桃園牛肉麵推薦【上佳原汁牛肉麵-家和店】原汁牛肉麵湯頭濃郁麵Q彈。炒飯粒粒分明鑊氣十足/手工水餃也不遑多讓(上佳原汁牛肉麵菜單)

55秒今日餐食短影快速看 👉 https://youtube.com/shorts/2grH_MHe_hI?si=xnN6zRZZHUWrp31l

每個月都會來桃園(桃鶯郵局)辦事(午餐)會直接來隔壁買牛肉麵或炒飯吃

我喜歡上佳炒飯粒粒分明帶著醬香又不會有油膩感之炒飯鍋氣與蛋香! 滷味拼盤選擇多元(每次必點)

上佳原汁牛肉麵家和店

電話:03-3613501

營業時間:10:30~20:30

地址:桃園市桃園區桃鶯路350號

有foodpanda與UberEats外送!

原文網址: https://duck303088.pixnet.net/blog/post/577420836

店址位在桃園靠近龜山工業區與八德交界的桃鶯路上

馬路斜對面是NISSAN元隆汽車!

隔壁是桃園桃鶯郵局

幾乎每個月都會來郵局領沒收到的掛號信或包裹!

之前每每經過都看到上佳原汁牛肉麵(店外)停超多外送平台機車！

心想~生意不錯捏!餐食應該很可以!買吃過幾次決定趁朋友來桃園上課call紫(下課後)約桃鶯路附近吃飯聊聊這天就近來吃。順便與大家分享這家(桃鶯路美食)go

桃鶯路緊鄰龜山工業區(外籍勞工多) 也有英文版菜單

主賣麵類/炒飯/餃類/湯品與各式小菜品項及滷味

小菜類一盤盤展示在(冷藏冰箱內)保鮮! 點餐完會再加熱、川燙後才出餐

內用環境~簡約風

全天營業(無午休)

午晚餐尖峰時段(客潮多) 我刻意和朋友約她下課後的離峰時段提前吃晚餐！才能拍到此空景

若您也不愛人多多尖峰時間內用;可以選離峰時段來慢慢享用餐食

上佳原汁牛肉麵(家和店)點餐方式:

可以劃紙本菜單點餐。也可掃QR Code直接線上點餐(送單後)記得馬上主動到櫃台結帳

餐食是在您『結帳後』才會開始製作的喔!

若您線上點完餐、遲遲未先結帳! 可能會坐很久仍等不到餐so記得掃碼點餐完『先付費』

餐具、水餃佐醬需自取、自調

網路科普時發現這品牌有很多店舖

均傳承自家族親戚賣超過30年牛肉麵老店美味湯頭!學習其烹飪技藝後再加以微調改良並增加許多古早味小菜等料理；讓饕客們用餐時能有更多的餐食選擇

招牌 原汁牛肉麵 $140元

每次點餐時都看到料理區有一鍋超大鍋(以牛骨+蔬果+中藥等食材)精心熬煮之原汁牛肉湯

湯頭口味偏重! 但~順口不死鹹、喝的到濃郁原汁牛肉湯(湯韻)

每份碗內有4大塊滷牛腱!

牛肉有厚度

帶筋牛腱肉入口軟嫩好咬食、不柴口!蠻入味的且牛肉不卡牙喔!

因我很不喜歡吃軟爛口感麵條

上佳的牛肉麵(麵條)帶著Q彈口感

很合我的享食喜好(嚼感有點兒像拉麵fu)

紫曾問過老闆回: 開店至今因應此區域客群用餐喜好!!他們一直在調整找尋更換麵條廠商最後才找到這家符合大家喜好之特製手工麵

醬料區有炒酸菜 加一些入湯拌著吃更夠味!

我是飯食控!!

這家的炒飯有炒出炒飯鑊氣(個人挺愛的)

之前內用時曾聽客人說: 這是被牛肉麵耽誤的『好吃炒飯』店。他們每週至少來吃2回，可能因我自己也喜歡帶著醬香炒飯香氣so我也喜歡這家炒飯味蕾

蝦仁炒飯 $85元

一份有5隻蝦仁(混在炒飯內)拍照時我刻意將蝦仁撈出來讓大家知悉

炒飯料理台位在店內走道旁!

超多客人點炒飯外帶或外送平台外送!

食量大還可+10元加飯! 飯量增多

我超愛看老闆或店員大火快炒翻鍋、炒到米飯粒粒分明時再下蔥花起鍋之帥氣畫面

鍋氣十足!!

淋醬油大火快炒(炒飯醬香)我喜歡! 鹹度嘟嘟好~不過鹹且調味勻稱

蝦仁是脆蝦口感size挺大隻的

朋友今天上了一整天的課(都還沒進食)提議想再加點水餃吃

手工水餃1次最少點10顆 每顆$7元

內餡是包高麗菜豬肉

先不沾醬吃原味! 吃的到豬絞肉鮮甜味與脆口菜甜

佐醬區有豆瓣醬、自製辣油、鳥醋、白醋等...調味料

(想沾什麼醬？)自己調

我蠻喜歡自製辣油+豆瓣醬與一點點醬油之辣香味

小菜類有冷藏櫥櫃可自挑選想吃哪一盤或點餐時由店家隨機拿取

韓式泡菜、涼拌小黃瓜解膩開胃

肝連與粉腸買吃過幾回表現都棒棒!

也有滷牛腱、牛筋、牛肚(牛肉拼盤)與煙燻豬頭皮可點食

我不愛肥肥豬頭肉；比較喜歡吃帶骨煙燻豬耳朵口感! 期待未來店家能新增帶骨豬耳朵小菜

韓式泡菜 $35元

帶著天然醱酵後之酸感! 酸中帶脆

肝連 $50元/份

出餐前會再燙過so是吃熱食(您不用擔心~它不是冷食嘿)

夾一些細薑絲一起吃! 超有吃路邊攤那種黑白切小菜fu

肝連肉吃的到肉甜味~有新鮮!

店家淋的醬油膏(鹹甜適中) 鹹甘滋味很可以

滷味小菜可以單點也可點拼盤

我習慣點滷味拼盤! 一次至少可以吃到3~4種綜合滷味食感

而且~您有注意到了嗎？

上佳原汁牛肉麵(家和店)滷味拼盤~內容物不太一樣喔!

可以讓客人『自己選擇』想吃哪一種組合？

想吃哪一盤？別忘了點餐時直接跟店員說: 您要哪一盤拼盤

今天內用讓來附近上課朋友選擇她想吃的滷味拼盤組合 $50元/份

(油豆腐+滷豆干+滷海帶+滷蛋半顆)

海帶與豆干表現不錯!

滷蛋有入味

吃了牛肉麵、水餃與肉食小菜

點了一份燙青菜 $40元 均衡一下!

今天只剩大陸妹! 之前來吃有地瓜葉so青菜是看店家當天備什麼料(而定)

您點餐時可以先詢問看看

(今天有什麼青菜可選擇？)

燙青菜是走養生路線 低油脂！很耐吃

有淋少許肉燥提香再淋醬油膏so吃的到燙青菜『脆甜』口感! 不會鹹~單吃也ok

粉腸 $50元/份

很多小吃店的粉腸吃起來會略帶苦感或太韌很難咀嚼

上佳的粉腸

如同今日點食朋友所言: 吃的到粉感且口感軟嫩、不會苦很好吃!

泡過水的薑絲! 辛辣感只剩一點點

夾一些薑絲配燙內臟小菜真的是絕配

對了~ 店內有賣冷泡茶、啤酒與10多款飲料

自取後記得到櫃台付款!

冷泡茶有麥香紅茶/紅韻玫瑰/桂花烏龍3種選擇 一瓶只賣$35元(很平價)

啤酒則是附近工人下班後用餐小酌紓壓解渴飲

(未成年勿飲酒/喝酒不酒駕/安全有保障)

飲料類每瓶20元

無論您是飯食控、麵食控或餃類控!

這家飯、麵、餃、湯都有賣!

中午不休息! 想吃隨時有！營業到晚上8點半

聽網友說: 酸辣湯也好吃! 我還沒買過。等下回若有買~小紫再補po圖文嘿!

店址位在桃園區又界於龜山區與八德區之間, 懶得出門購買或沒空到店內用(foodpanda/UberEats)外送平台訂餐外送很方便！

我習慣直接內用原汁牛肉麵或炒飯!

現吃口感最讚!

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