「桔滿緣寶山農場」有著「台版濟州島」的美稱，近年來成為人氣的採果農場，每到冬天橘子季節，就可以在園區裡體驗採橘子的樂趣，一望無際的橘子林，也成為美拍打卡的景點。入園門票只要100元，就可以在園區內品嚐橘子的果香，還可以折抵採果的費用。

《農場採果為季節限定，約12月-2月底可體驗，以農場fb公告為準》

「桔滿緣寶山農場」最令我印象深刻的就是擁有廣大的園區，而且綿延山丘、綠意盎然的景色，令人心曠神怡。

「桔滿緣寶山農場」也因為人氣滿滿，所以每到假日就會擁入超多人潮，我們選了平日下午來訪，人潮不多，也多了些悠閒自在的氛圍。

來到「桔滿緣寶山農場」，眼前一片開闊，讓人遊逛起來十分神清氣爽。

橘子林的入口處還設有拍照打卡的場景。

雖然當天冷氣團來襲，但冬天的太陽格外溫暖，也讓天空呈現藍天白雲的景色，搭配上茂密的橘子林，真的超級美！

佐佐佑佑已經迫不及待準備採橘子了！

拿著剪刀、認真採果，體驗一下當果農的樂趣，是很美好的時光。

「桔滿緣寶山農場」裡，可以採收的橘子品種很多喔， 除了常見的桶柑、椪柑、茂谷之外，還有砂糖橘、蜜柚、佛利檬、帝王柑，各個品種出現的時序也不盡相同。

值得一提的是，在「桔滿緣寶山農場」 園區裡可以無限品嚐橘子，而且是不限時！邊採邊吃橘子，超幸福的美味！

這個名為佛利檬的柑橘，雖然不是很大顆，但多汁又香甜。

我們有兩種桶子，鐵桶是裝採收好的橘子，塑膠桶是裝品嚐完的果皮。

在這裡可以採收到不同品種大大小小的橘子，真的是很特別的體驗。

來到「桔滿緣寶山農場」, 除了採橘子、吃橘子，也別忘了在橘子林拍照喔！

這次我們「桔滿緣寶山農場」玩的很開心，體驗當果農的辛勞和樂趣，也在園區裡吃了超多鮮甜的橘子，還有美好的景色可以拍照打卡，真的是一處親子同遊、老少咸宜的好去處，推薦給大家！

《景點資訊》

「桔滿緣寶山農場」

地址：新竹縣寶山鄉新珊路269巷35號

電話：035-762012

開放時間：09:00-17:00 (每週一公休)

門票：詳見農場FB

FB：桔滿緣寶山農場

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