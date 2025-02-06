台北西門町好吃酸菜魚推薦/捷運西門站美食【狂一鍋酸菜魚西門店】內用免費(熱)玫瑰花茶、洛神花茶無限暢飲!!美美時尚精品藍用餐環境。可愛蝴蝶結網美打卡牆必拍!

肉多多、明水然樂兩大創新姊妹品牌(2025樂多多集團最新力作)與狂一鍋新台式火鍋/明水然．樂鐵板燒共譜(樂多多美食一層樓)老饕享食更方便! 食記附~狂一鍋酸菜魚菜單、捷運享食地圖與停車資訊

一分鐘今日用餐餐食(短影片) https://youtube.com/shorts/4NkC_civT8s?si=O-T0E2ODvau3KJZE

狂一鍋酸菜魚西門店~爆紅年輕時尚酸菜魚。品狂一鍋~美學一生！狂一鍋酸菜魚開幕囉！

狂一鍋酸菜魚-西門店

電話:02-2361-0202

營業時間:11:00~03:00(最後點餐02:00)

地址:台北市萬華區中華路一段88號4樓

粉絲頁: 狂一鍋酸菜魚

目前全台有兩家門店(台北與台南)都吃的到

台北(西門町店)超誇張! 還沒正式開幕!試賣期間一樓滿滿排隊人潮、晚餐或假日至少需等1小時

可見大家和我們一樣都很愛這時尚藍(酸菜魚)新品牌

為了(啖美食)我願意等!!

狂一鍋酸菜魚消費方式:

收現金、可刷卡。用餐加收+10%服務費 用餐時間90分鐘 禁帶外食 禁止帶寵物入內(導盲犬除外)

別忘了加點兒女情長鴨血辣(麻辣鴨血)與百年傳世蓮藕香(柚香蓮藕)配飯、佐食

捷運享食超方便!! 出捷運西門站6號出口(沿著中華路一段)步行300m-4分鐘路程即可抵

狂一鍋酸菜魚西門店 位在(下圖)綜合商業大樓內~4樓

( 西日本鐵道株式會社旗下4星級飯店 )索拉利亞西鐵飯店台北西門也位在此棟大樓內! 外縣市旅客來台北小旅行(夜宿西門町)住這兒~可以輪替著吃(樂多多集團)旗下3大人氣火鍋、無菜單鐵板燒、酸菜魚美食喔!

搭手扶梯或乘坐電梯到4樓~就會看到蒂芬尼藍『店外觀』狂一鍋酸菜魚

Tiffany Blue 時尚精品藍綠色超大蝴蝶結網美牆(打卡必拍)

試賣期間(還沒開賣)店外就滿滿排隊人潮!

(門口)放置一台取號機

正式營業後~您需先依(用餐人數)選按、取號、再於店外候位! 等候叫號

整間店處處都是精品藍色調!

座椅下方有置物架! 可以放包包及逛西門町血併購物之戰利品

每桌餐桌側面抽屜內有放餐巾紙與公筷!

內用~免費招待玫瑰花茶、洛神陳皮花果茶 自助無限喝到爽!

提供的免費熱飲與餐廳風格一樣!走高質感fu

平常外食若單點一杯玫瑰花茶至少百元起跳! 在狂一鍋酸菜魚! 真的任您盡情暢飲~不怕您喝

狂一鍋酸菜魚西門町店ＭENU

2025-1月拍攝~避免未來店家更新調整菜單內容或售價(僅供參考)請以您用餐當日、現場菜單為準!

主食除了招牌『蕭鼓傳情酸菜魚』 還有一款茄香風味『邦香四溢番茄鮮』番茄魚可點食

酸菜魚很愛玩

仔細端倪菜單(菜色品名)將蕭邦、百達翡麗、香奈兒、路易威登等...精品品牌以(藏頭)方式置入

點餐~也可以開心追求時尚感(真有趣)

酸菜魚主食份量(小/中/大)以(名牌包)命名

機車包(適合1~2人共食) 托特包(適合2~3人) 鉑金包(適合3~4人)

AI玩主廚、AI玩菜單、精品藍世界『三冠玩』愈藍愈好玩、用餐還可開心追求時尚『美食翻玩界的天花板』

好喜歡這訂製款Tiffany藍餐筷~美美der

餐期店長還會邀請客人一起玩遊戲互動

(終極密碼遊戲) 贏家有小禮物喔! 還可拿著冠軍手卡拍照打卡分享喜悅!

今天點蕭鼓傳情酸菜魚 (機車包) $550元 份量兩人吃很可以

若帶兒童用餐、點餐時再加點一些(加料)配料出餐時(內容物更澎湃)屆時一份酸菜魚3人吃也ok

廚師團隊6年多來~不停的穿巷吃研藏味、田園調查多國料區、往返在炒鍋與炮爐之間

堅持選用台灣在地(嘉南平原)職人日曬手作醃製之酸菜烹煮特有自然鹹香、爽脆回甘(天然味)酸菜魚

AI助力推演台灣市場國民辣度與酸度

酸菜魚湯頭溫和順口! 不死酸、也不嗆辣!

非常適合初嚐酸菜魚美食饕客!

吃過不少酸菜魚品牌好友說: 狂一鍋酸菜魚(湯韻)帶著台灣職人醃製酸菜之天然酸香味! 不像某些品牌(湯頭酸度)入口比較像加了超多醋酸調味烹煮之醬料酸味!

狂一鍋酸菜魚~較順口、較耐吃

寛冬粉 吸飽飽酸菜魚高湯香

入口滑溜、軟中帶Q

烏鱧魚片 口感鮮嫩無土味、無魚腥味

份量給不少! 單吃、配飯都棒棒！

蕭鼓傳情酸菜魚 很夠味！湯汁拌飯很下飯

怕胖! 又想澆淋湯汁拌飯！有機米飯可以只點半碗喔! 半碗$10元。一碗$20元

機車包(酸菜魚) 裡頭除了烏鱧魚片、酸菜還有: 豬五花肉片/川耳/小米泡椒/脆甜薄切蘿蔔片

魚湯辣度屬微辣口感!

有機米飯聞起來帶著淡淡芋香！

米飯色澤潔白、米粒短圓飽滿、口感香Q

好奇的詢問服務生這是什麼品種的米飯？

原來~這是嚴選台灣『益全香米』再以日本象印電子鍋烹煮、讓每一碗『米飯』都能呈現最完美口感! 單吃米飯~咀嚼時(飯香甜)

開吃時!

服務生貼心一桌桌詢問: 是否需要(拋棄式圍兜？)

穿上圍兜可預防大口吃魚、大口喝湯時(湯汁)不會噴到衣服

烏鱧魚片~滑嫩好吃。

豬五花肉片(油花)肥瘦相間五五%比例煮酸菜魚、不油不膩帶著酸菜魚湯(酸香味)

嘟嘟好的鹹度與酸度~很下飯

不想沖泡花果茶(免費熱飲)

MENU有綠茶/梅子醋/奶茶/烏梅汁可點

菜單融合時尚精品獨樹一幟生活美學；巧妙的(藏頭)知名品牌!跨界翻玩向經典致敬(品狂一鍋、美學一生)

狂一鍋酸菜魚真的很愛玩

飲料杯也和店舖一樣走時尚精品藍風格(很美)

單點的飲料 出餐時直接以外帶杯裝盛(份量是大杯裝)!

這點我很尬意(我喜歡)

因為若有品飲免費內用熱(花果茶)的話

單點的冷飲肯定會喝不完so直接以『外帶杯盛裝』

沒喝完~可以直接手拿外帶! 吃飽續逛西門町、口渴時就不用再買飲料啦!

我點易品清新梅子醋 $80元/杯 酸中帶甜很解膩

朋友點威然自得奶茶醇 $60元/杯 奶茶香甜濃厚! 若帶小朋友來用餐、還可到熱飲區拿杯子(倒)分享

吃酸菜魚或蕃茄魚 推薦大家單點一份鍋巴 $89元

可沾湯汁後食用!

方型酥鬆鍋巴! 浸泡一下下『酸菜魚湯；讓鍋巴微吸附湯汁後立即開吃

微濕潤又夾著著ㄎ凹 ~ㄎ凹~脆鬆口感! 很香很涮嘴!

小食 兒女情長鴨血辣(麻辣鴨血) $60元

口感滑嫩

盤內紅油~紅通通!入口辣度大約介於微辣與小辣之間

涼菜 百年傳世蓮藕香 $89元

名字取的很古典美! 其實這道是柚香蓮藕啦!

蓮藕片軟中帶脆! 入口有著柚子果皮+糖熬煮後之微微酸甜(天然柚香)

餐前吃很開胃、餐後吃可解膩

炸物 奈人擋住饅頭香 $110元 炸饅頭附煉乳

螺旋狀炸饅頭 炸過之後表層脆口、內部饅頭軟中帶Q

朋友說: 這道餐後甜點! 螞蟻人的愛~

衝著有酸V(熱)洛神陳皮(果茶)可無限續喝! 竟...(不手軟的)直接豪邁沾裹煉乳吃

甜甜煉乳奶香、搭外脆內Q炸饅頭! 吮指好食

內用熱飲! 真的自助~免費沖泡喔!

還貼心的貼了『仙女開心』與『女神快樂』兩款熱飲配方~教用餐客人如何沖泡好喝花果茶

玫瑰花與陳皮比例2:1(泡3分鐘即可飲用)

因玫瑰花有活血化瘀作用(懷孕婦女、經期或體質虛弱者)需自行斟酌是否飲用!

清新玫瑰花香+加了2片陳皮沖泡後(玫瑰花茶)帶著淡淡(陳皮)橙香

洛神陳皮花果茶 (仙女開心配方比例)

陳皮1:洛神2=泡3分鐘即可品飲

酸酸洛神花果乾因為加了陳皮泡製特調、到酸酸甜甜、尾韻回甘! 很耐喝半杯後『回沖』味道仍然很濃喔！

用餐環境有2人用餐座位

及一間半開放式(可容納12人)總共3桌桌位之空間

此區很適合個性低調(家庭聚餐)或朋友聚會時預約此區

1月中旬還沒正式開幕! 試營運(買一送一)吸引超多排隊人潮來用餐

時尚精品藍店內裝潢也有朋友稱此顏色是蒂芬尼藍綠色~很潮很時尚

樂多多集團2025-1月在西門町打造了(樂多多美食一層樓) 旗下人氣2大品牌+我們今天吃的狂一鍋酸菜魚

忠實老饕或嘴饞新客

若想嚐鮮樂多多旗下『餐廳』明水然樂西門店或狂一鍋-新台式火鍋餐食。2025起『來逛西門町商圈』從捷運西門站6號出口、步行約5分鐘搭電梯上4樓就吃的到喔!

狂想成真! 步步狂升燈籠打卡牆~拍照好好看

剛剛有好多網紅、網美爭相在狂一鍋-新台式火鍋與狂一鍋酸菜魚(餐廳外面)菱格紋走道『盡頭』巨大時尚精品藍蝴蝶結拍照

西門町店『菱格紋走道場景』很像名模走秀時的伸展台；我們也現場跟風偽模特兒走秀拍照(真有趣)

櫃檯有檸檬鹽糖可自取

品味完酸度適中、微辣蕭鼓傳情酸菜魚(來一顆)剛好可以清新一下口腔內酸菜魚味

這棟新綜合大樓 附設(地下室)汽、機車收費停車場

嘟嘟房西門漢口站停車場(出入口)位在漢口街二段(此漢口街是單行道)要停車時記得順著『單行方向進入』地下停車場

B1是機車停車場

B2~B5是汽車停車場

查看google map網評:

停車場『出入口』僅只有這一個且車道比較窄(不適合)新手及開車技術不好者停放

加上『汽車停車格』全是機械停車位

又有『車高與車重限制』總之好像不太好停車! 汽車高度限1.8m以下、車重限2000公斤以下

(車子)是否停放這裡？請自行斟酌喔!

嘟嘟房-西門漢口站(停車場) 2025-1月收費方式(如下圖)

狂一鍋酸菜魚-西門店還沒開幕就滿滿排隊、用餐人潮!

可說是台灣餐飲界唯一『10年內』新創單一品牌、雙雙突破10億餐飲新貴(幕後餐飲推手)

聽店長說: 姊妹品牌(肉多多、明水然樂)已經紅到海外去啦!在國外夯到一位難求。狂一鍋-新台式火鍋也將前進香港及新加坡!

屆時旅居海外台灣人；不用等回台時才能回味樂多多品牌美食! 直接在海外、香港、新加坡就吃的到！

狂一鍋酸菜魚-西門店

電話:02-2361-0202

營業時間:11:00~03:00(最後點餐02:00)

地址:台北市萬華區中華路一段88號4樓

粉絲頁: 狂一鍋酸菜魚

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狂一鍋酸菜魚-新光三越台南中山店

電話: 06-223-9696

地址: 台南市中西區中山路162號12樓

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每個人對(狂一鍋酸菜魚)餐食口味喜好不盡相同『2025-1月食記』僅供參考； 營業時間、餐食實際內容成份售價、優惠訊息；請依店家(官網)公告為依據!!喜歡小紫食記分享文嗎？幫 小紫吃喝玩樂．享食煮藝 按個讚+追蹤；您的『按讚』是我繼續寫文分享的動力；一起趴趴走找尋下一站美食景點go