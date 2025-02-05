基隆燒肉推薦，來基隆廟口除了廟口小吃外，你有更棒的選擇！基隆第一間老字號日式燒肉賣店-狸小路燒肉搬遷到基隆廟口夜市附近啦，以燒肉吃到飽在基隆起家，深耕25年後因為原址的房租問題而搬遷到愛二路上，現在轉型成燒肉套餐+火鍋的模式，來到狸小路的餐食選擇更多樣化，而且現在的地理位置更棒，從基隆廟口夜市走過來不用2分鐘，離基隆崁仔頂漁市場也不遠，不管是在地人或觀光客想吃燒肉第一個就會想到狸小路喔！

狸小路燒肉專賣店 基隆廟口店｜地理位址

開車來狸小路燒肉專賣店就停基隆東岸地下停車場最方便，從愛二路走過來只要3分鐘，轉角還是李鵠餅店，可以順便買個伴手禮，吃完燒肉還可以順遊基隆廟口，真的一舉兩得

狸小路燒肉專賣店 基隆廟口店｜內用環境

一走進狸小路彷彿走進日本昭和時期，一整排紅燈籠搭配櫻花布置帶點浪漫氣息，前方座位以4人座為主，後面的就是8人拼桌，有多人聚會約在狸小路也沒問題，而且他們家的抽風設備做得很不錯，走進來也沒有聞到濃厚的燒肉味耶

裝潢不一樣，打造日式懷舊的氛圍

狸小路燒肉專賣店 基隆廟口店｜菲力套餐 1999元

狸小路燒肉現在走套餐模式，裡面包含火烤兩吃，飯食、小菜、聊天飲料無限暢飲，品項很豐富，換算下來也蠻划算的，如果你食量比較大還可以加點炸物珠寶盒或是刺身，另外也有單點的肉品可以加點喔，我今天點了一個雙人套餐，另外加點了一份海老炸蝦珠寶盒，這樣吃下來非常飽啊

狸小路燒肉專賣店 基隆廟口店｜菜色分享

飲料暢飲

飲料的選擇真的很多，而且喝完可以續杯，也能更換飲料品項，也可以加價升級喔，我們都大推無酒精的沙瓦系列，沁涼滋味跟燒肉超搭的，非常解膩

暖心鍋物-山藥雞湯

套餐還包含鍋物三選一，有山藥雞湯、味噌豚骨鍋、上海溫麻辣鍋三種風味，冬天就是要喝熱熱的雞湯，香菇、枸杞、紅棗增添香氣，湯頭喝起來爽口清甜，裡面還有滿滿的雞肉跟山藥塊，喝起來暖心又暖胃

海老炸蝦珠寶盒 加購299元

這一盤9宮格有茶碗蒸、炸蝦、唐揚雞、涼拌小菜...，一上桌真的非常吸睛，涼拌小菜涮嘴夠味，一吃就超開胃的，連剛從日本玩回來的姊妹都讚不絕口

茶碗領面也是有配料的，濃郁蛋香，滑嫩可口

唐揚雞外酥內嫩，炸的很不錯

章魚小丸子也有，這樣一盤真的太豐富了

和風沙拉

沙拉的分量很適中，吃一點打開味蕾就好，大口吃肉才是我的目的啊，哈哈

去骨鮮切雞腿肉+鹽蔥牛舌+MIT戰斧豬排

金字塔肉品一上桌也太好拍，上面有雞肉、牛舌跟戰斧豬排，雞肉有稍做調味，烤好直接品嘗就OK

去骨雞腿肉烤好超嫩口，邊邊帶點微焦脆更添香氣

牛舌灑點薄鹽就可以下去開烤，兩面烤到微捲曲就可擺上特製蔥鹽，一口吃進去多汁又帶點脆度

戰斧豬排分量給得很足，一份是兩大根呢，這個可以請服務人員代勞一下，肉的部分烤到一定熟度就要用剪刀把肉的地方剪下，避免肉質烤到太乾柴，剩下帶骨肉的地方要繼續烤到焦脆

提前先剪下的豬排真的厚實好吃，每一塊都是鮮嫩多汁耶

最後烤好的骨邊肉部分也太涮嘴，可以吃到焦香氣味，還有骨頭邊微微嫩筋的口感，真的非常有咬勁啊

安格斯雪花牛+西班牙豬五花+紐西蘭菲力骰子牛

安格斯雪花牛油花豐富，每一片也切的帶點厚度，兩遍各烤個5~7秒就可以享用，油滋滋的口感真的讓我一片接一片停不下來

骰子牛也是先淋上特製調料增加風味，烤到每一面都裹上金黃外衣就OK

這骰子牛的太香，我就點了一碗壽司米自製烤肉飯，這樣吃起來真的太幸福了，燒肉套餐點壽司米白飯是免費的，你也可以加價升級成茶鮭魚海苔飯或刺身茶泡飯喔

豬五花肉質就正常一般，我本身愛牛肉居多，哈

帶骨牛小排 美國大白蝦+美國干貝

套餐的部分也包含海鮮三選二，有美國大白蝦、廣島牡蠣、美國大干貝，我選了白蝦跟干貝，干貝有用蒜蓉調味，直接放在烤網上烤就OK

帶骨牛小排撒了點胡椒鹽提味，烤好後剪成一塊塊，肉質鮮甜又嫩口，骨頭旁的嫩筋越嚼越香

干貝帶著蒜香氣味，柔軟又彈牙的口感真的太讚啦

OREO霜淇淋+招牌水信玄餅

甜點有也是它們家的招牌，小朋友都喜歡點OREO霜淇淋

水信玄餅真好夢幻，裡面還包著鹽漬櫻花，帶著點鹹味入口即化，沾著旁邊的黑糖蜜跟黃豆粉更多層次

狸小路燒肉專賣店的肉品真的很不錯，除了燒肉之外還有定食和鍋物的選擇，不管同行的人想吃哪一種都OK，只要生日來用餐還有抽獎活動，好吃又好玩啦，來到基隆廟口不一定要吃廟口小吃，狸小路的燒肉我也推薦啦

狸小路燒肉專賣店 基隆廟口店｜完整菜單

店家/景點資訊

狸小路燒肉專賣店/基隆燒肉/基隆美食/restaurants/基隆必吃/附近美食/基隆燒烤

評分： / 4.4

地址：200基隆市仁愛區愛二路43號1樓( 地圖 )

電話：02 2425 5252

營業時間

星期一: 11:30 – 00:00,

星期二: 11:30 – 00:00,

星期三: 11:30 – 00:00,

星期四: 11:30 – 00:00,

星期五: 11:30 – 00:00,

星期六: 11:30 – 00:00,

星期日: 11:30 – 00:00

星期一: 11:30 – 00:00, 星期二: 11:30 – 00:00, 星期三: 11:30 – 00:00, 星期四: 11:30 – 00:00, 星期五: 11:30 – 00:00, 星期六: 11:30 – 00:00, 星期日: 11:30 – 00:00 FB

每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

交通資訊