橫杉拉麵 勤美店，台中西區公正路美食，台中拉麵推薦這家位在台中勤美誠品綠園道附近的超人氣平價拉麵170元起，熬製堅持10小時以上的湯頭濃醇順口，店內用餐享五款飲品無限暢飲，內用可免費加麵一次，吃完見碗底有中獎圖案，還有機會再享豚骨拉麵一碗。

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地址：台中市西區公正路131號

電話：04 2301 3383

營業時間：平日11:30-14:30 (最後供餐時間14:00)，17:00-21:00 (最後供餐時間20:30)

假日/國定假日11:30-15:00 (最後供餐時間15:00)，17:30-21:00 (最後供餐時間21:00)

吃完見碗底有中獎圖案，即可獲得搖搖滾珠乙次，最大獎是A賞“豚骨拉麵一碗”。(店家保有一切活動變更之權利)有點可惜湯沒有喝完，沒有機會試試運氣，有機會來嚐嚐的朋友們可以試試。

橫杉拉麵來自埔里山城橫濱拉麵二代店《橫杉拉麵》傳承師傅技術教導，並調整符合國人口味，製程遵循使用豬/雞骨等及各式蔬果熬製，並熬製堅持10小時以上至湯頭濃醇順口，店外觀就是相當濃厚的日式風格，相當醒目，若是夜晚那燈籠亮著的繽紛色彩，看起來更美了呢。

店內的裝潢也是充滿濃濃的木質日式風格，當天假日中午用餐蠻快就客滿了。身高120公分以上，每位基本低消140元(不得用拉麵金額累加)，點餐後用餐時間50分鐘。

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店內用餐享飲品無限暢飲，還有大骨基底湯，有需要都可以自由加取。

鹽味拉麵 $170。

拉麵的基本配料黃豆芽、海苔、青蔥、紫洋蔥、黑木耳都有，另外還有半顆的溏心蛋，叉燒肉三七肥瘦黃金比例，軟嫩適中，香氣十足，吃完讓人還想要單點叉燒肉享個夠啊。

湯頭製程遵循使用豬/雞骨等及各式蔬果熬製，並熬製堅持10小時以上，濃醇順口，固定比例，是無法調整濃淡度的，但也覺得不會太死鹹，濃厚的剛剛好，熱熱的喝好暖心。

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可以自由選擇細麵或粗麵，店內用餐可免費加麵(細麵)一次(60g)，請在結帳時告知需要加麵，若事後要加麵就是按照單點價格加麵(120g)$30，拉麵吸附著滿滿的湯頭好讚啊。

地獄拉麵 $220。

朋友點的地獄拉麵，可以選擇中辣或大辣。另外推薦大家點雞蛋豆腐 $60，忘記拍到照了，酥脆的表皮加上軟嫩的雞蛋豆腐，還有加上獨特的日式風格醬汁的雞蛋豆腐超級好吃。

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