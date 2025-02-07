對於喜歡吃鴨肉的人來說，就要找鴨肉專賣店才能完全滿足口腹之慾，而自己不久前的平日上午到新莊處理事情，結束後就找住在附近的朋友吃個簡單中飯順便小聊一下，因此他就推薦這次要分享，是個人新莊美食口袋名單的珍品鴨肉專賣店（珍品餐飲坊）。至於這間鄰近新莊運動公園，之前非凡新聞台非凡大探索節目也曾來採訪過的新莊鴨肉專賣店，老闆很注重自家餐點品質，因此當天點來享用，然後是店家推薦非吃不可珍品四鴨餐點，吃過後真的都不錯，其中現點現煮的珍品薑絲鴨肉湯，更是深得我心呢！

朋友推薦的這家新莊珍品鴨肉專賣店，是在新莊區復興路一段上，對面就是新莊運動公園，周邊公車路線還蠻多的，像我當天吃完後，就搭299公車要去捷運忠孝新生站洽公，結果不到40分鐘就到了，如果特地要從台北市區過來用餐的話，其實也是OK的。

進到珍品鴨肉專賣店內後，看了一下內用區，包含四人桌跟單人座位，大概可以容納20幾位客人同時用餐。

店裡後面的招牌看板上，看到包含非凡新聞台非凡大探索節目採訪人員在內的知名人士簽名，這時也知道珍品鴨肉專賣店有被美食節目介紹過呢！

既然是新莊、新北鴨肉專賣店，這裡可選的餐點，自然大部分都跟鴨肉有關，而在點餐過程中，像是薑絲鴨肉湯是現點現煮，因此老闆也有特別說明要等一小段時間才能出餐。

等現點現煮的薑絲鴨肉湯送來後，就趕快拍張大合照，然後就正式開吃啦！

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