嘉義映月橋老師傅古法手搗彩虹粉粿冰/冷燒冰

店家地址：嘉義市東區里親水路123號繼續往前直行800公尺

聯絡電話：0958-780327

營業時間：平日 11:00-18:00 假日11:00-18:30 周二公休

官方臉書： 嘉義映月橋老師傅古法手搗彩虹粉粿冰/冷燒冰

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因應元宵節的到來，我們也到 嘉義映月橋老師傅古法手搗彩虹粉粿冰/冷燒冰 帶了一些湯圓來吃吃

這家除了是到嘉必訪的網路人氣打卡美食，也是許多網友推薦的古早味，

我們這次帶的是彩虹蔬果手工小湯圓、金圓寶一口酥皮小湯圓和五行手工甜湯圓~

先來吃小朋友最愛的彩虹蔬果手工小湯圓，他們家的小湯圓都是100%純糯米製作，

就算單嚼也可以品嘗到糯米的香甜，口感很有彈性，上面看到的繽紛色彩，

都是使用南瓜、紫薯、薑黃、波菜、甜菜根、香蘭葉和芝麻這些天然新鮮蔬果混合而成，

所以大小朋友都可以安心食用，除了可以搭配甜湯，也可以煮鹹湯。

更可以拿來做成讓人一口接一口的炸小湯圓~

不過我這次要來挑戰的是以傳統炸小湯圓為基礎的新吃法。

先在烤盤上鋪上一層料理紙，接著把小湯圓均勻的平鋪開來，盡量不要碰到彼此，以免黏在一起。

接著在上面噴上一些油再進烤箱烤，用這樣的方式取代傳統的油炸，省去耗油又不健康的麻煩~

我大概是180度烤10分鐘吧，烤完的小湯圓變得很澎，顏色也變得更鮮豔，還有香噴噴的味道

輕輕的盛盤，再準備一些自己喜歡的沾醬沾取。

傳統的炸小湯圓是直接和花生粉混合，我想的這個新吃法是用沾取的方式，

讓大家可以依照自己喜歡的口味沾取和混合搭配，就不用局限在只能品嘗一種口味了。

巧克力粉和優格，單獨個別沾取好吃，也可以沾完優格再沾巧克力粉，酸酸甜甜的滋味，非常豐富討喜~

另外也可以準備自己喜歡的手工果醬，這種被果醬浸濕了的小湯圓香酥外皮，

再深入到內在柔軟又有彈性的心，吃起來有一種在嚼水果軟糖的感覺，超好吃，

和沾取優格那種豐厚包裹的口感又是完全不同的美味世界，很推薦大家可以試試看

接下來這個是份量十足的五行手工甜湯圓，大大的個頭，比一般的湯圓還要大顆呢

有黑芝麻、花生、紅豆、抹茶和時尚奶茶五種口味~

晶亮的外皮，咬開裡面是飽滿的內餡

滿溢的黑芝麻實在是太誘人了

每顆都是我一口無法吃下的大塊頭

我自己私心最愛奶茶口味，吃起來真的很奶茶，讓人回味無窮想再吃，下次要多帶一些奶茶口味的才行

而且我跟你們說，他的皮真的是太有彈性了，簡直就像水晶餃，

配上這奶茶內餡，在口中直接就是一個可以咬的奶茶，越嚼越香，推推~

最後這個是很可愛的金圓寶一口酥皮小湯圓，因為酥皮會出油，所以我們烤的時候不需要再另外噴油~

180度烤5分鐘就可以囉，非常方便吃，而且看他在烤箱裡面澎起來的樣子好治癒喔

目前總共推出了四種口味~

濃厚的內餡再被輕薄的千層外衣給包裹入口後，在口中交織的好甜蜜，

輕盈的空氣感很有偷偷減膩的好作用。

我特別喜歡粉紅色的這款，裡面還有像麻糬一樣的內餡，甜的恰到好處，好好吃喔~

喜歡這款古早味，或是正在選購元宵節要吃什麼款湯圓的朋友，