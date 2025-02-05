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(北投石牌美食)「蕭記大餛飩」--- 別幟一格的三醬筍絲肉丸與飽滿內餡魚丸湯。

2025燈會攻略 台北美食 北投石牌美食 蕭記大餛飩
2025-02-05 14:23:00 文字：SJKen
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北投石牌蕭記大餛飩肉圓與魚丸湯(Meat ball and fish ball soup at Hsiao's ravioli shop)，Taipei, Taiwan, SJKen, Feb 5, 2025北投石牌蕭記大餛飩肉圓與魚丸湯(Meat ball and fish ball soup at Hsiao's ravioli shop)，Taipei, Taiwan, SJKen, Feb 5, 2025北投石牌蕭記大餛飩肉圓與魚丸湯(Meat ball and fish ball soup at Hsiao's ravioli shop)，Taipei, Taiwan, SJKen, Feb 5, 2025北投石牌蕭記大餛飩肉圓與魚丸湯(Meat ball and fish ball soup at Hsiao's ravioli shop)，Taipei, Taiwan, SJKen, Feb 5, 2025北投石牌蕭記大餛飩肉圓與魚丸湯(Meat ball and fish ball soup at Hsiao's ravioli shop)，Taipei, Taiwan, SJKen, Feb 5, 2025北投石牌蕭記大餛飩肉圓與魚丸湯(Meat ball and fish ball soup at Hsiao's ravioli shop)，Taipei, Taiwan, SJKen, Feb 5, 2025 

(本文同步發表於「SJKen 的浮光掠影」與「SJKen的美食與旅行手扎FB粉絲專頁」，美食體驗是版主體驗後個人主觀感受，感受因人而異，不具任何商業促銷意圖。)  

 

這家位於台北市北投區裕民一路40巷21號的老店「蕭記大餛飩」，之前每次造訪石牌，只要時間搭得上，都不忘前去享用店內主打的美食大餛飩、鹹湯圓、肉圓與魚丸湯，是石牌當地居民，除了傳統豆漿油條包子饅頭店與西式早餐店之外的第三種選項，從開店到關店，生意一直很熱絡。

2025年新的一年開始，營業時間改為週二到週六 07:00 ~ 14:00，週日與週一休息，一般外地朋友可以搭乘北捷淡水信義線，從石牌捷運站2號出口步行約5分鐘己抵達「蕭記大餛飩」，招牌遠遠就看得見。

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昨天到榮總回診後下午一點前往，已經接近打烊時間，招牌的大餛飩與鹹湯圓都已買光光，而且客人滿座，於是寫單勾選了「肉丸」(NT$50/碗)與「魚丸冬粉湯」(NT$65/碗)，一共花了NT$115。之前去都是點大餛飩湯圓魚丸於一碗的綜合湯居多，「蕭記大餛飩」的招牌大餛飩與湯圓真的很美味，外皮Q彈內餡飽實，很推薦給第一次前去的朋友。昨天下午先結帳取了號碼牌後，在門外等候叫號，輪到就進去享用，餐具自取，餐後客人自行依店家分類將餐碗湯筷廚餘分開放置回收。

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首先享用的是這碗「肉丸」(NT$50/碗)，其實就是大家熟悉的肉圓，現場看得到是低溫油泡而成，入口比較不會那麼油膩，大大一顆塞滿紙碗中，內餡是絞肉與筍絲，外皮炸的Q彈有咬勁，外面的淋醬也很特別，是紅醬(辣醬)、白醬(米醬)與醬油膏三合一，紅醬(辣醬)不辣，很適合不太能吃辣的我，整顆肉丸吃起來甜甜鹹鹹的很容易入口。

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接著品嚐的是這碗「魚丸冬粉湯」(NT$65/碗)，兩顆大魚丸是熟悉的福州魚丸，內餡魚漿飽實，入口有咬勁，湯頭搭配茼蒿口感清爽，加上滿滿的冬粉，吃完有飽足感!

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 有機會造訪北投石牌裕民美食商圈的朋友，位於台北市北投區裕民一路40巷21號的老店「蕭記大餛飩」嚐嚐鮮!

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蕭記大餛飩
營業地址： 112台北市北投區裕民一路40巷21號
營業時間： 週二到週六 07:00 ~ 14:00
營業電話：(02) 2822 4837

(註)本篇圖文皆由本人親自拍攝撰寫，版權歸屬SJKen個人所有，非商業使用歡迎載明出處後轉載分享本文，如需移作商業使用，請與本人連繫合作細節，未經本人書面同意，不得任意下載、轉載、分享、塗改，盜用必究，謝謝。

文章標籤
台北美食 北投石牌美食 蕭記大餛飩 肉丸 大餛飩 鹹湯圓
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蕭記大餛飩

phone02-2822-4837
place台北市北投區裕民一路40巷21號
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美味度
4.13
服務品質
3.69
裝潢氣氛
3.81
CP值
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