桃園藝文特區好吃臭豆腐推薦「MR.臭」！

這間「MR.臭」，完全是我們家的心頭好，每每經過總是要吃上一口才滿足，只是他的生意很好，如果沒有事先訂，真的要等蠻久的，提供內用位置，不管是港式臭豆腐、亦或是麻辣鴨血，通通都超好吃。

MR.臭 桃園美食 桃園宵夜 桃園臭豆腐 桃園小吃

「MR.臭」座落於桃園同安路上，在這一帶可是小有名氣，別看他店面小小的，每次來都擠了超多人，甚至晚來還會吃不到。

別說裡面都是滿滿人潮，外面也是排了不少人。

環境舒適而乾淨，真的很不像一般的臭豆腐店，牆上還有不少掛畫，不說我還以為來了咖啡廳！XD

整間店內都擠了人，而且越晚人潮可是越多，想吃的朋友記得早點來，再加上位置不多，人一多很容易就客滿。

MR.臭 | 菜單 Menu

菜單選擇的種類有夠多，基本上大家首推就是他們家的港式臭豆腐，印象中三角型狀的酥炸臭豆腐也不錯，我最喜歡「MR.臭」的麻辣鴨血臭豆腐，銅板價只要８０元就可以吃得超滿足。

開放式廚房，在外面都可以看到店家穿梭忙碌的樣子，因為只有兩個人，所以等待的時間會久一些些，大家可能要具備些耐心。

才點三樣，我們全家四個人就吃得飽飽飽，另外他們家的桂花酸梅湯也很推呦！

▲港式臭豆腐 60元

一盤全部五塊，每塊個頭都不小，才一端上來就可以聞到它濃郁的香氣。

臭豆腐是屬於比較古早味的，中間挖個洞，加入蒜泥、店家特製醬汁還有中部臭豆腐基本組合的小黃瓜，光看就很清爽。

臭豆腐炸得金黃酥脆，光看表皮就很脆，醬汁本身也很香，多了蒜泥更是超加分。

真的沒有開玩笑，一咬下就噴汁，整個是大爆漿！

外表酥脆、內餡軟綿又充滿了濕潤感，尤其臭豆腐吸附了滿滿醬汁，吃起來真的超多味！

有吃辣的朋友別忘了再加一匙他們家的特調醬汁，香辣中帶點麻，本身有著淡淡的花椒香氣，辣度挺帶勁的，吃來超過癮。

▲泰式酸辣臭豆腐 85元

本來我還以為是炸臭豆腐淋上泰式醬，結果沒想到是軟豆腐直接泡在湯裡面！讓人有點意外阿！XD

整碗挺大一碗的，裡面還有二塊巨無霸臭豆腐。

加了香菜及青蔥，如果你們有不吃香菜的，都可以提前告知，店家也會照客人意思半客製化，這點還蠻貼心的。

是說臭豆腐真的很大塊，咬起來超級飽嘴又充滿濃郁香氣，其中蘊含著淡淡的椰子風味，湯的質地清爽而帶有奶味，但很正宗的味道有點差，不是泰到味，這個不推薦。

雖然醬汁的滋味很普通，但不得不說臭豆腐還真的挺好吃的，質地綿密又吸附了滿滿湯汁，同樣也是一咬就爆汁。

▲麻辣臭豆腐鴨血王子麵 95元

這個可是我們家的心頭好，每來一次「MR.臭」都一定會點，因為真的超好吃。

滿滿的王子麵，還有濃郁香辣的湯汁，客人可以依自己的口味來選擇大辣、中辣亦或是小辣，有嗜辣的朋友點大辣準沒錯，像我們因為有小朋友在，通常都是點小辣，紅豆姐很能接受，每吃一口就大喊超好吃，真的我們全家都很愛。

裡面的豆腐給了兩大塊，沒想到一挖裡竟然全都是鴨血，給得真的超大器。

鴨血軟嫩而且很入味，臭豆腐大塊好咬又超飽嘴，連湯頭都很讚，大加分。

多了王子麵更可以吃得飽飽飽，這樣點三樣還才花二百多，我們全家就吃很飽，另外謝謝闆老還送我們一杯桂花烏梅汁，喝起來解膩又順口，淡淡的桂花香是點綴，烏梅汁則是釀造的氣味很濃郁，酸酸甜甜超好喝。

如果不想久等的朋友可以先上他們家的官方LINE，打電話的話，因為店家太忙碌就不會接，所以用LINE訂餐是最好的選擇呦！

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MR.臭 | 店家資訊

MR.臭 | FB

電話：0901-034904

店址：桃園市桃園區同安街326號

營業時間：16：00 ～ 22：00

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