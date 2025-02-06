這一間【老司G Tea&Coffee】聽朋友推薦已經一陣子，這一回終於利用假期來到宜蘭冬山打個卡，半開放式的自家老屋經過老闆與闆娘一手改造，打造出一個復古懷舊風的咖啡廳，有網美最喜愛拍照的玻璃屋，還有親子友善設施，餐點提供火鍋、義大利麵、咖哩飯、鬆餅、點心炸物、咖啡及各式飲品，適合親子用餐或下午茶，大人坐著悠閒喝咖啡，小孩跑跑跳跳盪鞦韆，好不愜意!

老司G咖啡廳｜在哪裡?

【老司G Tea&Coffee】我就簡稱老司G 吧，地理位置在宜蘭冬山鄉的光明路，清溝九連埤彩虹水岸旁，著名的清溝夜市就在附近，店家尚未提供停車場，我們導航抵達時看見水岸旁的馬路停滿了車，就依序找個位置停妥再步行過去。

■ 地址 : 宜蘭縣冬山鄉光明路344號

■ 電話 : 0988197584

■ 營業時間 11:00-18:00

■ 公休日: 周四

老司G咖啡廳｜戶外環境

第一次來到老司G覺得跟自己想像得不太一樣，附近沒有寬廣視野的稻田風光和山景，車子駛在彎彎曲曲小路，穿梭一些民宅與鐵皮屋穿然後就到了，九連埤彩虹水岸是大溝渠兩旁妝點成色彩繽紛的護欄，不過經過幾年的歲月洗禮難免剝落了顏色。店家用餐的區域有戶外半露天座位還有室內的玻璃屋，IG熱門的打卡點就是那一處美美的玻璃屋，好可惜當天假日客人多，室內區已經坐滿了，我們只能坐在戶外區

玻璃屋的座位大概只有3-4桌，應該一下就會被包場，旁邊的落羽松和鞦韆區好熱門，吸引大小遊客來拍照和遊戲

戶外的空地店家利用貨櫃屋塗上可愛的童趣彩繪，還提供了兒童用的滑板車、三輪車，也有小小的沙坑讓孩子玩耍，這裡很歡迎家長們陪同幼兒一起遊戲，用餐之餘讓小孩有地方可以稍微跑跑跳跳、曬曬太陽真不錯，雖然只是簡單的一些設施，卻能感受到店家的用心

老司G咖啡廳｜復古懷舊的佈置

雖然一開始沒能到夢幻的玻璃屋用餐有一點失望，不過在半露天的空間跟櫃台旁又是滿滿的喜歡，老司G的老闆和闆娘將老屋改造之後，將這裡的每一處角落佈置得很有味道，從復古的燈飾、餐櫥櫃、家具桌椅和景觀盆栽區，都很有特色和情懷

老司G的店名取得很奇妙，一下子就被人記住了，那時一直拍照忘記詢問一下來由，說不定會有個趣味的故事

點餐之後可以在這戶外空間隨意走走，仔細端詳或觀察這些小佈置，很多創意文字還有新奇的飾品

復古木框和玻璃窗堆疊出來的牆面，懷舊家具讓人有小時候爺爺奶奶家的回憶

櫃台的另一側則是佈置成運動休閒工業風，時髦拉風的重機來了，還有櫥櫃裡收藏的簽名棒球，我猜老闆應該是棒球迷唷

這裡不但非常好拍也可以看見一些收藏品

隨著老房子的周圍繞繞，戶外空間店家很用心的用舊家具和飾品一點一滴親手裝飾，也有綠色盆栽來增添活力與新意

我們還發現左側的小角落養著烏龜耶，兒子蹲在這裡看好久~超開心，不知道是不是沒坐進玻璃屋的另外一種驚喜，因為玻璃屋那一批遊客的小孩都在遊戲區玩耍，可能完全沒發現這一區比較隱密的小動物

上上下下都有美麗的盆栽和鹿角蕨類，小小庭院倒也彌補了沒有山巒和稻田景色的遺憾

阿嬤的櫥櫃裡還有販售小古物，比如 台客藍白拖、台灣LV茄芷袋 ，還蠻有意思的，不過只有這兩種商品，如果可以增加應該會更好逛喔

老司G咖啡廳｜菜單與用餐規則

☆ 用餐規則

🔸每人低消$100 (未滿七歲免低消)

🔸用餐時間90分鐘 (現金結帳)

🔸飲品外帶可折抵 $20

🔸玻璃屋不可預訂座位

老司G 的餐點提供火鍋、義大利麵、咖哩飯、鬆餅、點心炸物、咖啡及各式飲品，可以吃正餐也可以來個下午茶，自己慢慢看慢慢點喔

飲料的名字挺有一點意思，比如說

先炒冬瓜 (仙草冬瓜) 、蔡桃很貴(蘿蔔糕)

奶奶愛喝茶(奶茶) 、奶奶臉綠了(奶綠)

蚊子不叮奶奶 (布丁奶)

阿公氣跑了(氣到BAR_鳳梨氣泡飲)

阿嬤氣飽了(氣到BAR_紅柚氣泡飲)

分享一下我們當天的餐點，主餐皆附紅茶/綠茶 (任選一杯)，若換其他飲品可折抵 $50元

✔️ 松露野菇義大利麵 $280

✔️ 南洋鮮蝦義大利麵 $310

✔️ 咖哩勁厚(黃金豬排) $280

兒子點他最愛的他咖哩飯，這一份 咖哩勁厚(黃金豬排) 剛剛好的飽足，除了金黃炸豬排還有小黃瓜、半熟蛋、紅蘿蔔、小番茄作配菜，整體搭配看起來很有食慾也兼顧營養，笑笑臉的小薯餅更是畫龍點睛，太可愛啦

松露野菇義大利麵

看起來清爽的松露野菇義大利麵，有我很愛的松露香味，也有鮮菇和蔬果的配料，整體的份量和味道我都喜歡

南洋鮮蝦義大利麵

南洋微辣口味的義大利麵Q彈爽口，一份有三隻大蝦蝦，這份量女孩吃很可以，覺得食量大的男生可能會不足，需要另外點個湯品或麵包的套餐才會滿足，這裡的主餐只有附一杯飲料 (紅茶/綠茶 任選一) ，替換成其他飲品可折抵$50元

當日用餐的感覺還不錯，有機會到宜蘭冬山鄉可以來吃吃看，我看其他網友很推薦小火鍋類，等天氣變冷應該很適合唷，環境復古文青佈置得用心，前往用餐的客人可以盡情拍照打卡，可惜店家周邊沒有漂亮的大自然景觀可以欣賞，不然我會更喜歡 ^^，簡單分享給大家囉

老司G咖啡廳｜店家資訊

■ 地址 : 宜蘭縣冬山鄉光明路344號

■ 電話 : 0988197584

■ 營業時間 11:00-18:00

■ 公休日: 周四

■ 現金結帳、親子友善

■ FB臉書: 老司G Tea&Coffee

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●食記為本人親自品嚐的感受，每個人口味感覺不相同，僅提供您做為參考

●內容、價格、菜單皆有時效性，請依店家公告或實際供應為主

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