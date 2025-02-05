山景環繞的台灣總是令我十分著迷，這回遊玩 海拔約1,650公尺的雲嶺之丘 ，竟然位在雲林、嘉義與南投的交接處，頓時讓我搞不清楚我人到底是去雲林、南投還是嘉義玩(笑)，我想這就是層層山巒的神祕，這回來和大家分享我們搭車前往 雲嶺之丘、五元兩角、杉木林步道 的清幽之旅吧！

雲嶺之丘、五元兩角、木馬古道套裝行程

位置：Google查詢「雲嶺之丘」或「五元兩角」

上面兩處週邊皆有停車區域

雲嶺之丘、五元兩角、木馬古道必來理由

雲林秘境，景點串連，走路都可以到

輕鬆達陣觀景台，絕美360環景

五元兩角獨特涼亭與清幽森林步道

空氣舒適，小販點心補充能量

國內真的有太多秘境還沒去過，長這麼大這還是我第一次上山來到雲林古坑草嶺遊玩；魚妹一行人乘坐大巴從山腳下出發，睡醒抵達中繼站，因道路狹窄，當地嚮導提供了三台小車載我們上山到「雲嶺之丘」，這一路上都讓我驚嘆。

首先是令人狐疑的雲林雲嶺之丘，剛剛我明明就在南投，結果一眨眼我人在雲林(笑)，當天的天氣非常好，空氣非常乾淨，讓人心曠神怡！不過沿路上沒有什麼公廁，因此在中繼站轉乘小車時，每人可以投幣新台幣10元當作清潔維護。

從停車場步行到360度環境無死角的雲嶺之丘觀景台約6-10分鐘，沿路上有少許小販，以及品茶區，讓遊客可以愜意飲品與補充體力。站在雲嶺之丘觀景台欣賞茶園，這裡最大的好處是遊客不算太多，對於喜歡拍照打卡的大家，能夠輕鬆就連拍好幾張美照呢！

雲嶺之丘旁步行幾步就可連結 杉木林步道 ，沿著步道也可以抵達 五元兩角 ，整趟行程很輕鬆、難易度不大，非常適合長輩健行；我們家兩位寶貝也是完成了，只是對他們來說可能還是有點太遠，他們累翻了，過程中需要有大人輪流抱才能前進(笑)，不過他們已經非常厲害啦！

另一個比較特別的就是五元兩角這麼名稱其實有一點特別，沿路上有一座座可愛的竹編製作而成的涼亭，特別的就是它的屋頂；它的來由是取名為「3角亭、4角亭、5角亭、6角亭、7角亭、8角亭、9角亭，外加「1圓形」，取其總數和共「五元兩角」，儘管這段文字敘述的有點像是數學題，魚妹我還是傻傻搞不清楚(大笑)，不過相信各位旅客應該可以迅速地理解五元兩角的來由了啦！

由於我們是包車前往，下山時有經過位在新草嶺景觀景點的 「統來苦茶油」 ，在店家展是下廚苦茶油的美味後，我個人也買了一罐新台幣900元的苦茶油回家。這邊我特別說明是因為，統來苦茶油實在是有夠好吃，單喝苦茶油，還是煮麵淋上苦茶油，我已愛上那很純的苦茶味，超級下飯、下麵，這下才明白什麼才是純正的苦茶油，來到了草嶺玩，一定要買苦茶油！

綜合以上，這趟輕鬆的雲林秘境之旅非常愉悅，期待下一次再度上山。