雙寶媽咪的魚妹，每到放假時間就會帶小孩去中彰投地區好玩又免費的親子公園，這回來到了112年才完工的 「員林兔馬鹿公園」 ，公園內的設施有合適兒童、樂齡皆宜的休閒場所，爸爸媽媽趕緊把員林兔馬鹿公園納入假日遊玩的孩子放電清單吧！

員林兔馬鹿公園交通位置

地址：彰化縣員林市員林大道六段200號

停車場：有

公共廁所：有

員林兔馬鹿公園環境設施

彰化縣政府全新完工的兔馬鹿公園名字超可愛，主打親子友善的公園相較一般公園設施，提供了非常多元的器材供兒童玩耍哦！設施最吸睛的就是高達9.6公尺的 巨型球型高塔、多座溜滑梯、盪鞦韆、兒童遊戲區、沙坑區、滑索及攀爬架 等，整體環境含包含了 迷你「消防車」 及牆壁會有可愛插畫，超級可愛！

員林兔馬鹿公園推薦理由

免費兒童友善親子公園

附有廁所的親子公園

沙坑、溜滑梯、環狀繩索、攀爬架等多種設施不怕你玩

公園內備有樂齡器材、座椅等

中彰投真的是一日生活圈，不管帶孩子去到哪個縣市，都覺得近近的(笑)！在親子公園挖掘的清單中，我們這回來到了位在員林的兔馬鹿公園，名字是是不是非常特別呀！原來是當初命名的時候，希望每個造訪的大小朋友明日(Tomorrow)也想再來，取諧音叫兔馬鹿，這個名字好記又超級有意義呢！

對爸媽來說，停車是很重要的指標之一，而兔馬鹿公園旁邊就有數十個停車格，不過一下就被停滿；爸爸媽媽可以找附近的小巷路邊停車格，停車位不算太難找。整體環境色彩繽紛，地板也有撲上軟墊，讓我覺得來到這裡遊玩的兒童與大人，都不怕跌倒。溜滑梯有不同適合大小孩子遊玩的型態，儘管是3歲小小孩，也有可以攀爬屬於他們難易度的爬坡，我覺得超級放電。

另一項吸睛的就是大人也很愛的「環狀繩索」，光是這項設施就吸引許多人排隊遊玩，真的很可惜我要顧著小小孩，不然我也很想來排隊啦！

最厲害的是其他整體多元設施都有串聯，包含爬上長廊可以通往小型、大型溜滑梯到球型高塔，站在長廊上可以俯瞰所有環境設施，背面則是大型沙坑區，兔馬鹿公園雖然不是大型公園，不過已經算是非常具有CP值。

綜合以上，員林在地的居民超級幸福，因為這座兔馬鹿公園是真的為孩子量身打造的放電天堂，以上遊記就分享到這囉！