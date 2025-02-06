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[健康零食]德國Limited【ACE】ZERO SUGAR。櫻桃檸檬&橘子蘋果小熊無糖軟糖 #全聯通路限定 #麥芽糖醇 #天然香料

2025燈會攻略 無糖軟糖 無糖 天然代糖 more
2025-02-06 10:35:00 文字：小狐尼 NiNi
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小狐尼 NiNi

小狐尼 NiNi

202502【ACE】ZERO SUGAR Q軟糖

儘管我對小熊軟糖無喜好，人生至今也絕對吃過好幾次

看似外觀大同小異的小熊軟糖，在市面上也有各式各樣的廠牌和商品

除了創始者德國糖果品牌HARIBO哈瑞寶，其他品牌如：美國Albanese艾爾巴、德國派對熊Baren-Treff、泰國Jolly Bear也都有小熊軟糖

甚至健康食品廠或藥廠也會推出特殊配方的版本，如：澳洲無糖糖果Double'D、德國潤喉糖DR.C.SOLDAN、ACE就有推出全素或天然代糖取代蔗糖的無糖小熊軟糖

本篇是介紹是我在全聯福利中心買的2款「ACE ZERO SUGARE Gummies 無糖軟糖」

 

 

【ACE】ZERO SUGAR 無糖軟糖 商品資訊

商品名稱：【ACE】ZERO SUGAR Q軟糖(櫻桃檸檬) 60 g

【ACE】ZERO SUGAR Q軟糖(橘子蘋果) 60 g

相關連結：

台灣官網

蝦皮商城

Pinkoi

商品規格：10 包/ 60 g(袋)

營養資訊：熱量 123.05 kcal/ 袋(205.08 kcal/ 100 g)

※產品含有糖醇取代蔗糖，建議腸胃較敏感者適量食用

最佳賞味：24月

產地/製造商：德國

202502【ACE】ZERO SUGAR Q軟糖

【ACE】ZERO SUGAR Q軟糖 (左)櫻桃檸檬 (右)橘子蘋果 成分資訊

成分主要是麥芽糖醇和明膠(葷)，再添加蔬果濃縮汁、天然香料、棕梠蠟製成，成分相對單純，沒有添加色素與防腐劑

跟普通成分的小熊軟糖(以HARIBO 金熊Q軟糖為例，熱量338.3 kcal/ 100 g)不同的是，以麥芽糖醇取代葡萄糖漿、糖(蔗糖)、葡萄糖等「糖類」，故稱之「無糖」，熱量約為60%

 

※麥芽糖醇不是糖?

麥芽糖醇(Maltitol)是天然代糖的一種。甜度約為砂糖60-80%、蔗糖75%-90%，能給人相當的甜感但熱量約為糖的一半(2 kcal/ g)

代糖(也被稱為甜味劑)，是具有甜味但熱量低的一類糖或糖醇類化合物。若是天然存在於蔬果或發酵食品中的則稱為天然代糖，甜度較蔗糖略低，但熱量也相對僅約一半，如：麥芽糖醇(Maltitol)、甜菊糖(Stevia)、羅漢果苷(Mongroside)及糖醇類，像是赤藻糖醇（Erythritol）、山梨糖醇(Sorbitol)、木糖醇(Xylitol)。人工合成代糖通常甜度是蔗糖的數十道數百倍，也通常食用後不會產生熱量，如：糖精(Saccharin)、紐甜(Neotame)、阿斯巴甜(Aspartame)。

202502【ACE】ZERO SUGAR Q軟糖

【ACE】ZERO SUGAR Q軟糖 (左)櫻桃檸檬 (右)橘子蘋果

每袋(共60 g)內有10小包，每小包內都有2隻小熊；平均每隻小熊3 g，熱量約6.15 kcal

整袋吃光也約123.05 kcal而已，感覺有開心到卻又不會吃進太多熱量，但製造出很多垃圾就是了

202502【ACE】ZERO SUGAR Q軟糖

【ACE】ZERO SUGAR Q軟糖 

仔細觀察小熊的外貌，四肢肥短、熊頭又扁扁的(左右被壓扁)，其實還真難說是「可愛」

原本以為小包的顏色就是裡面的口味，沒想到是隨機的。可能兩隻小熊口味各一，也可能都同口味

口感富有彈性和略有硬度，前五下特別有咬勁，咬開後就會稍微軟化，越來越好嚼且有些許水份和甜味滲出

202502【ACE】ZERO SUGAR Q軟糖

【ACE】ZERO SUGAR Q軟糖 櫻桃檸檬

「檸檬」有清新的檸檬香氣，伴隨酸甜各半的滋味，我覺得是四種口味中最不會吃膩也是我最喜歡的口味

「櫻桃」可能是用莓果濃縮果汁且又有加工的關係?乍吃起來有點像川貝枇杷膏或感冒糖漿的味道，跟新鮮櫻桃和莓果風味有差

202502【ACE】ZERO SUGAR Q軟糖

【ACE】ZERO SUGAR Q軟糖 橘子蘋果

「橘子」雖然甜多於酸味，但跟檸檬口味一樣都是酸味有凸顯出來，整體甜酸均衡且特別有汁感，是四種口味中我第二喜歡的

「蘋果」就是和各種青蘋果口味的商品(糖果或牙膏)一樣的味道，完全不像新鮮青蘋果的滋味，但大家都一吃就知道是青蘋果風味

 

代理商家資訊

公司地址：宜果國際股份有限公司(台北市中山區南京東路三段68號5樓)

客服電話：0800-222-000

客服時間：週一至五9:00-17:00；週六日與國定假日休

台灣官網

蝦皮商城

家樂福線上購物

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【參考好文】

→[麥片]澳洲Sanitarium【Weet-Bix】BITES Mini穀片。杏桃果乾&綜合野莓

→[麥片]澳洲Sanitarium【Weet-Bix】澳洲全穀片

以上。

 
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