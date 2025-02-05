魚妹又到台南旅遊啦，這幾年台南陸續有許多國際型酒店、飯店進駐，讓身為遊客的我們有更多的選擇夜宿台南，這回魚妹因員工旅遊，終於有機會入住 國際五星級的台南晶英酒店 啦！台南晶英酒店整體給人高級又到位的國際水準服務，設施優質還備有戶外游泳池、兒童俱樂部、健身房等，趕緊來幫大家開箱這間國際型的台南晶英酒店吧！

台南晶英酒店房型價格與停車

台南晶英酒店與和逸飯店完全連在一起，夜晚兩大高級酒店照亮台南星空，彷彿來到高級都會場所。

台南晶英酒店設施特色

戶外游泳池超Chill

兒童俱樂部「小學堂」，親子友善空間

步行漫步府城、孔廟赤崁樓古蹟景點都Ok

健身中心、高枕無憂等客製化服務

房型備有海鹽浴缸泡澡，讓人好放鬆

台南晶英酒店入住重點心得

我敢說台南晶英酒店應該是目前我住過國內最高級的酒店了！我們這回入住的是兩大床的套房，不管是床還是房型空間，都非常舒適，進到衛浴發現還有贈送「兩片面膜」讓我覺得很驚喜。

台南晶英酒店房型設備新穎，提供電視、智能音響(雖然有同事分享聽不懂指令)、浴缸、浴室乾溼分離、免治馬桶、沙發等。

由於台南晶英酒店位在台南市區，觀景窗市景相對上雖比較普通，若以本身酒店的頂級高規格服務，台南晶英酒店是國際五星級酒店果真名不虛傳。

我們這次入住包含早餐，比較特別的是早餐可以選擇中式或西式(位在不同樓層)，不過不管你選擇中式還是西式，其實也都吃地到混合風格的早餐。天啊，我可沒有在繞口令唷！ 備註：西式在1樓、中式在4樓。

我們選擇西式早餐，來到台南一定要品嘗現煮的牛肉湯，其餘自助早餐選擇非常多元與豐盛，由於我們一行人很多，直接就入座包廂享用早餐啦。

開頭有和大家說到這次是魚妹的員工旅遊，我們也請台南晶英酒店幫我們客製2桌包廂的中式菜色，基本上我覺得環境好、食材高級，色香味俱全，真是一大美食饗宴呢！

個人覺得比較可惜的是礙於這次是團體行動，比較可惜沒有時間去享用戶外游泳池及兒童俱樂部小學堂體驗，例如兒童俱樂部小學堂體驗開放時間與我們的旅遊行程時間有所衝突等因素，因此當我們吃完包廂晚餐後，小學堂已經打烊。

說到台南晶英酒店最大的致命吸引力，我想就是露天游泳池了！這裡的游泳池可是提供了恆溫游泳池哦，就算冬天也可以照游無誤呀！晚餐吃完後，我們一群人躺在戶外游泳池暢聊、看夜景，享受台南晶英酒店地市區美景，放鬆得很愜意。

如果吃膩了台南的小吃美食(應該不太可能哈哈)，台南晶英酒店也提供了多元的餐廳及酒吧服務，彷彿讓入住台南晶英酒店的旅客，可以不需要去外頭品嚐台南美食(笑)。

最後補充說明台南晶英酒店的高枕無憂睡眠品質服務，我想每個人對於自己習慣的床都有某種程度上的依賴性，台南晶英酒店特別推出了「高枕無憂」的服務，讓住宿的客人都可自己選擇軟硬度不同的各式枕頭，只要與客服聯繫就會有專人送上，以上開箱分享到這囉！

本篇網址：https://foolish.tw/台南晶英酒店

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魚腦袋行走中的魚妹時常藉由旅行來豐富生活，她發現行萬里路是她不會改變的生活方式，期望藉由文字的溫度，邀請大家一起感受簡單生活的美好。

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