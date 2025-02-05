為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 美食 > 湯心麵屋|為外帶而生的湯拌麵，口口都帶來極致享受~!

湯心麵屋|為外帶而生的湯拌麵，口口都帶來極致享受~!

2025燈會攻略 湯心麵屋 拉麵 南港美食 more
2025-02-05 22:14:00 文字：胖達 帶你吃好料
share
胖達 帶你吃好料

胖達 帶你吃好料

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
#拉麵
morechevron_right
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
相關商家

湯心麵屋スープの心-南港店

phone0916-981755
place台北市南港區南港路一段65號
4.88 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
5.00
服務品質
4.83
裝潢氣氛
4.67
CP值
4.67
share place
推薦商品
留言
0 則留言
keyboard_arrow_up