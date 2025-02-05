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高雄輕軌美食│MUMU POKE夏威夷拌飯，清爽美食自由選 - 魚腦袋行走中

2025燈會攻略
2025-02-05 16:52:00 文字：魚腦袋行走中
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魚腦袋行走中

魚腦袋行走中

又到了炎熱的天氣，午餐更想選擇吃點清爽無負擔的料理，魚妹趁著來到高雄出差的機會，發掘到了韓系裝潢風格、餐食健康清爽的MUMU POKE夏威夷拌飯高軟店，讓我在高雄彷彿已到酷暑的這一天來場無負擔的夏威夷輕食，趕緊來看看這回的食記吧！

高雄輕軌美食│MUMU POKE夏威夷拌飯，清爽美食自由選 - 魚腦袋行走中

MUMU POKE夏威夷拌飯高軟店交通位置

  • 地址：高雄市前鎮區復興四路26號(高雄軟體園區旁)
  • 營業時間：上午11點至下午8點
  • 電話：07-971-3742
  • 粉絲專頁
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MUMU POKE夏威夷拌飯菜單

菜單依據小碗、中碗、大碗，進行選擇基底、蛋白質、配料、撒料、淋醬等，菜單整理如下供大家參考。

高雄輕軌美食│MUMU POKE夏威夷拌飯，清爽美食自由選 - 魚腦袋行走中
  • 小碗(可選1基底+1蛋白質+6配料+1撒料+1淋醬)，新台幣139元
  • 中碗(可選1基底+2蛋白質+7配料+1撒料+1淋醬)，新台幣169元
  • 大碗(可選1基底+3蛋白質+7配料+2撒料+1淋醬)，新台幣199元

MUMU POKE最方便的地方就是想吃什麼任由消費者自己選擇，點餐程序也系統性地讓消費者可以很直觀的選擇；每一位進到店內用餐的客人，與服務人員確定好桌次後，一張菜單寫一份餐食，兩份餐時就各寫兩份以此類推，就是這麼簡單

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推薦MUMU POKE夏威夷拌飯理由

  • 平價輕食選擇
  • 不想吃米飯也可選生菜或蕎麥麵等
  • 原型食物，選擇多元
  • 配料淋醬，日式、和風、美式到辣味多重選擇
  • 韓系奶油黃裝潢風格，空間明亮舒適，店內用餐更愉快

必須說高雄的MUMU POKE夏威夷拌飯真的相當平價，以最大碗的波奇，只要新台幣199元！台中有些波奇店大碗的價位都快直衝250元了呢！彈性的小碗、中碗、大碗，可以充分滿足小鳥胃與想吃飽的消費者，這點非常貼心！如果想要喝飲品，這裡也有提供。

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當天我點了一碗小碗的波奇，份量對我來說就已相當足夠！由於我是一位非常喜歡吃麵的人，看見MUMUPOKE有提供蕎麥麵主食，讓我相當心動！這回我品嘗了小碗的蕎麥麵基底，配料選擇櫛瓜、杏鮑菇、地瓜、泡菜、黃金豆腐、蘋果，蛋白質選擇了板腱牛，撒料為台式蒜味，淋醬後來選擇了清爽優格醬。

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整體來說，這碗波奇的每一個配料都是我愛吃的，淋醬也是我喜歡的，那種感覺就像是心心念念準備完食一碗滿滿的愛心料理，裡面清爽、健康、原型食物，低卡、零負擔，那種好吃的程度直接給滿分

高雄輕軌美食│MUMU POKE夏威夷拌飯，清爽美食自由選 - 魚腦袋行走中
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我覺得好像不需要再用多餘的文字敘述，下回來高雄出差，我還要再吃MUMUPOKE夏威夷拌飯啦！

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MUMU POKE

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place高雄市前鎮區復興四路26號
4.85 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
5.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.50
CP值
5.00
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