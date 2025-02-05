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橫杉拉麵 勤美店，台中勤美誠品綠園道超人氣平價拉麵170元起，內用可免費加麵一次，飲品無限暢飲 - Cyndi loves享食天堂

2025燈會攻略
2025-02-05 13:02:00 文字：Cyndi love's 享食天堂
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橫杉拉麵 勤美店，台中勤美誠品綠園道超人氣平價拉麵170元起，內用可免費加麵一次，飲品無限暢飲 - Cyndi loves享食天堂

橫杉拉麵 勤美店台中西區公正路美食台中拉麵推薦這家位在台中勤美誠品綠園道附近的超人氣平價拉麵170元起，熬製堅持10小時以上的湯頭濃醇順口，店內用餐享五款飲品無限暢飲，內用可免費加麵一次，吃完見碗底有中獎圖案，還有機會再享豚骨拉麵一碗。

詳細圖文請至原文出處：https://cyndi.tw/橫杉拉麵-勤美店/

台中拉麵推薦

地址：台中市西區公正路131號

電話：04 2301 3383

營業時間：平日11:30-14:30 (最後供餐時間14:00)，17:00-21:00 (最後供餐時間20:30)

假日/國定假日11:30-15:00 (最後供餐時間15:00)，17:30-21:00 (最後供餐時間21:00)

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吃完見碗底有中獎圖案，即可獲得搖搖滾珠乙次，最大獎是A賞“豚骨拉麵一碗”。(店家保有一切活動變更之權利)有點可惜湯沒有喝完，沒有機會試試運氣，有機會來嚐嚐的朋友們可以試試。

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橫杉拉麵來自埔里山城橫濱拉麵二代店《橫杉拉麵》傳承師傅技術教導，並調整符合國人口味，製程遵循使用豬/雞骨等及各式蔬果熬製，並熬製堅持10小時以上至湯頭濃醇順口，店外觀就是相當濃厚的日式風格，相當醒目，若是夜晚那燈籠亮著的繽紛色彩，看起來更美了呢。

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店內的裝潢也是充滿濃濃的木質日式風格，當天假日中午用餐蠻快就客滿了。身高120公分以上，每位基本低消140元(不得用拉麵金額累加)，點餐後用餐時間50分鐘。

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店內用餐享飲品無限暢飲，還有大骨基底湯，有需要都可以自由加取。

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鹽味拉麵 $170。

拉麵的基本配料黃豆芽、海苔、青蔥、紫洋蔥、黑木耳都有，另外還有半顆的溏心蛋，叉燒肉三七肥瘦黃金比例，軟嫩適中，香氣十足，吃完讓人還想要單點叉燒肉享個夠啊。

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湯頭製程遵循使用豬/雞骨等及各式蔬果熬製，並熬製堅持10小時以上，濃醇順口，固定比例，是無法調整濃淡度的，但也覺得不會太死鹹，濃厚的剛剛好，熱熱的喝好暖心。

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可以自由選擇細麵或粗麵，店內用餐可免費加麵(細麵)一次(60g)，請在結帳時告知需要加麵，若事後要加麵就是按照單點價格加麵(120g)$30，拉麵吸附著滿滿的湯頭好讚啊。

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地獄拉麵 $220。

朋友點的地獄拉麵，可以選擇中辣或大辣。另外推薦大家點雞蛋豆腐 $60，忘記拍到照了，酥脆的表皮加上軟嫩的雞蛋豆腐，還有加上獨特的日式風格醬汁的雞蛋豆腐超級好吃。

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橫杉拉麵 – 勤美店

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