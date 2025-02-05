進進堂是京都知名麵包店，其中三條河原町店及北山店都有早餐麵包吃到飽的方案，這次前往三千院前就順道到北山店來吃早餐。

搭乘地鐵從北山站出來，出口旁就看到進進堂了，入內後先在餐廳前登記等候，到旁邊販賣區看一下有哪些麵包，等了也有超過10分鐘才被通知入座。



進進堂早餐的麵包吃到飽則是以套餐提供，會有人拿麵包籃到座位前讓你挑選，不過要選菜單上Premium Breakfast及Special Breakfast的才有麵包吃到飽，飲品的部分有咖啡、紅茶、柳橙汁等等可選擇。



點了Premium Breakfast上有荷包蛋的日幣1500選項，結果送上來怎麼是炒蛋，想說我是不是選錯餐點了，反正送上來了也能接受啦，肚子餓就趕緊吃吧，結果後來隔壁客人詢問怎麼他的餐點還沒送上來，才發現似乎是把隔壁餐點拿給我了，難怪我比較晚來卻比較早上餐，但其實我一直以為隔壁的已經吃飽再慢慢喝咖啡。



服務人員會一直拿麵包籃來讓你選擇要哪幾種，很棒的桌邊服務，熱咖啡也可以再續杯，每個麵包都是分切過的不會太大，比較能夠多吃幾種麵包，結果前後也吃了9片麵包，又續了一杯熱咖啡，吃得很飽足離開繼續行程。



京都早餐-進進堂麵包吃到飽 北山店 http://www.shinshindo.jp/