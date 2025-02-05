每逢假日都在煩惱要帶孩子去哪座親子公園玩樂嗎？相信許多中部或南投在地的爸爸媽媽都有點名 「名間親子生態園區」 ，魚妹親自體驗該生態園區後，終於明白為何每逢周末經過這裡都是滿滿的人潮啦！魚妹這裡先破題推薦原因， 空間超大、遊樂器材超優質，重點是免收門票 ，這裡當然是孩子們玩樂的首選啊！

名間親子生態園區位置與停車建議

地址：南投縣名間鄉彰南路256號(弘明實驗高級中學旁)

停車建議：建議車輛停在豬事文化園區裡或路邊停車

開放時間：上午8點30分至下午4點30分

名間親子生態園區周邊附近景點

就在南投豬事文化園區隔壁，該園區鄰近名間交流道，若爸爸媽媽想同步安排南投景點也非常便利。

名間親子生態園區特色

六億打造親子樂園，設備超新超優質

幼兒至兒童都合適的玩樂天堂

免費門票，暢玩巨型彩虹溜滑梯、兒童遊樂設施、沙坑、天空步道、大草皮、戲水步道、落雨松等。

假日熱門景點，建議提早到場

魚妹趁著新年除夕中午帶孩子來放風，果真除夕大家都相當忙碌，難得帶著雙寶暢玩人煙稀少的名間親子生態園區(笑)；一抵達名間生態園區就被那巨型彩虹溜滑梯吸引，那座溜滑梯連大人都很想玩耶！許多爸爸媽媽會自備滑板來滑，超級好玩！

因為我們家小孩年紀還很想，巨型溜滑梯後方則是一區區相當優質的兒童遊樂設施， 包含彈跳區、溜滑梯區、盪鞦韆、小型攀岩等 ，遊樂設施坐落在優質的人工草皮上，讓孩子就算跌倒也不怕受傷，非常貼心。

更貼心的是遊樂設施上方還有設置遮陽，讓小孩玩樂不怕日曬，降低中暑的機會。陪孩子來這裡的爸爸媽媽，可走在環狀步道散步關注小孩玩樂，又或是帶著孩子到戶外遊樂設施、沙坑、遊戲區等，腹地相當寬大，很適合小孩放電。

名間親子生態園區不僅是小孩遊樂場首選，家中長輩也可同步享受天倫之樂，散步於戶外草皮及欣賞落羽松等，還可步行於隔壁的南投豬事文化園區，享受一趟輕鬆CP值超高的親子假期時光。

整體來說，南投名間親子生態園區是我目前看過免費用、CP值高的兒童親子遊樂場，環境好、空間大、免費用，大家要來真的早點來，以免人潮爆多，找不到車位忍痛放棄(笑)。

本篇網址：https://foolish.tw/名間親子生態園區/

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魚腦袋行走中的魚妹時常藉由旅行來豐富生活，她發現行萬里路是她不會改變的生活方式，期望藉由文字的溫度，邀請大家一起感受簡單生活的美好。

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