粉真的超鹹！加進湯裡後，會慢慢釋放出獨特的鹹香海味，讓整碗湯充滿鮮味，甚至有種微微的「海風」感。但這東西加多了會變超鹹，還是自己斟酌比較保險。

這碗血腸湯裡不只血腸，還有滿滿的厚切豬肉片，搭配濃郁湯頭。原本以為韓式湯飯都會有豆腐，結果這碗沒有，但撈了一下發現料真的很豐富，肉片給得超大方，還有一段段暗紅色的血腸，蔬菜的份量也很足。

豬肉片是豬五花部位，切得比較厚實，肉質扎實有嚼勁，肥肉部分還帶點Q彈口感。

血腸是用豬腸當外皮，裡面塞入混合了冬粉與豬血的內餡，先川燙再切片，最後放進湯裡熬煮入味。口感方面，帶點類似台灣腸粉的軟糯感，沒有腥味，味道意外地順口！如果平常敢吃豬血糕或豬血湯，那這碗血腸湯飯絕對能輕鬆駕馭！

正式開吃！飯量超足，配上可以無限續的小菜，連男生來吃也能輕鬆飽足，完全不怕吃不飽！

延南家｜菜單

低消為$268，主食選擇多樣，豬肉湯飯、血腸湯飯、雪濃湯、鮑魚蟹膏粥應有盡有，還能單點菜包肉，再搭配白飯或素麵（白麵）。

店面正對面就有停車場，周邊還有多個停車點，完全不用擔心車位問題！附近更是美食天堂，像是有春茶館、宅樂咖啡等人氣餐廳都在不遠處，吃飽後還可以順便喝杯咖啡休息一下。

Yeonnam’s 연남가 Korean rice soup／延南家韓式豬肉湯飯

Pork rice soup（Dwe-Ji-Guk-Bup, 돼지국밥，豬肉湯飯）, blood sausage rice soup, snow thick soup rice，Seol-Ryeong-Tang／설렁탕雪濃湯Mainly Korean traditional rice soup with unlimited refills of Korean side dishes, low consumption $268/person.

Address: 1st Floor, No. 156, Dadun 11th Street, Nantun District, Taichung City (Cash only · Reservation required · Wi-Fi provided)

Business hours: 11:30 (no break in the afternoon) ~ 23:30 (last closing time)

Phone: 04 2320 8268

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