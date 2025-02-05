(本文同步發表於「SJKen 的浮光掠影」與「SJKen的美食與旅行手扎FB粉絲專頁」，美食體驗是版主體驗後個人主觀感受，感受因人而異，不具任何商業促銷意圖。)

這家位於台北市北投區裕民一路40巷21號的老店「蕭記大餛飩」，之前每次造訪石牌，只要時間搭得上，都不忘前去享用店內主打的美食大餛飩、鹹湯圓、肉圓與魚丸湯，是石牌當地居民，除了傳統豆漿油條包子饅頭店與西式早餐店之外的第三種選項，從開店到關店，生意一直很熱絡。



2025年新的一年開始，營業時間改為週二到週六 07:00 ~ 14:00，週日與週一休息，一般外地朋友可以搭乘北捷淡水信義線，從石牌捷運站2號出口步行約5分鐘己抵達「蕭記大餛飩」，招牌遠遠就看得見。

昨天到榮總回診後下午一點前往，已經接近打烊時間，招牌的大餛飩與鹹湯圓都已買光光，而且客人滿座，於是寫單勾選了「肉丸」(NT$50/碗)與「魚丸冬粉湯」(NT$65/碗)，一共花了NT$115。之前去都是點大餛飩湯圓魚丸於一碗的綜合湯居多，「蕭記大餛飩」的招牌大餛飩與湯圓真的很美味，外皮Q彈內餡飽實，很推薦給第一次前去的朋友。昨天下午先結帳取了號碼牌後，在門外等候叫號，輪到就進去享用，餐具自取，餐後客人自行依店家分類將餐碗湯筷廚餘分開放置回收。

首先享用的是這碗「肉丸」(NT$50/碗)，其實就是大家熟悉的肉圓，現場看得到是低溫油泡而成，入口比較不會那麼油膩，大大一顆塞滿紙碗中，內餡是絞肉與筍絲，外皮炸的Q彈有咬勁，外面的淋醬也很特別，是紅醬(辣醬)、白醬(米醬)與醬油膏三合一，紅醬(辣醬)不辣，很適合不太能吃辣的我，整顆肉丸吃起來甜甜鹹鹹的很容易入口。

接著品嚐的是這碗「魚丸冬粉湯」(NT$65/碗)，兩顆大魚丸是熟悉的福州魚丸，內餡魚漿飽實，入口有咬勁，湯頭搭配茼蒿口感清爽，加上滿滿的冬粉，吃完有飽足感!

有機會造訪北投石牌裕民美食商圈的朋友，位於台北市北投區裕民一路40巷21號的老店「蕭記大餛飩」嚐嚐鮮!

蕭記大餛飩

營業地址： 112台北市北投區裕民一路40巷21號

營業時間： 週二到週六 07:00 ~ 14:00

營業電話：(02) 2822 4837



(註)本篇圖文皆由本人親自拍攝撰寫，版權歸屬SJKen個人所有，非商業使用歡迎載明出處後轉載分享本文，如需移作商業使用，請與本人連繫合作細節，未經本人書面同意，不得任意下載、轉載、分享、塗改，盜用必究，謝謝。