桃園平鎮美食「宴川秋-創意。麻辣」，位於新勢公園周邊，平鎮區新勢市民活動中心對面的麻辣烤魚及麻辣創意料理專賣！他們除了招牌的麻辣烤魚以外，不吃辣的朋友還可以選擇胡椒豬肚雞或酸菜白肉鍋，全新推出的砂鍋粥更是好吃到不行！不過店內座位不多，想吃一定要提前預約唷！文章內有店家地址、電話、營業時間、完整菜單價目表MENU供參考！

🔍 我的FB粉絲團：瑋瑋 美食萬歲 Facebook

🔍 我的IG粉絲團：瑋瑋 美食萬歲 Instagram

▲這間「宴川秋」在地經營約12年，地點就在新勢公園和桃園市南區青少年活動中心對面，如果開車前來可以停放在活動中心的停車場，機車停車也很方便！

▲店內的用餐空間都在一樓，櫃台處會有服務人員協助帶位，但是來用餐的朋友建議要先打電話訂位，因為座位數不多，用餐時間很容易客滿！

▲這天是假日下午時段來用餐，店內還是滿滿的客人，生意非常好！

▲店內有大圓桌和小方桌，無論是情侶約會、三五好友聚餐、家庭團體聚餐都很適合！

▲店內有兒童座椅～帶小朋友來用餐也沒問題～

▲店內有一個小包廂空間，裡面有兩桌四人位，如果想要用餐比較有隱私，就可以預約這一區！

▲靠窗的座位是採光最好的位置，這一區是六人位，如果要來聚餐首推這個位置！

▲醬料區有蔥花、香菜、蒜頭、香油、白醋、鎮江醋等～可依照個人口味自行添加！

▲店內有免費的熱紅茶～若是想喝其他飲品～冷藏櫃內也有多款飲料和酒類（喝酒不開車，開車不喝酒）

▲店家除了收現金外，也有支援LINE PAY付款！

【宴川秋｜完整菜單MENU】

▲這是「宴川秋」的完整菜單，供參考（實際販售品項與價格，以店家現場公告為主）

▲爆肚自由有黑毛肚和白百葉！

▲店家推出了砂鍋粥品～有海鮮總匯潮汕粥～酸菜牛雜潮汕鍋～總匯豬拚潮汕鍋～

【宴川秋｜超澎派的烤魚和砂鍋粥料理】

▲我們這天點了江團魚鍋、胡椒豬肚雞鍋、精選牛拼盤、澎湃干貝海鮮盤、綜合鮮蔬、酸辣粉、口水雞、黑毛肚、海鮮總匯潮汕粥！

【江團魚鍋】

▲江團魚鍋是店內最熱賣的品項～我們點的是招牌辣度～吃起來大約是小辣到中辣之間～我覺得以嗜辣者來說～這樣的辣度接受度還蠻高的！

▲點江團魚鍋還會另外附贈特製鴨血一份，平常單點一份只要78元，以這樣的份量來說價格蠻便宜的，吃不夠也可以再加點！他們的鴨血口感滑嫩～而且越煮越入味～還蠻好吃的！

▲店家推薦的吃法是先將魚肉吃完後，再請服務人員加湯，加湯以後再將食材涮入其中，這樣食材吃起來才不會覺得太鹹、太重口味！

【精選牛拼盤】

▲精選牛拼盤的內容物有三種～有美國頂級嫩肩牛～精選肥牛～特選美國大霜降！每一種的肉片都很大片～吃起來很過癮！

【美國頂級嫩肩牛】

▲美國頂級嫩肩牛上面有特有的筋，油花豐富，肉質軟嫩且帶有些嚼勁！

【精選肥牛】

▲肥牛是我自己平常最愛的基本款！煮到全熟的口感也一樣軟嫩且油脂風味濃厚！

【特選美國大霜降】

▲特選美國大霜降如同大理石紋路的油花分布，而且這個部位的運動量充足，肉質特別紮實有彈性，入口特別的鮮甜多汁！

【綜合鮮蔬】

▲綜合鮮蔬裡面有花椰菜、青江菜、小白菜、黑木耳、玉米筍、馬鈴薯等食材！沒有多餘的加工火鍋配料～吃起來比較沒有負擔感！

【澎湃干貝海鮮盤】

▲澎湃干貝海鮮盤內容物有草蝦、北海道頂級大干貝、小章魚、野生九孔鮑魚、蛤蜊！

▲直接點這個綜合拼盤一次就能吃到五種海鮮～食材也都蠻新鮮的！

▲江團魚在重慶有國寶魚之稱，他的肉質細緻，口感軟滑，肉多骨頭少，吃起來完全不會有土味，而且還富有滿滿的膠原蛋白，是高營養價值的魚類！

▲吃完魚肉以後再加湯加料，直接升級成麻辣鍋，無論要涮肉涮菜都很夠味好吃！

【海鮮總匯潮汕粥】

▲砂鍋粥系列是店家推出的全新品項～砂鍋粥是店家新鮮現煮的～建議可以先預訂～不然大約要等個半小時才會上桌！

▲這砂鍋粥品是四人份的，海鮮總匯潮汕粥的內容物有螃蟹、海鮮、石狗公魚片、透抽、蚵仔、蛤蜊！一入口就是滿滿的鮮味，所有的海鮮精華都融合在裡面，是很讓人驚豔的美味！推薦必點！

【胡椒豬肚雞湯】

▲胡椒豬肚雞裡面有滿滿的豬肚和去骨雞肉，老火慢煲的湯頭很濃郁，可以再另外加入菜盤或是麵類等食材進去煮，就是一鍋很豐富的鍋品囉！

如果不吃辣的朋友，就可以考慮點胡椒豬肚雞鍋或酸菜白肉鍋！

【黑毛肚】

▲黑毛肚是店家推出的新品，他的口感脆嫩，整體吃起來很開胃！

【口水雞、酸辣粉】

▲乾的酸辣粉很Q彈好吃，吃起來酸酸辣辣的，在沒什麼食癒的時候就想點一份來開啟味蕾！

▲口水雞吃起來蠻重口味的，我自己外帶回家後還淋醬配飯，就是一道很下飯的川味料理！

▲整體來說，這間「宴川秋-創意。麻辣」主打招牌的麻辣烤魚，不吃辣的朋友還可以選擇胡椒豬肚雞或酸菜白肉鍋，全新推出的砂鍋粥更是好吃到不行！開胃料理的黑毛肚、酸辣粉、口水雞都蠻好吃的！就是一間很適合聚餐的川味料理專賣～值得推薦給大家唷🥰

***本文感謝”宴川秋”邀約,內文為真實感受分享***

【桃園地區｜NEW OPEN】

延伸閱讀：桃園中壢美食｜『三柒燒肉專門店』超豪華和牛燒烤吃到飽！還有生啤酒無限暢飲！

延伸閱讀：桃園市美食｜『牛山．牛肉麵．燒肉飯』平日開店前一小時就已大排長龍！現煮牛肉麵和龍眼木炭火現烤的燒肉飯～有夠銷魂的啦！

延伸閱讀：桃園市美食｜『 辛梅 阿嫲的味道』還沒開店就大排長龍！用料實在的平價小吃～二訪更是熱門～附設免費停車場！

延伸閱讀：桃園市美食｜『楓茶記-桃園民生店』好吃的冰火菠蘿油專賣！鹹的豬排煎蛋波羅包也很出色～還有全台最猛牽絲菠蘿包～香港茶水更是必喝！

如果您喜歡我的文章，歡迎來信洽談合作。

私訊粉絲團：https://www.facebook.com/vivaweiblog/

E-MAIL請洽：

版權所有 © 瑋瑋美食萬歲

(非邀約合作店家,嚴禁使用圖文做為商業用途,嚴禁擷取我的圖文做任何背書)

延伸閱讀