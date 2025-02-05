如果你正在找一家湯頭選擇多、環境舒適又能帶毛小孩一起享受的火鍋店，那麼 焣(ㄐㄩˋ)苑鍋物 絕對值得一試唷！

這家位於 板橋民生路三段 46 號 的火鍋店，不僅 不收 10% 服務費，還提供多達 十一種湯底 可選，讓每次用餐都充滿驚喜!

而且，肉片還能選+130元升級肉 or +150 元升級雙倍肉，或選擇 雙人套餐，滿足大食量與分享美食的需求！

接下來，就來看看這次品嚐的美味餐點吧～

店內環境

風格很喜歡耶!是一種復古混合的工業舒適風格，木質桌椅與橘棕色皮革座椅，提升整體的溫馨感，避免工業風過於冷硬

綠色植栽點綴，讓空間增添自然感，增加放鬆的氛圍

大部分桌椅舒適又寬敞，單人用餐也坐的很舒適， 吧台座位區提供適合獨自用餐的選擇，也挺符合日系小火鍋店的概念

最有趣的是..居然在櫃檯上看到石頭寵物，幽默的店家XD

另外也有焣苑自製的毛小孩零食可以購買耶!好用心

自助區

自助區的部分有多種多種口味材料搭配，辣椒、沙茶、蒜泥等等，比較不常見的有 柚子醬

如果你平常有點吃膩純沙茶的朋友，把柚子醬加在沙茶別一番甜風味，而且不會膩口!我很愛吃耶

飲品的部分也有五種選擇，不常見的有 古早味紅茶 帶點微甜，是小時候的懷念好滋味~好喜歡

冰淇淋則是有四種口味可以飯後甜點，不常見的有 木瓜牛奶 是雙色混合~

另外焣苑在一旁還 附上蘇打餅乾 可以自己組合冰淇淋餅乾好好吃好有口福XD

菜單

價格簡單好懂，不收10%服務費，最便宜只要338一鍋^^

很有特色的是還歡迎毛毛客人，提供白開水煮鍋涮肉好貼心耶

餐點

我們選兩個兩種特色湯底，主食的部分點了+130升級雙倍肉的低脂板腱牛與+150的美國翼板牛

另外還加購了拿獎金的海鮮 看起來超豐富的!好期待

↓ 左邊為+150雙倍肉，右邊為+130雙倍肉

不管是哪一個..女孩子都可以吃很飽，而且肉品質感好，顏色鮮美一看就知道

這家的菜盤真的超豐富！所有食材都是 原型食物，品質很好，吃起來特別新鮮～

基本款像是 高麗菜、蟹肉棒、竹輪... 都有，但最特別的是 "冰藻"，這個真的少見！煮過之後還是保持 脆脆的口感，吸附湯汁後超級好吃，讓整個菜盤更有層次感！

另外，菜盤可換四盎司肉盤或蛤蜊15顆，是很貼心的服務耶

古早味龍骨湯

這款 古早味龍骨湯 是店內的熱銷湯底，真的有讓人一試就愛上的魔力！龍骨就是豬骨湯，

但跟日式豚骨的濃厚感不同，它多了一種 說不出的清爽濃郁感——喝起來溫潤順口，不會太油膩，但又帶著滿滿的 熬煮後的濃郁鮮甜，

讓人忍不住一口接一口，越煮味道越醇厚，拿來搭配各種食材都很百搭！

新加坡肉骨茶湯

這款 新加坡肉骨茶湯 一上桌就能聞到超濃郁的 胡椒香氣，光是香味就讓人食指大動！

喝第一口就能感受到那股 溫潤的藥膳風味，濃郁但不會太過厚重，帶點微微的胡椒辣勁，暖胃又過癮。

裡面還有肉骨可以挖到，我們光是湯底就忍不住喝了好幾口，真的有種讓人停不下來的魔力！好喝!!

美國翼板牛

(此為+150雙倍肉份量)

美國翼板牛 真的讓人驚艷！肉片超大片!!下鍋輕涮幾秒就能看到油花微微透出光澤，光是視覺就超療癒～口感軟嫩多汁，

但同時帶有些微嚼勁，不會過於油膩，剛剛好的嫩中帶Q。

肉質的油花分布均勻，吃起來不會乾柴，反而帶著自然的牛肉香氣，搭配店內的湯底，每一口都滿足！喜歡大口吃肉的，這款絕對不能錯過！

低脂板腱牛

(此為+130雙倍肉份量)

低脂板腱牛是喜歡精瘦口感的朋友不能錯過的選擇！

相比油花豐富的翼板牛，板腱牛的肉質較為紮實Q彈，帶有一點嚼感，但不會柴，反而有一種越嚼越能感受到牛肉鮮甜的風味。

肉片雖然比較精瘦，但輕輕涮煮後仍然保有細緻的嫩度，吃起來清爽不膩，適合喜歡 低脂高蛋白 或想吃得健康一點的朋友。

搭配店內濃郁的湯底，更能襯托出肉質的原味，涮幾片配點醬料或蔥花，也別有一番風味！

拿獎金的海鮮

單點海鮮來推薦!我們+點298元

內容物有白蝦、草蝦、天使紅蝦、扇貝、蛤蜊、台灣鯛魚片、巴沙魚片 好豐富唷!

蝦子部分，白蝦和草蝦肉質緊實Q彈，天使紅蝦則是甜度爆棚，輕輕一剝就能感受到肉質的滑嫩，搭配湯底煮後更鮮甜。

扇貝 口感軟嫩又帶點脆度，煮一下就能吸滿湯汁，直接吃就很鮮美，搭配我們自製的沙茶醬更是絕配！

蛤蜊 顆顆飽滿，開殼後湯汁四溢，每一口都是大海的鮮味，完全沒有沙，品質很不錯。

魚片部分，台灣鯛魚片細嫩無刺，巴沙魚片則是油脂豐富、口感滑順，不管煮多久都不會柴，吸附湯底後更是鮮甜順口～

這盤海鮮CP值很高，份量剛剛好，推薦愛吃海鮮的人必點！

魯十二滷肉飯

是店家推薦的主食之一，當然要試試看！滷肉醬汁濃郁，鹹香帶點微甜，拌飯後每一口都超下飯。

肥瘦比例剛剛好，肥肉部分入口即化，瘦肉則是保有口感，不會乾柴。配上熱騰騰的白飯，一不小心就整碗掃光，真的很可以

特製烏龍麵

吸附湯汁的能力超強！煮過後依然保有彈性，咬下去是紮實的口感，帶點微微嚼勁，不會爛爛的。

特別適合搭配濃郁的湯底，讓每一口都有滿滿的湯頭精華，吃起來超滿足！如果喜歡有嚼感的麵條，這款一定要試試！

心得

焣苑鍋物真的讓人吃得超滿足不管是湯底選擇、食材新鮮度，還是整體用餐氛圍，都能感受到店家的用心。

環境乾淨舒適，服務也很親切，完全沒有壓力，讓人可以好好享受這一餐~

整體來說，這裡的湯底夠有特色，肉品和海鮮新鮮又有誠意，重點是價格合理、不收服務費，CP值超高！

如果喜歡吃鍋，真的很推薦來試試，一定會找到自己喜歡的搭配，下次還想再來挑戰不同的湯底~^^

資訊

焣苑鍋物juyuan hot pot

地址 : 新北市板橋區民生路三段46號

線上預約:https://reurl.cc/281Kom

交通：捷運新埔站 5號 約3分鐘 & 捷運新埔民生站 約2分

電話 : 02-2255-4123

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我是哈姆湘，是個鼠控插畫家~

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