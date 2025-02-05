來到屏東旅遊如果不想走海景民宿路線，也許可以考慮恆春山景私人游泳池的 阿爾法Alpha Villa ，特別是想與親朋好友或親密家人來場隱密性極高的專屬游泳池、牛奶浴等旅遊選擇，本篇將分享我們一家四口在恆春入住高級民宿親子同樂的美好時光。

恆春高級民宿阿爾法Alpha Villa訂房資訊

阿爾法Alpha Villa民宿特色

專屬游泳池、牛奶浴SPA

一泊二食(含下午茶及早餐)

可租借造型泳圈或加購漂浮早餐

民宿共有兩層樓，共7間房

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趁著恆春旅遊淡季，在天氣尚未轉涼之際，我們以較優惠的價格入住阿爾法Alpha Villa；此次入住位在1樓的103夢醒森林泳池雙人房，並加了一張單人床， 一個晚上費用約 新台幣8000元 。

建議各位旅人不要太晚Check in，如此一來，可以享用民宿精心準備的下午茶唷！由於我們因上一個行程延遲，直到下午4點才入住，在入秋之際下水玩游泳池，已是有些偏涼。阿爾法Alpha Villa提供的下午茶相當精緻，包含甜塔及飲品，以如此精緻的下午茶點心歡迎剛入住的旅客，我覺得相當貼心。

這回安排入住阿爾法Alpha Villa民宿，最大的特點就是享受私人游泳池，因此我們秉持著就算感到有點偏涼，還是下水玩水(笑)；由於 民宿有提供造型泳池租借，大型泳具新台幣300元、小型泳具新台幣100元。

這是我第一次入住這麼高級的私人泳池的民宿，設備以我最喜歡的木質系列呈現，整間房間寬敞無比，包含專屬游泳池、衛浴設備及SPA浴缸等，如果喜歡隱密性的住宿體驗，阿爾法Alpha Villa是相當推薦的民宿。

不過費用上就相對比較高昂，如果有特別的節日慶祝或紀念日，這裡肯定能夠成為特別的入住回憶。

專屬游泳池是加長型，對於入住雙人房或是四人房來說，泳池可以說是相當寬廣；唯一比較可惜的是它不是恆溫游泳池，私心希望如果店家能提供恆溫游泳池，我想一年四季都會是相當大的賣點，不過這部分房價可能又會更加高昂(笑)。

戶外游泳池旁還有提供躺椅，在風和日麗的恆春天氣中，躺在游泳池躺椅舒服的讓人快要入眠，因此我們趁著短暫的下午時光，帶著孩子體驗玩水樂趣。

就算夜晚有些寒冷，我們與小朋友也在室內的牛奶浴與小孩一起享受溫暖的SPA，對於我們有著兩位小小孩的我們來說，也是另類玩水的折衷辦法。

比較可惜的是這裡由於位置相對偏遠，晚餐我們需開車至恆春市區街上購買晚餐，不過這也是難得的機會讓我們不要只窩在阿爾法Alpha Villa民宿裡(笑)；建議旅客不要太晚出門，畢竟鄉間小路夜晚視野較不好，可以早一點出門覓食晚餐或是外帶晚餐唷！

阿爾法Alpha Villa還有另一個亮點服務就是 「漂浮早餐」 ，我覺得這項服務非常夏天，也很適合喜歡拍照的旅人們；不過如果想要加購雙人漂浮早餐，需要額外付費新台幣500元，以及押金500元，由於我們有小小孩，很可惜忍痛放棄這項服務。

不過漂浮早餐及一般早餐的內容物是相同的，只差在一個是華麗的擺放(笑)；阿爾法Alpha Villa的交誼廳相當寬敞，旅人可以自由自在的選擇用餐地點，以自製早餐來說，我覺得相當清爽及好吃，感謝民宿提供我們相當悠閒的早餐時光。

整體來說，我覺得入住阿爾法Alpha Villa完全不需要排其它的景點行程，不然會有些對不起高昂的價格(笑)，既然都選擇了高級的入住體驗方式，當然要在民宿裡面享用設施啊！這種懶人又輕鬆的旅行方式，非常適合現階段的我們呢，以上推薦給大家囉！

本篇網址：https://foolish.tw/阿爾法民宿

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魚腦袋行走中的魚妹時常藉由旅行來豐富生活，她發現行萬里路是她不會改變的生活方式，期望藉由文字的溫度，邀請大家一起感受簡單生活的美好。

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