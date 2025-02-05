中壢「居酒屋」推薦！微醺質感下班小酌最推〜

伙串滿酒場是我近期吃到真的超級推薦的酒場類型的居酒屋

，串燒烤的恰到好處，一夜干超好吃！

酒場型的居酒屋重點就是價位是屬於平價的價位，整個CP值爆高！

小編這就帶大家一起開箱，讓你越看越想吃〜

【伙串滿酒場】位於中壢和平街上，中壢火車站周邊熱鬧商圈內，開車的話附近還有

公七公園地下停車場可以停車(桃園市中壢區中央東路83號)，相當便利

開門有一種別有洞天的感覺，走木質暖色調，有別於一般居酒屋狹窄人稠的空間

一樓還有一個半開放式的小包廂雖然沒有隔間但有種神秘小空間的感覺

老闆是一個超級棒球迷！店內還有很多職棒球星的簽名(羨慕〜 )

餐廳有兩層樓，有別於一般居酒屋的氛圍，以植物和木質元素為主，滿眼綠色的植栽

，為繁忙的都市生活帶來一股清新的空氣

整個用餐環境更寬敞舒適，二樓也有提供包場的服務唷

我們今天選了吧台區，還能直接欣賞師傅燒烤的畫面，不只大飽眼福連味蕾都能滿滿享受！

伙串滿也是一家寵物友善的餐廳，可以攜帶毛小孩進入用餐，不影響其他人為主都非常歡迎哦！

老闆真的很好聊XD

與一群年輕人打拼，很願意分享自己的創業經驗，來這邊像跟朋友在家聚餐那樣無拘無束，有家的感覺！

伙串滿酒場的名字，其實很有意思。「伙」這個字，是我一位好朋友-拉麵吧的老闆幫忙取的。

他說：「希望你這裡能變成一個，夥伴們下班後可以聚在一起，好好喝酒吃飯的地方。」

至於「串」和「滿」呢？簡單說，就是希望客人來這裡可以吃串吃得開心、吃得滿足！

我們店的特色就是串燒酒場，主打燒烤，口味分三種，像鹽烤、日式醬燒，還有台式口味

，每一種都很有自己的風格。不過，要說到我們的招牌，那一定少不了手工製作的一夜干。

從挑魚到醃製，每一步都很講究，烤出來外酥內嫩，那種鮮香真的讓人停不下來！

好！來看看菜單，到底有什麼好吃的呢？

QR Code掃碼點餐，每個餐點都有圖片可以參考

菜單：https://toten.work/huochuanman-menu

串燒都是銅板價，最便宜的豆皮、豬血糕35元就吃得到，肉串類價格介於50元～70元之間

，海鮮價格比較高一些，超過50種食材等你來品嚐！



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快揪朋友一起來，邊吃邊慶祝吧！

【日式柚香漬蘿蔔】

酸甜之中綻放水果香氣，一口一口停不下來的美味！

滋味酸甜脆口開胃，越吃越上癮

【伙串滿臭～豆腐(有辣哦)】

超香夠辣的美味！

豆腐吸附了滿滿的湯汁，沉重又飽滿，一口咬下，瞬間滿口鮮香麻辣

伙串滿的臭豆腐真的很入味，撲鼻濃郁臭氣、香氣滑嫩豆腐，不知不覺整鍋就清空

辣味滿分，讓你過癮到底！

串燒也是必點！所有串燒都是現點現烤

串燒分成鹽烤、日式醬燒、還有台式口味，就看個人口味，像我個人喜歡他們的台式

，兒子喜歡鹽烤的清爽，建議可以先各點一串吃吃看唷

【雞腿肉串(鹽烤)】

只用少許海鹽提出雞肉的鮮甜

外皮烤到金黃酥脆，一口咬下，卡滋卡滋的

再加上雞腿肉的肉汁，外酥內嫩、不柴不澀、鮮嫩多汁，雙重滋味在口中爆發〜

一口咬下滋味豐富，口感層次分明，濃厚的雞肉香與酥脆口感交融！

肉汁都還保留在肉裡，吃起來很juicy〜真的很好吃喔

【雞肉串(明太子)】

明太子醬是由老闆親自研製而成

吃過一串後，你就知道大家為什麼那麼喜愛這串經典

鹹香紮實的雞肉串搭配上特調的濃郁明太子醬充分混合，口感軟嫩微鹹卻有香甜

每一口都是令人驚豔的好滋味！

【碳香豬五花肉(鹽烤)】

烤過的五花部份一點都不油膩耶！！

烤得表面酥脆可口，內裡彈牙又多汁，不顯油膩

灑上些許海鹽提鮮，Q彈的口感和微焦的香氣，愈嚼愈香甜

是小編目前吃過最嫩最香甜的五花肉，必點！

【純手工正金門高粱香腸】

特選金門高粱酒與特選豬肉交融的香腸，有別於市面上一般高粱酒香腸

酒味超濃的啦，就像倒入整罐金門58度高粱XD

一咬下去濃濃的酒香和肉塊在口齒間蔓延！

專屬大人的味道，保證讓你一吃就難以忘懷〜

【甜不辣(台式醬烤)】

澎澎的甜不辣好療癒〜

他們家的醬汁鹹鹹香香也太美味了〜都烤的非常入味！

甜不辣烤得外脆裡軟，彈牙可口的口感和濃郁的醬香交織成絕妙的滋味，讓人忍不住一口接一口

【豬血糕(台式醬烤)】

外皮外層微酥，內裡Q彈細緻仍保持濕潤，搭配秘製台式醬鹹甜適中

烤功真的很厲害，烤出來的口感Q彈帶勁兒〜

【櫻花蝦炒飯】

每桌都能看見一盤的伙串滿炒飯，蔥香及醬香融進粒粒分明的炒飯〜

一口下去驚為天人！！！

香氣十足米粒吸收櫻花蝦獨特香氣簡單卻超美味的！

每一口都吃得到海味，而且口感層次豐富，一吃就愛上〜

【酥香豆皮卷(台式醬烤)】

天哪〜這酥脆鹹甜的口感讓人快瘋掉啦！！

層層疊疊的豆皮卷，有如千層蛋捲般酥脆，更充分吸收了濃厚香醇的醬汁精華

真的很酥脆欸〜唇齒留香，推超強豆皮！

【鯖魚(整尾)】

真的有夠大隻！

光看這超大隻鯖魚就覺得心花怒放〜這樣價錢200元，CP值很可以！

魚身體厚實，肉質彈嫩新鮮，鹹香味十足！

烤得外酥內軟，和冷凍鯖魚肉質完全不一樣，魚肉細嫩入口即化，吃過的都讚不絕口

【日式烤布蕾】

伙串滿應該是被甜點耽誤的串燒店吧！！！

居酒屋中竟然藏著驚為天人的美味甜點，值得專程為了甜點而再訪XD

老闆說最主要就是「鮮奶」、「蛋」、「糖」三種，沒有加其他的了

表面稍帶苦澀甜味的脆口焦糖，加上滑順柔嫩的布蕾，奶香充斥口中〜

真的好吃到想直接打包回家！

【日式烤團子】

到日本旅遊大家一定很常見這種日式烤丸子，價格不貴就能吃到日本道地糰子

烤到表面呈現微微漂亮的焦黃色，形成外層酥脆裡面Q彈的完美口感

QQ口感好喜歡〜再沾上少許煉乳超對味！

糰子控必收！

小珊珊碎碎念：

伙串滿酒場中壢不容錯過的美味烤串深夜食堂！

吃下來真的沒有一樣踩雷，每樣都很值得期待，價格佛心品質卻一點都不馬虎

每一位工作人員也都很親切，不僅服務周到，也可以聊天一番，讓人像是到朋友家

作客般的感覺，食物好吃又讓人很輕鬆的店

很值得再訪的店好喜歡〜

【伙串滿酒場・串燒酒場】

➤ 地址：桃園市中壢區和平街50號(光南旁邊)

➤ 電話：03 422 6276

➤ 營業時間：週二~週六 17:00~24:00

➤ 停車資訊：公七公園汽車停車場(臨停20元/半小時)、和平寄車機車停車場(30~40元/次)

➤ 官方臉書：伙串滿酒場

➤ 官方IG：伙串滿酒場（@huochuanman）• Instagram 相片與影片

➤ 官方網站：伙串滿酒場｜體驗道地的串燒酒場文化 中壢火車站店 – 喝得痛快，吃得滿足

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