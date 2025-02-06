大嘴巴茶坊

店家地址：基隆市仁愛區愛三路57號3樓

聯絡電話：02-24281854

營業時間：平日 10:00-01:30 假日 10:00-02:30

官方臉書： 大嘴巴茶坊

因為我的生日快到了，就想找大夥一起來吃個飯，聊八卦。

最方便大家聚集的地方就是基隆廟口了，於是我們約在很多人推薦的 大嘴巴茶坊 一起吃飯~

店位於三樓，有電梯可以搭乘~

店內用餐空間寬敞舒適，因為我們不喜歡人潮，所以約在平日~

這裡還有一小區包廂的感覺，比較多人可以選擇這邊用餐~

在這裡用餐最棒的地方就是這裡有2.1A高速USB插座，而且還有超高速1T無線網路WIFI

營業時間還有到凌晨，如果就住在附近的朋友想找個地方吃消夜待一下，就很適合來這裡坐坐~

大大的窗戶可以看到廟口，不過今天下雨就是了~

這裡是掃 QR-Code 點餐，可以直接計算金額非常方便，也不用擔心點錯~

美式大拼盤的薯條超多，而且是我很愛的古早味，讓人想一直猛塞薯條

雞翅我和母親大人都很愛，他就是炸的非常酥香，肉比較緊縮的那種，越嚼越香，讓人口水直流~

超多人推薦的主廚蒜香厚切牛排

他的香蒜麵包是這種厚片的耶，吃過的都說讚~

厚實的牛排，口感超Q彈又多汁，香蒜整個鋪滿滿，母親大人很愛~

我點的是BBQ碳烤雞腿排

整個超豐盛，還有小菜耶

雞腿厚實又大塊，口感細嫩又夠味，簡直配飯神器

吃這個就是要猛扒飯阿，看到我又流口水了啦

點餐的時候看照片，我以為他是簡餐，就是有小菜和白飯，結果沒想到他底下還有鐵板麵耶，

簡直飽到爆炸，分量十足，不過他們家的鐵板麵有一個共通點就是都有點太鹹就是了~

父親大人點的蔥爆牛肉

細嫩絲滑的牛肉，父親大人也超愛的，整個吃光光~

餐點都有附古早味紅茶，超好喝~

不過愛吃冰沙的我，還是另外點了一杯焦糖布丁冰沙

上面有一整顆布丁耶~

這個冰沙的調味和甜度完全就是我的菜，好好吃喔，恰到好處的甜，不會過於甜膩，下次來我還要點

母親大人後來也追加了一杯芒果冰沙~

點了一份焦糖珍珠厚片當飯後甜點。

個人覺得，這個冰淇淋幾乎融化了，所以口感體驗上會覺得不夠冰，厚片也吃不到酥脆，

無法體驗到像是布朗尼與冰淇淋的那種冰與火，對比明顯的衝突感，味道的話，整體太過甜膩了。

整體的用餐體驗感覺不錯，餐點大部分都很好吃，價格的話，個人覺得加上服務費有偏貴一點，

不過下次有機會還是會再來吃吃其他的餐點看看~