又到了炎熱的天氣，午餐更想選擇吃點清爽無負擔的料理，魚妹趁著來到高雄出差的機會，發掘到了韓系裝潢風格、餐食健康清爽的 MUMU POKE夏威夷拌飯高軟店 ，讓我在高雄彷彿已到酷暑的這一天來場無負擔的夏威夷輕食，趕緊來看看這回的食記吧！

MUMU POKE夏威夷拌飯高軟店交通位置

MUMU POKE夏威夷拌飯菜單

菜單依據小碗、中碗、大碗，進行選擇基底、蛋白質、配料、撒料、淋醬等 ，菜單整理如下供大家參考。

小碗(可選1基底+1蛋白質+6配料+1撒料+1淋醬)，新台幣139元

中碗(可選1基底+2蛋白質+7配料+1撒料+1淋醬)，新台幣169元

大碗(可選1基底+3蛋白質+7配料+2撒料+1淋醬)，新台幣199元

MUMU POKE最方便的地方就是想吃什麼任由消費者自己選擇，點餐程序也系統性地讓消費者可以很直觀的選擇；每一位進到店內用餐的客人，與服務人員確定好桌次後，一張菜單寫一份餐食，兩份餐時就各寫兩份以此類推，就是這麼簡單！

推薦MUMU POKE夏威夷拌飯理由

平價的輕食選擇

不想吃米飯也可選生菜或蕎麥麵等

原型食物，選擇多元

配料淋醬，日式、和風、美式到辣味多重選擇

韓系奶油黃裝潢風格，空間明亮舒適，店內用餐更愉快

必須說高雄的MUMU POKE夏威夷拌飯真的相當平價， 以最大碗的波奇，只要新台幣199元！ 台中有些波奇店大碗的價位都快直衝250元了呢！彈性的小碗、中碗、大碗，可以充分滿足小鳥胃與想吃飽的消費者，這點非常貼心！如果想要喝飲品，這裡也有提供。

當天我點了一碗小碗的波奇，份量對我來說就已相當足夠！由於我是一位非常喜歡吃麵的人，看見MUMUPOKE有提供蕎麥麵主食，讓我相當心動！這回我品嘗了小碗的蕎麥麵基底，配料選擇櫛瓜、杏鮑菇、地瓜、泡菜、黃金豆腐、蘋果，蛋白質選擇了板腱牛，撒料為台式蒜味，淋醬後來選擇了清爽優格醬。

整體來說，這碗波奇的每一個配料都是我愛吃的，淋醬也是我喜歡的，那種感覺就像是心心念念準備完食一碗滿滿的愛心料理，裡面 清爽、健康、原型食物，低卡、零負擔 ，那種好吃的程度直接給滿分。

我覺得好像不需要再用多餘的文字敘述，下回來高雄出差，我還要再吃MUMUPOKE夏威夷拌飯啦！