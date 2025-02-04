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《桃園復興鄉景觀咖啡廳》角板山賞花、比雅山景觀咖啡廳賞景的日子/in復興青年活動中心之『YOUTH cafe' 比雅山分店』 Iven の窩-分享生命中的美好

2025燈會攻略
2025-02-04 22:34:00 文字：Ivenの窩
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Ivenの窩

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《桃園復興鄉景觀咖啡廳》角板山賞花、比雅山景觀咖啡廳賞景的日

▲一杯咖啡，遠眺青山綠水，山明水秀好風光，坐在被群山環繞著， 比雅山的景觀餐廳，這一天我有個澄淨的心靈。《桃園復興鄉景觀咖啡廳》角板山賞花、比雅山景觀咖啡廳賞景的日

《桃園復興鄉景觀咖啡廳》角板山賞花的日子，青年活動中心比雅山

▲新年快樂! 2025.01.26這一天與好友們驅車，來到桃園復興鄉角板山的梅花公園一日遊。

《桃園復興鄉景觀咖啡廳》角板山賞花的日子，青年活動中心比雅山

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▲桃園復興鄉角板山的梅園，寒流來臨的冬日，正是梅花盛開的日子。《桃園復興鄉景觀咖啡廳》角板山賞花、比雅山景觀咖啡廳賞景的日

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櫻花綻放與白梅爭艷。《桃園復興鄉景觀咖啡廳》角板山賞花、比雅山景觀咖啡廳賞景的日

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▲桃園復興鄉角板山公園入口，羅曼蒂克的心型地景佈置，讓人不禁駐足拍攝。《桃園復興鄉景觀咖啡廳》角板山賞花、比雅山景觀咖啡廳賞景的日

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▲遠在大陸的親人，一年一度返台探親，一起來走春。《桃園復興鄉景觀咖啡廳》角板山賞花、比雅山景觀咖啡廳賞景的日

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▲梅園遊客如織的角板山行館前，街頭藝人歌聲，飄揚在花稍林間，也走入每個異鄉遊子的心坎裡。《桃園復興鄉景觀咖啡廳》角板山賞花、比雅山景觀咖啡廳賞景的日

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▲儷人雙雙，就是要浪漫。《桃園復興鄉景觀咖啡廳》角板山賞花、比雅山景觀咖啡廳賞景的日

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『比雅山景觀咖啡座』 在這復興青年活動中心」裡。《桃園復興鄉景觀咖啡廳》角板山賞花、比雅山景觀咖啡廳賞景的日

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『YOUTH cafe' 比雅山分店』

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▲咖啡廳裡，山光水秀從整排的落地窗躍入，賞心悅目。《桃園復興鄉景觀咖啡廳》角板山賞花、比雅山景觀咖啡廳賞景的日

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▲明亮寬敞的『YOUTH cafe' 比雅山』咖啡廳佈置雅致，室內座位不少。《桃園復興鄉景觀咖啡廳》角板山賞花、比雅山景觀咖啡廳賞景的日

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▲在『YOUTH cafe' 比雅山』臨窗悠閒下午茶，人生美麗。《桃園復興鄉景觀咖啡廳》角板山賞花、比雅山景觀咖啡廳賞景的日

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『YOUTH cafe' 比雅山』咖啡廳的戶外庭園佈景很舒心。《桃園復興鄉景觀咖啡廳》角板山賞花、比雅山景觀咖啡廳賞景的日

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▲戶外咖啡座緊鄰山谷，在這裡享受山光水秀，超悠閒的。《桃園復興鄉景觀咖啡廳》角板山賞花、比雅山景觀咖啡廳賞景的日

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▲遠眺溪口吊橋溪口台地，景致美到不行，《桃園復興鄉景觀咖啡廳》角板山賞花、比雅山景觀咖啡廳賞景的日

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▲一杯咖啡遠眺青山綠水，賞花賞景，渡過了一個美麗人生的悠閒時光。《桃園復興鄉景觀咖啡廳》角板山賞花、比雅山景觀咖啡廳賞景的日

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▲生命的意義，在對得起光陰裡走過的痕跡，以及無愧於心的靈魂，願世界上每個人都美好，讓時光隧道，划過心想事成，夢想成真的痕跡，無憾無悔的過一生。

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『YOUTH cafe' 比雅山分店』就位在 復興青年活動中心」一樓，餐點飲料價格親民，來這裡最主是那絕美的山青水秀，群山環繞的山谷美景，看官們如果有來復興鄉的角板山公園，.別忘了到『比雅山景觀咖啡座』賞盡那無敵的美景。《桃園復興鄉景觀咖啡廳》角板山賞花、比雅山景觀咖啡廳賞景的日《桃園復興鄉景觀咖啡廳》角板山賞花、比雅山景觀咖啡廳賞景的日《桃園復興鄉景觀咖啡廳》角板山賞花、比雅山景觀咖啡廳賞景的日


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『YOUTH cafe' 比雅山分店』
地       址：桃園市復興區中山路1號(復興青年活動中心)
電       話：03 382 2276#114
營業時間：08:00～20:00

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