{台中美食}甩鍋雞볶찜韓式炒雞吃到飽-中友店，不分平假日只要399起就能吃到最正宗的韓式炒雞，還有超多種韓式料理、自助吧無限享用吃到飽！

最近韓式料理真的是太讓人瘋狂，尤其是近期在台中中友百貨旁的「甩鍋雞볶찜韓式炒雞吃到飽」，

從不辣的蜂蜜醬香雞到狠角色辣雞，總共八種口味可以任選，滿足每個人的口味與味蕾，還有火鍋料、各種韓式料理無限吃到飽，

現在推出不分平假日，只要399起就能享用吃很飽方案，炙燒雞主鍋一鍋（肉品為固定份量），鍋料自取＋全區自助吧無限取用，

選469方案還可以炙燒雞吃到飽，炒鍋還可以無限續鍋換口味，絕對是韓式料理的天花板！

甩鍋雞볶찜韓式炒雞吃到飽-中友店

地址：台中市北區育才北路59號2Ｆ(中友百貨旁）

電話：04-22250500

營業時間：週日～週四：11:00~22:00（收客至20:20），週五～週六：11:00~22:30(收客至20:50）

FB粉絲專頁：甩鍋雞볶찜韓式炒雞吃到飽-中友店

IG官方帳號：bokjjim_taichung

甩鍋雞在韓國是相當知名的連鎖店，據說在韓國有超過180家的分店，

2023年來台灣展店下，目前在台北、桃園以及台中三家分店，台中中友店的位置就在中友百貨旁邊。

交通上相當方便，公車抵達中友站在走路約2分鐘就可以到達，

店家前方就有機車停車位，附近也相當多停車場，也可以直接把車子停在中友百貨，等逛街血拼完後，直接來享用大餐。

甩鍋雞就在兩餐的二樓位置，

在餐廳前方就可以看到目前甩鍋雞的優惠方案，竟然只要399元起不分平假日就可以吃很飽，老闆真的是太佛心了啦！

進到店面之後就能看到前方甩鍋雞的招牌，勇敢的往上走到二樓就對啦！

甩鍋雞近期有推出不分平假日，只要399起吃很飽方案，炙燒雞主鍋1鍋（肉品為固定份量），

現場的鍋料以及全區自助吧都可以無限吃到飽，真的超划算，

如果想要有更多重的享受，可以選擇469吃到飽方案，除了無限續鍋，還可以更換炙燒鍋口味，

而且還可以炙燒雞吃到飽再加上火鍋肉片（牛肉、豬肉、雞腿肉塊）無限續加吃到飽，真的是太佛心了吧！

貼心提醒：雖然吃到飽，不過請大家一定要珍惜食物啊！

甩鍋雞總共有八種風味，從不辣到大辣都有，不管親朋好友還是親子用餐，都很適合。

完全不辣：蜂蜜醬香雞、義式茄醬雞。

微辣：BBQ醬炒雞

小辣：韓流粉紅雞

中辣：辛奇泡菜雞、經典春川雞、麻舌辣喉雞。

大辣：狠角色辣雞

近門口就是店家的自助吧台區，環境相當乾淨整潔，動線也非常寬敞。

用餐座位相當寬敞，有雙人、四人、六到八人座位，也有一些區域有稍微做輕隔間，

非常適合親朋好友、公司行號來聚餐，氛圍感十足。

點選好炒鍋的口味後，店家就會帶領到座位區做用餐的介紹，

因為店家的主餐都是現點現炒，需要一些時間，大家可以趁這個時候到自助吧檯選用鍋料，等待主鍋上桌的時候，可以加入主鍋一起拌炒。

蔬菜鍋料區

自助吧台區的環境相當整潔乾淨，各種蔬菜、火鍋料都補得滿滿滿，完全不怕客人吃，

有基本的高麗菜、青江菜、豆芽、馬鈴薯、洋蔥、金針菇...，

蒟蒻、鑫鑫腸、刻花魷魚，還有各種韓國的綜合魚板、紫米跟艾草年糕，真的超特別，

喜歡麵食的話，很推薦他們家的韓國冬粉與寬冬粉，入鍋拌炒後超入味，口感也Ｑ彈到不行。

Pizza炸物區

自助吧台區還有提供pizza還有炸物，餐點都會輪流供應，

當天有韓式糖醋炸雞、洋蔥圈、馬鈴薯球、洋蔥圈還有燒賣，還有超特別的雙色起司與起司藍莓口味pizza，

個人很愛他們家的「韓式糖醋炸雞」，外皮酥脆肉質鮮美，尤其糖醋醬真的太美味了。

還有韓式海鮮炒麵、韓式辣炒年糕，外面一份都好幾百起跳，在這裡直接無限吃到飽。

韓國魚板湯

每次看到韓劇裡的男女主角在路邊吃魚板湯，都好想吃，

沒想到在甩鍋雞就可以吃到，而且還直接從韓國進口魚板串，提供原味跟麻辣兩種口味，再搭配一口高湯也太享受了。

炸雞奶油飯

只要加入洋蔥奶油醬、玉米粒、火腿丁、海苔絲、韓國泡菜，再加入炸雞塊，就可以DIY做出自己喜歡的炸雞奶油飯。

店內也有提供各種麵類主食，

其中最特別的是竟然還有「麥芬堡」，放進烤箱酥烤過，再加入生菜、沙拉、或者加入炒鍋的醬汁與肉品，非常特別。

自助吧台區還有提供各種鍋底的醬料，喜歡重口味的朋友，可以自行添加。

飲料區

店內的飲品也是無限暢飲，有提供咖啡、茶飲、可樂、果汁、冰沙，還有韓國特有的玉米鬚茶，

如果喜歡小酌的朋友，可以額外購買店家提供韓國酒精飲品。

（18歲以下禁止飲酒、開車不喝酒）

吃完一輪，炒鍋也準備好上桌，

這次我們點了店內的人氣鍋物：經典春川雞，以及不辣款的蜂蜜醬香雞，

鍋物一上桌就會店家使用雞腿肉特製的炙燒雞，還有像是年糕、高麗菜等配料。

接著工作人員會把剛我們夾好的蔬菜鍋料，放入到炒鍋裡面。

接著就會蓋上鍋蓋，等六分鐘後逼逼叫後，工作人員就會過來幫忙拌炒！

經典春川雞（中辣）

時間一到，工作人員就會過來開鍋，一開鍋一邊拌炒下，那帶著微辣的香氣撲鼻而來，

拌炒過後的炙燒雞，外皮帶些焦香，嚴選雞腿肉相當鮮嫩，中辣的口感香辣夠味，

非常推薦大家要加入年糕跟韓國魚板，如果再搭配韓國冬粉絕對是絕配！

蜂蜜醬香雞（不辣）

這次帶著小孩一起來用餐，特別為孩子點了蜂蜜醬香雞口味，

開鍋拌炒後，伴隨著甜甜的蜂蜜香氣，不管是搭配炙燒雞、蔬菜還是年糕都好對味，

香甜的滋味小孩也無法擋，一碗接著一碗都沒停下來過。

也很推薦大家可以待配麥芬堡，直接放入炙燒雞，或者沾些醬汁，如果再搭配上生菜堪稱完美啊！

想換換口味，除了可以清鍋後，再重新點新的口味再吃一次，

也可以直接把炒鍋變成火鍋，如果想清爽一點，可以把原本炒鍋的鍋料吃完再加湯，

或者可以吃到一半後，直接加高湯，也別有一番風味。

再加入高湯變成火鍋的時候，還可以直接加點火鍋肉片（牛肉、豬肉、雞腿肉塊）都是無限續點，一鍋兩吃超級划算！

現切的牛肉片色澤相當漂亮，簡單涮過單吃就很鮮甜，肉質也相當彈牙。

豬肉片吃起來油潤多汁，沒有豬腥味，帶點脆脆的口感也很好吃。

新鮮的雞腿肉塊，肉質相當漂亮，下鍋煮後的肉質相當Ｑ彈細緻，很推薦他們家的雞腿肉，非常物超所值又好吃。

吃飽飯，當然別忘了來個飯後甜點，店家提供了知名的冰淇淋，讓美味大餐劃下完美句點。

這次慕名來吃傳說中的「甩鍋雞볶찜韓式炒雞吃到飽」，果然名不虛傳，好吃到不行，

多種炒鍋口味可以選擇，從不辣到大辣通通有，全家大小都可以一起來享用韓式大餐，

不愧是韓國知名連鎖店，引進多種韓國食材，像是韓國魚板、韓國冬粉、韓國鍋底醬料等等，根本就是一秒到韓國，

口味上也都相當好吃，招牌炙燒雞使用雞腿肉料理，每一塊肉質都相當Ｑ彈鮮美好吃。

而且現在推出不分平假日，最低只要399起就可以享用各種蔬菜鍋料、炸物、甜點飲料無限吃到飽，真的是CP值爆表，

非常推薦給喜歡韓式料理的朋友，絕對要來甩鍋雞，品嚐最道地的韓式炒鍋料理喔！