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【食記】珍品鴨肉專賣店鄰近新莊運動公園，有現煮薑絲鴨肉湯在內各式美味鴨肉餐點可供選擇的新莊美食小吃店

2025燈會攻略 珍品鴨肉專賣店 珍品餐飲坊 珍品四鴨 more
2025-02-07 23:48:00 文字：hy
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對於喜歡吃鴨肉的人來說，就要找鴨肉專賣店才能完全滿足口腹之慾，而自己不久前的平日上午到新莊處理事情，結束後就找住在附近的朋友吃個簡單中飯順便小聊一下，因此他就推薦這次要分享，是個人新莊美食口袋名單的珍品鴨肉專賣店（珍品餐飲坊）。至於這間鄰近新莊運動公園，之前非凡新聞台非凡大探索節目也曾來採訪過的新莊鴨肉專賣店，老闆很注重自家餐點品質，因此當天點來享用，然後是店家推薦非吃不可珍品四鴨餐點，吃過後真的都不錯，其中現點現煮的珍品薑絲鴨肉湯，更是深得我心呢！

新莊美食小吃店推薦

 

朋友推薦的這家新莊珍品鴨肉專賣店，是在新莊區復興路一段上，對面就是新莊運動公園，周邊公車路線還蠻多的，像我當天吃完後，就搭299公車要去捷運忠孝新生站洽公，結果不到40分鐘就到了，如果特地要從台北市區過來用餐的話，其實也是OK的。

新莊珍品鴨肉專賣店

 

進到珍品鴨肉專賣店內後，看了一下內用區，包含四人桌跟單人座位，大概可以容納20幾位客人同時用餐。

珍品鴨肉專賣店用餐區

 

店裡後面的招牌看板上，看到包含非凡新聞台非凡大探索節目採訪人員在內的知名人士簽名，這時也知道珍品鴨肉專賣店有被美食節目介紹過呢！

珍品餐飲坊

 

既然是新莊、新北鴨肉專賣店，這裡可選的餐點，自然大部分都跟鴨肉有關，而在點餐過程中，像是薑絲鴨肉湯是現點現煮，因此老闆也有特別說明要等一小段時間才能出餐。

珍品鴨肉專賣店菜單

 

等現點現煮的薑絲鴨肉湯送來後，就趕快拍張大合照，然後就正式開吃啦！

新莊美食推薦

 

全文內容請點選以下連結觀看：hy321250財經資料、旅遊、資訊及美食心得記錄處

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#新莊美食
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珍品鴨肉專賣店

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place新北市新莊區復興路一段97號
4.38 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.50
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.25
CP值
4.25
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