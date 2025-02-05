台中美食推薦。托斯卡尼尼義大利庭園餐廳是桃園人氣義式美食，2025年1月正式插旗台中北屯大坑，數十道經典義式美食可選擇，披薩、義大利麵、德國豬腳、燉飯、排餐…等，非常適合約會、聚餐、慶生、辦party，想吃好料的朋友又多了一個好選擇了。

托斯卡尼尼義大利庭園餐廳

營業時間 平日11:30-15:00、17:00-21:00；六日11:30-21:00(六日全天營業)

電話 0422391566

地址 406台中市北屯區廍子路651巷66號

臉書專頁點我； 官方網站點我

│實際營業資訊依店家公告為主│

托斯卡尼尼義大利庭園餐廳台中北屯店鄰近大坑風景區，一旁還有紙箱王園區可以逛逛，所以來這裡吃美食還可以順便爬山踏青，大家要來用餐記得可以事先預約訂位~

橘紅色的外觀加上陽光真的讓人有來到托斯卡尼的感覺，本身 托斯卡尼尼義大利庭園餐廳就有免費停車場，這真的太重要了~吃美食停車方便就是讚啦

托斯卡尼尼義大利庭園餐廳真的超適合大夥一起約起來點上滿滿一桌好料的分享，因為菜單上的每一種料理都好想全部來一輪，所以多來幾次就對了啦~

【海鮮總匯披薩】

看這餅皮烤的金黃香酥，上頭舖著滿滿配料的披薩一上桌就讓人忍不住流口水了，重點是海鮮配料真的是給的超級無敵多的量，真的每口都可以吃到滿滿的鮮味，推推

小金自己特別喜歡薄皮的披薩，這樣吃起來跟上頭的配料可以完美搭配不會覺得像在吃麵包，這也超適合要來大坑爬山的朋友外帶到山上去野餐來著，是吧是吧！

【美國Choice特選紐約客牛排12oz】

鮮嫩多汁的紐約客牛排可是許多老饕心中的愛好之一，緊實的肉質邊上再帶點油脂，小金很推薦大家可以點五分熟來的時候剛剛好，最能表現出肉本身的口感與風味香氣。

大家可以先吃口原味品嚐一下美國牛特有的肉香，再來搭配海鹽或是特製的醬汁也都超對味兒的！大口吃肉肉就是讓人開心~肉控千萬別錯過了喲~

【煙燻櫻桃鴨沙拉】

吃美食當然也要注意一下飲食的均衡，所以點份沙拉吃點蔬菜美味又健康，重點是他們的沙拉份量也非常的足，三到四個人一起分享絕對沒問題。

沙拉搭配了巴薩米可油醋醬，這是小金最喜歡的醬料之一，酸香的醬搭配鮮甜爽脆的時蔬水果，還有香嫩的櫻桃鴨~這我真的可以自己一個人吃掉整盆沒問題的。

【火烤墨魚墨汁義大利麵】

端上桌時光是看到這超大一隻火烤墨魚就值了呀~三百多塊錢可以吃到這樣等級水準的墨魚義大利麵cp值真是頂天了！太開心現在台中就可以吃的到。

點墨魚系列的餐點， 托斯卡尼尼義大利庭園餐廳還會貼心的送上圍裙，如果擔心會噴到衣服的朋友就可以圍著享受美食，這麵條的飲硬適中風味非常濃郁，每一口麵都可以吃香濃的醬汁巴在上頭，太讚了。

【肯迪亞煙燻奶油鮭魚義大利麵】

托斯卡尼尼義大利庭園餐廳的義大利麵醬汁有粉紅醬、白醬、墨汁、青醬、青炒、紅醬、干貝醬還有蔬食的可以選擇，是不是真的不多來幾次怎麼可以，每種真的都好想要吃哦。

麵條的軟硬度掌握的恰到好處，有沒有看到這濃濃的醬完全都可以巴在麵條上頭，吃起來非常的香滑順口，同行的友人立刻就又訂位要帶家人來聚餐啦~

【酥皮濃湯】

套餐搭配的濃湯可以加價升級成「酥皮濃湯」，托斯卡尼尼義大利庭園餐廳這千層的酥皮很不一樣耶真的超級酥的，而且奶香中又帶著一點點甜味，搭配著鹹香的濃湯一起喝真的超滿足。

【脆皮小法國麵包】

烤到外皮香脆可口的小圓法，沾著托斯卡尼尼義大利庭園餐廳自家特製的「特製鮪魚醬」，外酥內軟真的越嚼越香，真心都想要買回家當早餐吃了！

【派對分享大拼盤】

這拼盤裡頭有匈牙利皮帶薯條、酥炸黑墨鮮魷圈、羅馬辣雞翅、義式炸魚條，一口氣可以吃到幾個不同國家經典風味美食不點說不過去。

【維也納水果冰茶/義大利花茶】

除了吃午餐或晚餐之外，美美的 托斯卡尼尼義大利庭園餐廳也很適合三五好友來這裡下午茶，點個飲料跟幾份點心享受悠閒的下午時光也很棒，再順便到附近的大坑步道走走。

【波士頓派/巴斯克蛋糕】

來 托斯卡尼尼義大利庭園餐廳點任一主餐只要加149元就可以升級套餐享有麵包、濃湯、甜點、飲品，真的超級划算的，肯定是要加的呀~

托斯卡尼尼義大利庭園餐廳半開放式的廚房還可以邊看到師傅們馬不停蹄的在料理著美食，真的是越看越餓~巴不得立刻就大口吃起來！光是看這火侯的掌控就知道待會兒上桌的料理肯定是美味十足啦~

托斯卡尼尼義大利庭園餐廳台中北屯店的用餐空間非常的寬敞舒適，四週都有開窗所以不管哪個區域位置都非常明亮，加上窗外的綠景真的非常的悠閒享受，來這裡吃飯太放鬆舒服了。

小金這會兒趕緊一開門就衝進來趁客人還沒進門時來搶先拍幾張美美的環境照給大家看看，每個區域都有隔開來所以也很適合不同人數來這兒歡聚，當然手刀快拿起電話訂位啦~

托斯卡尼尼義大利庭園餐廳

營業時間 平日11:30-15:00、17:00-21:00；六日11:30-21:00(六日全天營業)

電話 0422391566

地址 406台中市北屯區廍子路651巷66號

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│實際營業資訊依店家公告為主│

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