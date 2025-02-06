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【優格燕麥】ZenDay 森空 X 森市集 在地大湖草莓優格飲 小農嚴選葡萄優格飲 糙米香蜂蜜燕麥 Coco香烤椰塊 鳳梨果露

2025燈會攻略
2025-02-06 05:45:00 文字：shouyadog
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shouyadog

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ZenDay 森空 X 森市集 

店家地址：門市資訊

官方網站ZenDay 森空X 森市集｜優格、燕麥、雞胸肉、精選水果專賣

官方臉書ZenDay 森空 X 森市集

官方IGzendaygroup

 

【優格燕麥】ZenDay 森空 X 森市集 在地大湖草莓優格

 

平常最喜歡在冰箱裡放點優格和優格飲，因為我是一個很喜歡吃冰的，喝冰的人，

但是吃那些不健康的東西吃太多感覺對身體不是很好，所以不如就選擇優格，一舉數得 【優格燕麥】ZenDay 森空 X 森市集 在地大湖草莓優格

 

【優格燕麥】ZenDay 森空 X 森市集 在地大湖草莓優格

 

這次入手的是ZenDay 森空X 森市集他們家的重乳優格和優格飲，

為了搭配享用，還順便帶了糙米香蜂蜜燕麥、Coco香烤椰塊和鳳梨果露 【優格燕麥】ZenDay 森空 X 森市集 在地大湖草莓優格

這是我第一次接觸袋裝優格，平常都是盒裝的，所以覺得很新奇~

 

【蛋品】璞食蛋 土雞蛋 吃的營養健康就從好蛋蛋開始 順源牧場

 

優格怎麼吃，大家應該都會，這次要跟大家分享的這個，是可以搭配自己在家烤的雞蛋糕的吃法~ 【優格燕麥】ZenDay 森空 X 森市集 在地大湖草莓優格

因為預計要直接在上面加料，加上烤完會澎，所以我有在上面預留些空間。

 

【蛋品】璞食蛋 土雞蛋 吃的營養健康就從好蛋蛋開始 順源牧場

 

這是針對懶得打奶油，或是怕吃奶油會胖，又想要使用美美的奶油點綴的朋友，

就可以跟我一樣，改成使用優格來運用，挖起來就可以塗抹，非常方便~

 

【優格燕麥】ZenDay 森空 X 森市集 在地大湖草莓優格

 

兩顆心做了不一樣的口味和設計。

 

【優格燕麥】ZenDay 森空 X 森市集 在地大湖草莓優格

【蛋品】璞食蛋 土雞蛋 吃的營養健康就從好蛋蛋開始 順源牧場

 

一顆走比較原始純樸的風味，只有塗抹一些優格，然後撒上一些糙米香蜂蜜燕麥，

這個糙米香蜂蜜燕麥好香喔，和優格一起挖入口，咀嚼起來層次非常豐富，越嚼越香，

搭配起來真是太好吃了~ 【優格燕麥】ZenDay 森空 X 森市集 在地大湖草莓優格

 

【蛋品】璞食蛋 土雞蛋 吃的營養健康就從好蛋蛋開始 順源牧場

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第一次吃重乳優格，他的奶味真的好濃郁喔，無人能敵 【優格燕麥】ZenDay 森空 X 森市集 在地大湖草莓優格

 

【優格燕麥】ZenDay 森空 X 森市集 在地大湖草莓優格

 

另一顆做成巧克力口味的，放置完優格後，撒上巧克力粉，中間放置鹹鳳梨，再疊上美美的小餅乾，

一邊灑上香烤椰塊，和一些冷凍蔓越莓，看起來是不是感覺很豐盛的樣子 【優格燕麥】ZenDay 森空 X 森市集 在地大湖草莓優格

這樣挖著吃，很有那種盒子蛋糕的感覺。

 

【優格燕麥】ZenDay 森空 X 森市集 在地大湖草莓優格

 

一口挖下去，這個香烤椰塊和巧克力好搭喔，連我這個原本不喜歡吃椰子渣的人都覺得好吃耶。

再搭上鹹鳳梨更奇妙，就是鹹甜鹹甜的，也很好吃，

我覺得跟用鹹蛋黃去搭配甜點有異曲同工之妙，讚讚 【優格燕麥】ZenDay 森空 X 森市集 在地大湖草莓優格

 

【優格燕麥】ZenDay 森空 X 森市集 在地大湖草莓優格

 

把他們放在我最愛的黑盤上，再放個黑色緞面蝴蝶結，珍珠項鍊，與我愛的戒指們點綴，

看起來質感還不錯吧，很適合在想送飾品給另一半的時候一起登場，浪漫一下 【優格燕麥】ZenDay 森空 X 森市集 在地大湖草莓優格

 

【優格燕麥】ZenDay 森空 X 森市集 在地大湖草莓優格

 

他們家的在地大湖草莓優格飲和小農嚴選葡萄優格飲也好推薦，每一口都是滿滿的果肉，也太豐富了吧 【優格燕麥】ZenDay 森空 X 森市集 在地大湖草莓優格

 

【優格燕麥】ZenDay 森空 X 森市集 在地大湖草莓優格

 

第一次喝到用料這麼實在的優格飲耶，裡面果肉真的超多 【優格燕麥】ZenDay 森空 X 森市集 在地大湖草莓優格

早餐或消夜來一杯輕鬆解決~

 

【優格燕麥】ZenDay 森空 X 森市集 在地大湖草莓優格

 

跟我一樣喜歡健康生活的朋友，很推薦你們可以到ZenDay 森空X 森市集逛逛喔~ 【優格燕麥】ZenDay 森空 X 森市集 在地大湖草莓優格

 

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