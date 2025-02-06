天天里仁

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每年過年，我們都會到 天天里仁 採購年貨，最喜歡他們使用健康的天然食材製作，

讓我們過年可以大快朵頤又可以吃的安心，而且選擇也滿多的~

我們今年入手的有蝴蝶千層派、芝麻豆脆片、杏仁小餘、玫瑰覆盆莓牛軋糖和海苔鹹香麻花捲

美美的包裝設計，拿來當年節伴手禮也很適合~

精美的小包裝，保存分食方便，直接擺盤招待客人也非常吸睛

過年大伙聚在一起聊天，或是半夜追劇嘴饞的時候，就可以像這樣來一盤，

超適合像我這樣什麼都想吃一點的人，而且擺起來很漂亮呢

芝麻豆脆片，咬起來很脆，整體以餅乾本身的味道，就是原味餅乾為主，

多了一點芝麻的香氣，不是什麼重口味的路線，越嚼越香的單純滋味~

椒鹽杏仁小餘，他的餘，使用的是酥炸口感的裹粉海苔。

他的杏仁就是很入口即化的那種，一點也不會難咬，

整體的椒鹽味滿濃郁的，很好吃，讓人忍不住一口接一口

海苔麻花捲。

因為看到他的麻花捲造型，就直接先代入一般麻花捲的口感，

結果入口才發現，他吃起來是乖乖耶，海苔口味的乖乖，好吃~

葡萄千層派，很容易出現在別人的西式喜餅裡的小餅乾。

千層的輕薄酥脆，輕盈的空氣感，帶點砂糖的小甜蜜，非常討喜

玫瑰覆盆子牛軋糖用料很實在，調味也很美味，咬起來很香，口感是比較傳統硬挺的那種。

過年好像是必嗑瓜子才有過年的感覺，殼咬起來比較軟的葵瓜子，吃起來對牙齒更沒有負擔的感覺~

年節拜拜也很好攜帶呢。