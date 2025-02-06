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台北西門町美食/捷運西門站必吃【狂一鍋酸菜魚西門店】肉多多、明水然樂兩大新創姊妹品牌(2025樂多多集團最新力作)爆紅時尚酸菜魚、狂一鍋酸菜魚菜單

2025燈會攻略 狂一鍋酸菜魚西門店 狂一鍋酸菜魚 狂一鍋酸菜魚西門町店 more
2025-02-06 06:06:00 文字：小紫吃喝玩樂~
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小紫吃喝玩樂~

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台北西門町好吃酸菜魚推薦/捷運西門站美食【狂一鍋酸菜魚西門店】內用免費(熱)玫瑰花茶、洛神花茶無限暢飲!!美美時尚精品藍用餐環境。可愛蝴蝶結網美打卡牆必拍!

肉多多、明水然樂兩大創新姊妹品牌(2025樂多多集團最新力作)與狂一鍋新台式火鍋/明水然．樂鐵板燒共譜(樂多多美食一層樓)老饕享食更方便! 食記附~狂一鍋酸菜魚菜單捷運享食地圖停車資訊

狂一鍋酸菜魚西門町店5拼.jpg

一分鐘今日用餐餐食(短影片)  台北西門町美食/捷運西門站必吃【狂一鍋酸菜魚西門店】肉多多、  https://youtube.com/shorts/4NkC_civT8s?si=O-T0E2ODvau3KJZE

狂一鍋酸菜魚西門店~爆紅年輕時尚酸菜魚品狂一鍋~美學一生狂一鍋酸菜魚開幕囉！

樂多多美食一層樓-狂一鍋酸菜魚西門町店 (3).JPG

 

狂一鍋酸菜魚-西門店

電話:02-2361-0202

營業時間:11:00~03:00(最後點餐02:00)

地址:台北市萬華區中華路一段88號4樓

粉絲頁: 狂一鍋酸菜魚

排隊－狂一鍋酸菜魚西門町店 (1).jpg

目前全台有兩家門店(台北台南)都吃的到

台北(西門町店)超誇張! 還沒正式開幕!試賣期間一樓滿滿排隊人潮、晚餐或假日至少需等1小時

可見大家和我們一樣都很愛這時尚藍(酸菜魚)新品牌 

為了(啖美食)我願意等!!

狂一鍋酸菜魚西門店排隊人潮 (2).jpg

狂一鍋酸菜魚西門店排隊人潮 (1).jpg

狂一鍋酸菜魚消費方式

  1. 收現金、可刷卡。用餐加收+10%服務費
  2. 用餐時間90分鐘
  3. 禁帶外食
  4. 禁止帶寵物入內(導盲犬除外)

別忘了加點兒女情長鴨血辣(麻辣鴨血)與百年傳世蓮藕香(柚香蓮藕)配飯、佐食  台北西門町美食/捷運西門站必吃【狂一鍋酸菜魚西門店】肉多多、

百年傳世蓮藕香－狂一鍋酸菜魚西門町店 (2).jpg

捷運享食超方便!!  出捷運西門站6號出口(沿著中華路一段)步行300m-4分鐘路程即可抵

捷運西門站6號出口到狂一鍋酸菜魚西門店路線地圖.png

狂一鍋酸菜魚西門店  位在(下圖)綜合商業大樓內~4樓

( 西日本鐵道株式會社旗下4星級飯店 )索拉利亞西鐵飯店台北西門也位在此棟大樓內! 外縣市旅客來台北小旅行(夜宿西門町)住這兒~可以輪替著吃(樂多多集團)旗下3大人氣火鍋、無菜單鐵板燒、酸菜魚美食喔!

4星日本-索拉利亞西鐵飯店大樓.jpg

手扶梯乘坐電梯4樓~就會看到蒂芬尼藍『店外觀』狂一鍋酸菜魚

有電梯與手扶梯－狂一鍋酸菜魚西門町店.jpg

Tiffany Blue 時尚精品藍綠色超大蝴蝶結網美牆(打卡必拍)

蝴蝶結打卡牆-狂一鍋酸菜魚西門町店.jpg

試賣期間(還沒開賣)店外就滿滿排隊人潮!

排隊－狂一鍋酸菜魚西門町店 (2).jpg

(門口)放置一台取號機

正式營業後~您需先依(用餐人數)選按、取號、再於店外候位! 等候叫號

取號候位－狂一鍋酸菜魚西門町店.jpg

整間店處處都是精品藍色調!

座椅下方有置物架! 可以放包包及逛西門町血併購物之戰利品

置物架－狂一鍋酸菜魚西門町店.jpg

每桌餐桌側面抽屜內有放餐巾紙公筷

抽屜面紙公筷－狂一鍋酸菜魚西門町店.jpg

內用~免費招待玫瑰花茶洛神陳皮花果茶  自助無限喝到爽!

免費自助熱茶飲－狂一鍋酸菜魚西門町店 (3).jpg

提供的免費熱飲與餐廳風格一樣!走高質感fu

平常外食若單點一杯玫瑰花茶至少百元起跳! 在狂一鍋酸菜魚! 真的任您盡情暢飲~不怕您喝  台北西門町美食/捷運西門站必吃【狂一鍋酸菜魚西門店】肉多多、 

免費自助熱茶飲－狂一鍋酸菜魚西門町店 (4).jpg

狂一鍋酸菜魚西門町店ＭENU

2025-1月拍攝~避免未來店家更新調整菜單內容或售價(僅供參考)請以您用餐當日、現場菜單為準!

主食除了招牌『蕭鼓傳情酸菜魚』 還有一款茄香風味邦香四溢番茄鮮番茄魚可點食

 

酸菜魚很愛玩

仔細端倪菜單(菜色品名)將蕭邦、百達翡麗、香奈兒、路易威登等...精品品牌以(藏頭)方式置入

點餐~也可以開心追求時尚感(真有趣)

狂一鍋酸菜魚西門町店MENU1 (1).JPG

酸菜魚主食份量(小/中/大)以(名牌包)命名

機車包(適合1~2人共食)  托特包(適合2~3人)  鉑金包(適合3~4人)

AI玩主廚、AI玩菜單、精品藍世界『三冠玩』愈藍愈好玩、用餐還可開心追求時尚『美食翻玩界的天花板』

餐食合照－狂一鍋酸菜魚西門町店 (1).jpg

好喜歡這訂製款Tiffany藍餐筷~美美der

美美筷子－狂一鍋酸菜魚西門町店.jpg

餐期店長還會邀請客人一起玩遊戲互動

(終極密碼遊戲) 贏家有小禮物喔! 還可拿著冠軍手卡拍照打卡分享喜悅!

終極密碼遊戲－狂一鍋酸菜魚西門町店.jpg

終極密碼遊戲冠軍-狂一鍋酸菜魚西門町店.jpg

 

今天點蕭鼓傳情酸菜魚 (機車包 $550元   份量兩人吃很可以

若帶兒童用餐、點餐時再加點一些(加料)配料出餐時(內容物更澎湃)屆時一份酸菜魚3人吃也ok

蕭鼓傳情酸菜魚機車包-狂一鍋酸菜魚西門町店.jpg

廚師團隊6年多來~不停的穿巷吃研藏味、田園調查多國料區、往返在炒鍋與炮爐之間

堅持選用台灣在地(嘉南平原)職人日曬手作醃製之酸菜烹煮特有自然鹹香、爽脆回甘(天然味)酸菜魚

蕭鼓傳情酸菜魚－狂一鍋酸菜魚西門町店.jpg

AI助力推演台灣市場國民辣度與酸度

酸菜魚湯頭溫和順口! 不死酸、也不嗆辣!

非常適合初嚐酸菜魚美食饕客!

吃過不少酸菜魚品牌好友說: 狂一鍋酸菜魚(湯韻)帶著台灣職人醃製酸菜之天然酸香味! 不像某些品牌(湯頭酸度)入口比較像加了超多醋酸調味烹煮之醬料酸味!

狂一鍋酸菜魚~較順口、較耐吃

蕭鼓傳情酸菜魚湯-狂一鍋酸菜魚西門町店.jpg

寛冬粉  吸飽飽酸菜魚高湯香

入口滑溜、軟中帶Q

蕭鼓傳情酸菜魚冬粉-狂一鍋酸菜魚西門町店.jpg

烏鱧魚片  口感鮮嫩無土味、無魚腥味

份量給不少! 單吃、配飯都棒棒！

烏鱧魚片-狂一鍋酸菜魚西門町店.jpg

蕭鼓傳情酸菜魚   很夠味！湯汁拌飯很下飯

怕胖! 又想澆淋湯汁拌飯！有機米飯可以只點半碗喔!  半碗$10元。一碗$20元

白飯半碗與一碗-狂一鍋酸菜魚西門町店.jpg

機車包(酸菜魚) 裡頭除了烏鱧魚片酸菜還有: 豬五花肉片/川耳/小米泡椒/脆甜薄切蘿蔔片

魚湯辣度屬微辣口感!  

蕭鼓傳情酸菜魚配料-狂一鍋酸菜魚西門町店.jpg

有機米飯聞起來帶著淡淡芋香

米飯色澤潔白、米粒短圓飽滿、口感香Q

好奇的詢問服務生這是什麼品種的米飯？

原來~這是嚴選台灣『益全香米』再以日本象印電子鍋烹煮、讓每一碗『米飯』都能呈現最完美口感! 單吃米飯~咀嚼時(飯香甜)

益全香米飯-狂一鍋酸菜魚西門町店.jpg

開吃時! 

服務生貼心一桌桌詢問: 是否需要(拋棄式圍兜？) 

穿上圍兜可預防大口吃魚、大口喝湯時(湯汁)不會噴到衣服

拋棄式圍兜－狂一鍋酸菜魚西門町店.jpg

烏鱧魚片~滑嫩好吃。

豬五花肉片(油花)肥瘦相間五五%比例煮酸菜魚、不油不膩帶著酸菜魚湯(酸香味)

嘟嘟好的鹹度與酸度~很下飯

蕭鼓傳情酸菜魚－狂一鍋酸菜魚西門町店1.jpg

不想沖泡花果茶(免費熱飲)

MENU有綠茶/梅子醋/奶茶/烏梅汁可點

菜單融合時尚精品獨樹一幟生活美學；巧妙的(藏頭)知名品牌!跨界翻玩向經典致敬(品狂一鍋、美學一生)

狂一鍋酸菜魚西門店飲料MENU.jpg

狂一鍋酸菜魚真的很愛玩

飲料杯也和店舖一樣走時尚精品藍風格(很美)

單點的飲料  出餐時直接以外帶杯裝盛(份量是大杯裝)!

這點我很尬意(我喜歡)

因為若有品飲免費內用熱(花果茶)的話

點的冷飲肯定會喝不完so直接以『外帶杯盛裝』

沒喝完~可以直接手拿外帶! 吃飽續逛西門町、口渴時就不用再買飲料啦! 

單點飲料－狂一鍋酸菜魚西門町店2.jpg

我點易品清新梅子醋  $80元/杯   酸中帶甜很解膩

單點飲料－狂一鍋酸菜魚西門町店1.jpg

朋友點威然自得奶茶醇  $60元/杯  奶茶香甜濃厚! 若帶小朋友來用餐、還可到熱飲區拿杯子(倒)分享

威然自得奶茶醇－狂一鍋酸菜魚西門町店.jpg

酸菜魚蕃茄魚  推薦大家單點一份鍋巴  $89元

可沾湯汁後食用!  

鍋巴－狂一鍋酸菜魚西門町店 (2)35.jpg

方型酥鬆鍋巴!  浸泡一下下『酸菜魚湯；讓鍋巴微吸附湯汁後立即開吃

鍋巴－狂一鍋酸菜魚西門町店 (2).jpg

微濕潤又夾著著ㄎ凹 ~ㄎ凹~脆鬆口感! 很香很涮嘴!

鍋巴－狂一鍋酸菜魚西門町店 (1).jpg

小食 兒女情長鴨血辣(麻辣鴨血)  $60元

兒女情長鴨血辣－狂一鍋酸菜魚西門町店 (2).jpg

口感滑嫩   

盤內紅油~紅通通!入口辣度大約介於微辣小辣之間 

兒女情長鴨血辣－狂一鍋酸菜魚西門町店 (1).jpg

涼菜 百年傳世蓮藕香  $89元  

名字取的很古典美! 其實這道是柚香蓮藕啦!

百年傳世蓮藕香－狂一鍋酸菜魚西門町店 (3).jpg

蓮藕片軟中帶脆! 入口有著柚子果皮+糖熬煮後之微微酸甜(天然柚香

餐前吃很開胃、餐後吃可解膩

百年傳世蓮藕香－狂一鍋酸菜魚西門町店 (1).jpg

炸物 奈人擋住饅頭香  $110元  炸饅頭附煉乳

奈人擋住饅頭香－狂一鍋酸菜魚西門町店 (2).jpg

螺旋狀炸饅頭   炸過之後表層脆口、內部饅頭軟中帶Q

奈人擋住饅頭香－狂一鍋酸菜魚西門町店 (1).jpg

朋友說: 這道餐後甜點! 螞蟻人的愛~

衝著有酸V(熱)洛神陳皮(果茶)可無限續喝! 竟...(不手軟的)直接豪邁沾裹煉乳

甜甜煉乳奶香、搭外脆內Q炸饅頭! 吮指好食

奈人擋住饅頭香-狂一鍋酸菜魚西門町店.jpg

內用熱飲! 真的自助~免費沖泡喔! 

還貼心的貼了『仙女開心』與『女神快樂兩款熱飲配方~教用餐客人如何沖泡好喝花果茶

免費自助熱茶飲－狂一鍋酸菜魚西門町店 (1).jpg

玫瑰花陳皮比例2:1(泡3分鐘即可飲用)

因玫瑰花有活血化瘀作用(懷孕婦女、經期或體質虛弱者)需自行斟酌是否飲用!

女神快樂配方玫瑰陳皮花茶－狂一鍋酸菜魚西門町店.jpg

清新玫瑰花香+加了2片陳皮沖泡後(玫瑰花茶)帶著淡淡(陳皮)橙香

陳皮玫瑰花茶－狂一鍋酸菜魚西門町店.jpg

洛神陳皮花果茶 (仙女開心配方比例)

陳皮1:洛神2=泡3分鐘即可品飲  

酸酸洛神花果乾因為加了陳皮泡製特調、到酸酸甜甜、尾韻回甘! 很耐喝半杯後『回沖』味道仍然很濃喔！

仙女開心配方洛神花茶－狂一鍋酸菜魚西門町店.jpg

用餐環境2人用餐座位

2人桌－狂一鍋酸菜魚西門町店.jpg

及一間半開放式(可容納12人)總共3桌桌位之空間

此區很適合個性低調(家庭聚餐)朋友聚會時預約此區

12席半包廂區-狂一鍋酸菜魚西門町店 (1).jpg

12席半包廂區-狂一鍋酸菜魚西門町店 (2).jpg

1月中旬還沒正式開幕! 試營運(買一送一)吸引超多排隊人潮來用餐

用餐環境－狂一鍋酸菜魚西門町店 (2).jpg

時尚精品藍店內裝潢也有朋友稱此顏色是蒂芬尼藍綠色~很潮很時尚

用餐環境－狂一鍋酸菜魚西門町店 (3).jpg

樂多多集團2025-1月西門町打造了(樂多多美食一層樓) 旗下人氣2大品牌+我們今天吃的狂一鍋酸菜魚

樂多多美食一層樓-狂一鍋酸菜魚西門町店 (2).jpg

忠實老饕嘴饞新客

若想嚐鮮樂多多旗下『餐廳』明水然樂西門店狂一鍋-新台式火鍋餐食。2025起『來逛西門町商圈』從捷運西門站6號出口、步行約5分鐘搭電梯上4樓就吃的到喔!

明水然樂西門町店－狂一鍋酸菜魚西門町店.jpg

狂一鍋新台式火鍋西門町店-狂一鍋酸菜魚西門町店.jpg

狂想成真步步狂升燈籠打卡牆~拍照好好看

狂一鍋燈籠打卡牆－狂一鍋酸菜魚西門町店.jpg

剛剛有好多網紅、網美爭相在狂一鍋-新台式火鍋狂一鍋酸菜魚(餐廳外面)菱格紋走道『盡頭』巨大時尚精品藍蝴蝶結拍照

走時尚秀FU－狂一鍋酸菜魚西門町店 (2).jpg

西門町店『菱格紋走道場景』很像名模走秀時的伸展台；我們也現場跟風偽模特兒走秀拍照(真有趣)

走時尚秀FU－狂一鍋酸菜魚西門町店 (1).jpg

櫃檯有檸檬鹽糖可自取

品味完酸度適中、微辣蕭鼓傳情酸菜魚(來一顆)剛好可以清新一下口腔內酸菜魚味

檸檬鹽糖－狂一鍋酸菜魚西門町店.jpg

這棟新綜合大樓  附設(地下室)汽、機車收費停車場

嘟嘟房西門漢口站停車場(出入口)位在漢口街二段(此漢口街是單行道)要停車時記得順著『單行方向進入』地下停車場

B1機車停車場

B2~B5汽車停車場

嘟嘟房西門漢口站停車場入口(單行道).png

查看google map網評:

停車場『出入口』只有這一個車道比較窄(不適合)新手及開車技術不好者停放

加上『汽車停車格』全是機械停車位

又有『車高與車重限制』總之好像不太好停車! 汽車高度限1.8m以下、車重限2000公斤以下

(車子)是否停放這裡？請自行斟酌喔!

嘟嘟房機械停車場-西門漢口站.jpg

嘟嘟房-西門漢口站(停車場) 2025-1月收費方式(如下圖)

嘟嘟房機械停車場-西門漢口站.png

狂一鍋酸菜魚-西門店還沒開幕就滿滿排隊、用餐人潮!

可說是台灣餐飲界唯一『10年內』新創單一品牌、雙雙突破10億餐飲新貴(幕後餐飲推手)

聽店長說: 姊妹品牌(肉多多、明水然樂)已經紅到海外去啦!在國外夯到一位難求。狂一鍋-新台式火鍋也將前進香港新加坡!

屆時旅居海外台灣人；不用等回台時才能回味樂多多品牌美食! 直接在海外、香港、新加坡就吃的到！

樂多多美食一層樓-狂一鍋酸菜魚西門町店 (1).jpg

狂一鍋酸菜魚-西門店

電話:02-2361-0202

營業時間:11:00~03:00(最後點餐02:00)

地址:台北市萬華區中華路一段88號4樓

粉絲頁: 狂一鍋酸菜魚

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狂一鍋酸菜魚-新光三越台南中山店

電話: 06-223-9696

地址: 台南市中西區中山路162號12樓

 

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巧哚洋房首圖.jpg

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烏托邦串燒酒場-首圖.jpg

  

 

  每個人對(狂一鍋酸菜魚)餐食口味喜好不盡相同『2025-1月食記』僅供參考； 營業時間、餐食實際內容成份售價、優惠訊息；請依店家(官網)公告為依據!!喜歡小紫食記分享文嗎？幫    小紫吃喝玩樂．享食煮藝 按個讚+追蹤；您的『按讚』是我繼續寫文分享的動力；一起趴趴走找尋下一站美食景點go

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