儘管我對小熊軟糖無喜好，人生至今也絕對吃過好幾次

看似外觀大同小異的小熊軟糖，在市面上也有各式各樣的廠牌和商品

除了創始者德國糖果品牌HARIBO哈瑞寶，其他品牌如：美國Albanese艾爾巴、德國派對熊Baren-Treff、泰國Jolly Bear也都有小熊軟糖

甚至健康食品廠或藥廠也會推出特殊配方的版本，如：澳洲無糖糖果 Double'D、德國潤喉糖DR.C.SOLDAN、ACE就有推出全素或天然代糖取代蔗糖的無糖小熊軟糖

本篇是介紹是我在全聯福利中心買的2款「ACE ZERO SUGARE Gummies 無糖軟糖」

【ACE】ZERO SUGAR 無糖軟糖 商品資訊

商品名稱：【ACE】ZERO SUGAR Q軟糖(櫻桃檸檬) 60 g

【ACE】ZERO SUGAR Q軟糖(橘子蘋果) 60 g

相關連結：

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商品規格：10 包/ 60 g(袋)

營養資訊：熱量 123.05 kcal/ 袋(205.08 kcal/ 100 g)

※產品含有糖醇取代蔗糖，建議腸胃較敏感者適量食用

最佳賞味：24月

產地/製造商：德國

▲【ACE】ZERO SUGAR Q軟糖 (左)櫻桃檸檬 (右)橘子蘋果 成分資訊

成分主要是麥芽糖醇和明膠(葷)，再添加蔬果濃縮汁、天然香料、棕梠蠟製成，成分相對單純，沒有添加色素與防腐劑

跟普通成分的小熊軟糖(以HARIBO 金熊Q軟糖為例，熱量338.3 kcal/ 100 g)不同的是，以麥芽糖醇取代葡萄糖漿、糖(蔗糖)、葡萄糖等「糖類」，故稱之「無糖」，熱量約為60%

※麥芽糖醇不是糖?

麥芽糖醇(Maltitol)是天然代糖的一種。甜度約為砂糖60-80%、蔗糖75%-90%，能給人相當的甜感但熱量約為糖的一半(2 kcal/ g)

代糖(也被稱為甜味劑)，是具有甜味但熱量低的一類糖或糖醇類化合物。若是天然存在於蔬果或發酵食品中的則稱為天然代糖，甜度較蔗糖略低，但熱量也相對僅約一半，如：麥芽糖醇(Maltitol)、甜菊糖(Stevia)、羅漢果苷(Mongroside)及糖醇類，像是赤藻糖醇（Erythritol）、山梨糖醇(Sorbitol)、木糖醇(Xylitol)。人工合成代糖通常甜度是蔗糖的數十道數百倍，也通常食用後不會產生熱量，如：糖精(Saccharin)、紐甜(Neotame)、阿斯巴甜(Aspartame)。

▲【ACE】ZERO SUGAR Q軟糖 (左)櫻桃檸檬 (右)橘子蘋果

每袋(共60 g)內有10小包，每小包內都有2隻小熊；平均每隻小熊3 g，熱量約6.15 kcal

整袋吃光也約123.05 kcal而已，感覺有開心到卻又不會吃進太多熱量，但製造出很多垃圾就是了

▲【ACE】ZERO SUGAR Q軟糖

仔細觀察小熊的外貌，四肢肥短、熊頭又扁扁的(左右被壓扁)，其實還真難說是「可愛」

原本以為小包的顏色就是裡面的口味，沒想到是隨機的。可能兩隻小熊口味各一，也可能都同口味

口感富有彈性和略有硬度，前五下特別有咬勁，咬開後就會稍微軟化，越來越好嚼且有些許水份和甜味滲出

▲【ACE】ZERO SUGAR Q軟糖 櫻桃檸檬

「檸檬」有清新的檸檬香氣，伴隨酸甜各半的滋味，我覺得是四種口味中最不會吃膩也是我最喜歡的口味

「櫻桃」可能是用莓果濃縮果汁且又有加工的關係?乍吃起來有點像川貝枇杷膏或感冒糖漿的味道，跟新鮮櫻桃和莓果風味有差

▲【ACE】ZERO SUGAR Q軟糖 橘子蘋果

「橘子」雖然甜多於酸味，但跟檸檬口味一樣都是酸味有凸顯出來，整體甜酸均衡且特別有汁感，是四種口味中我第二喜歡的

「蘋果」就是和各種青蘋果口味的商品(糖果或牙膏)一樣的味道，完全不像新鮮青蘋果的滋味，但大家都一吃就知道是青蘋果風味

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【參考好文】

→[麥片]澳洲Sanitarium【Weet-Bix】BITES Mini穀片。杏桃果乾&綜合野莓

→[麥片]澳洲Sanitarium【Weet-Bix】澳洲全穀片

以上。